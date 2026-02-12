Defensor Sporting 82-73 Nacional: el Fusionado ganó de punta a punta y se metió en la pelea por la Liguilla

Defensor Sporting entreveró la definición por la clasificación a la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol, dejando la pelea entre seis equipos, por los últimos cuatro cupos, con una fecha por jugar, y tres partidos pendientes, al imponerse ante Nacional, 82-73.

El equipo de Gonzalo Brea ganó de principio a fin, haciendo prevalecer un sistema defensivo de muchas ayudas sobre los rompimientos y los posteos, en una noche que se vio favorecida por un pobrísimo 3/28 en triples de su rival. En contrapartida, el Fusionado inició con un enorme 7/16, con el que castigó desde descargas, las ayudas defensivas de su rival sobre los rompimientos, con los que el de Punta Carretas hizo mucho daño en el inicio, sobre todo de la mano de Elijah Weaver. Además repartió las conversiones, donde Federico Soto fue la mano caliente, con tres aciertos consecutivos para sacar 19, renta que fue irremontable para el Bolso a lo largo del partido.

Nacional, que si bien corrigió atrás, con una defensa colectiva, que le sacó verticalidad a un equipo local, que no pudo sostener los porcentajes, e hizo daño en el bajo en el arranque del segundo tiempo para quebrar el doble dígito, se encontró con la salida temprana de Connor Zinaich por quinta en un forcejeo con Mateo Mac Mullen, que hizo entrar a todos desde su intensidad.

Defensor Sporting no necesitó de un gran Victor Rudd para quedarse con el punto, y en el final, fue Facundo Terra quien tomó la batuta, para sumar un par de triples tras tomar el bloqueo directo, para definitivamente bajarle la cortina a un encuentro clave. El Fusionado ganó su segunda final consecutiva y ahora deberá definir en la última ante Aguada, prácticamente en una final, por su boleto a la Liguilla.

En contrapartida, Nacional dejó pasar la chance de abrochar el boleto en la noche, y sumar un punto directo, pensando en un empate múltiple. Recordar que en caso de empate en la cualquier posición, el sistema FIBA es el que desempata a los equipos igualados en puntos. Este crea una tabla aparte entre los equipos empatados, por lo que los mano a mano directos, juegan un papel fundamental.

La definición

El tricolor se jugará ahora un partido decisivo ante Unión Atlética, quien también está en la pelea, para luego cerrar frente a Cordón, que precisa sumar puntos para evitar el descenso, hoy ostentando el último lugar de la tabla.

Malvín, Biguá, Unión Atlética y Aguada, son los otros cuatro equipos en la conversación. El rojiverde y la UA son los que adeudan mayor cantidad de partidos, con tres. El Aguatero sin embargo, es el que llega con menor margen de error, al correr “dos triunfos” por detrás del resto debido a la quita de cuatro puntos sufrida en tribunales, y tendrá además en frente a dos rivales directos, Unión Atlética y Defensor Sporting. Por su parte, el azulgrana además de tener que enfrentar al equipo de la Avenida San Martín, tendrá que medirse ante Nacional, y Malvín en un clásico decisivo, al estar hoy el Playero “un triunfo” por encima, que además le ganó en la primera rueda, por siete puntos.

Por su parte, Biguá sin depender de sí mismo, al perder ambos partidos frente al Bolso y el Fusionado, tendrá un cruce en los papeles accesible, ante Welcome. El otro que solo tiene un partido por jugar es Malvín, que en el clásico de barrio prácticamente definirá su pasaje en un mano a mano.

El próximo lunes el calendario se pondrá al día, mientras que los juegos que incidan en la definición, irán todos el jueves 19.

Primer tiempo:

Defensor Sporting tuvo un buen arranque defendiendo en el cinco contra cinco, y adelante comenzó reboteando para generar segundos tiros. Nacional tuvo a sus internos jugando de frente, y en cancha abierta logró revertirlo, pero la mano de Elijah Weaver llevó parejo el partido. El Fusionado castigó las pérdidas para anotar de contraataque y sacar una renta corta. Con facilidades para romper y un triple de Mateo Mac Mullen en transición, el local sacó dos dígitos de ventaja. Si bien el Bolso engrosó su goleo corriendo y con puntos de segunda oportunidad, el de Punta Carretas tuvo una alta efectividad desde su uno contra uno y agregó puntos en cancha abierta. De esta manera, 38-24 lideró al primer descanso.

El tricolor comenzó a cargar el bajo desde posteos, para romper rápido el doble dígito. Federico Soto contestó la reacción, en un equipo que se hizo sólido con las ayudas sobre los rompimientos y los posteos, para aumentar la ventaja con dos bombas más de Soto. Los triples fueron el gran diferencial del primer tiempo, con un arrollador 7/16 ante el 1/16, a favor del Fusionado. 53-38 lideró el equipo de Gonzalo Brea, al entretiempo.

Patricio Prieto atacando a Mateo Bianchi en el partido entre Defensor Sporting y Nacional, por la Liga Uruguaya de Básquetbol. Foto: Ignacio Sánchez.

Segundo tiempo:

Dos triples tempranos de Mateo Bianchi y Mauro Zubiaurre estiraron a 19 la diferencia. Mac Mullen en un entrevero con Connor Zinaich, sacó al extranjero por quinta. Nacional se acomodó desde una buena defensa colectiva, que le sacó verticalidad a su rival, y pese a no levantar con el tiro exterior, logró ponerse a 13. Si bien el equipo de Punta Carretas creció desde sus rompimientos, un triple de Agustín Méndez en la hora, dejó 69-55 el score, a favor del local.

Facundo Terra puso un par de triples saliendo del bloqueo directo, para encaminar el partido. Nacional, con un pobre 3/25 no pudo traer el juego.

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