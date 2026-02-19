Malvín y Defensor Sporting entre los seis mejores: mirá cómo quedaron la Liguilla y Reclasificatorio de la LUB

Malvín y Defensor Sporting cumplieron. Ambos dependían de sí mismos y se impusieron, el Playero tras remar de atrás todo el clásico ante Unión Atlética, para tomar la ventaja recién en el último cuarto, mientras que el Fusionado, que lideró casi todo el juego, bancó las arremetidas de un Aguada que logró pasar a 34 segundos del final, pero igualmente se terminó imponiendo con un gran cierre de Victor Rudd y Elijah Weaver.

Cómo sigue el torneo

Peñarol, Hebraica Macabi, Nacional y Aguada ya estaban clasificados a la Liguilla. Malvín y Defensor Sporting se le sumaron ganando sus partidos esta jornada. Quienes juegan esta fase, tienen asegurado su lugar en playoffs, y jugarán dos ruedas, todos contra todos, por definir su posición en la postemporada.

El Mirasol será quien entre liderando a esta etapa de 10 fechas con 39 puntos, seguido por el Macabeo, que tendrá que cerrar la primera ronda contra Goes en el Estadio Plaza de las Misiones. El equipo de Leonardo Zylbersztein alcanzará los 36 si gana, de lo contrario, comenzará la Liguilla con 35. Nacional, Aguada, Defensor Sporting y Malvín llegaron a las 34 unidades.

Por su parte, el Reclasificatorio ya tiene confirmados a Biguá, Urunday Universitario, Goes, Welcome y Cordón. Por su parte Unión Atlética jugará abajo tras caer en el clásico. Estos también jugarán esta instancia a dos ruedas, todos contra todos, donde los dos primeros serán el "7" y el "8" en cuartos de final, mientras que los dos últimos descenderán a la Liga de Ascenso 2027.

El azulgrana y el Pato, con 33 puntos comenzarán ostentando los dos puestos de playoffs, teniendo a Urunday, como su rival más cercano, con 31. Goes, que aún debe jugar con Hebraica, comenzará con 29 o 28 puntos unidades, siendo el último equipo que se salva del descenso. Por su parte, Welcome tiene 26, y Cordón está en una comprometida posición, con 23 puntos.

El torneo se reiniciará tras el parate de selecciones, donde Uruguay jugará frente a Argentina el viernes 27 de febrero, en Buenos Aires, y Cuba el lunes 2 de marzo, en Panamá, por las Clasificatorias al Mundial de Qatar de 2027.