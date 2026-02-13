Nacional tiene un nuevo refuerzo para los cuartos de final de la BCLA, que ya tienen fechas confirmadas

Nacional contará con Erik Thomas como refuerzo para la Basketball Champions League Americas. El nacido en Paraná, Entre Ríos, hijo de un basquetbolista estadounidense, supo jugar en selecciones formativas de su país, mientras que en Uruguay defendió a Urunday Universitario. El Bolso contará con él para la serie de cuartos de final, en donde jugará frente a Paisas de Colombia, el martes 6 en Medellín, mientras que lo enfrentará en Paysandú, el sábado 14; y el domingo 15 si es necesario el tercer punto.

El argentino viene de jugar en el Guangzhou de China, donde promedió 8,5 puntos, en 22 partidos. Anteriormente, defendió a Panteras de Aguascalientes, equipo que en la liga de México sorprendió eliminando en los cuartos de final a Soles de Mexicali de Donald Sims, y Connor Zinaich, donde el nuevo refuerzo tricolor fue una de las grandes figuras.

Thomas, que formó parte de selecciones formativas de la selección de Argentina, supo estar en una prelista para la AmeriCup 2017, pero nunca pudo alcanzar el roster principal. En el vecino país jugó en Regatas, Libertad y Ferro, hasta 2020, donde después partió a México, donde hizo la mayor parte de su carrera, con alternancias en otras ligas de Sudamérica. A nivel continental, será el segundo torneo que juegue, tras ser tercero en la Liga de las Américas 2018 con Regatas, y en la Liga Sudamericana 2019 con Ferro.

El argentino se sumará en lugar de Álvaro Peña, que jugó solamente la primera ventana con el tricolor, que ganó sus seis partidos en fase de grupos, estirando su racha continental a 12. Por su parte, su rival, Paisas, avanzó tras ganarle en su grupo los tres partidos a su compatriota, Caimanes del Llano, y de perder con Astros de Jalisco. De avanzar en la serie al mejor de tres, Nacional avanzará al Final Four, donde se medirá ante el ganador entre los brasileños, Franca y Minas Tenis en semifinales, que serán a un solo partido, al igual que la final, en una misma sede a definir, donde uno de los cuatro involucrados, será local.