Basketball Champions League Americas: polémica decisión, el Final Four se jugará en Buenos Aires

FIBA Americas tomó una polémica decisión con respecto a la sede del Final Four de la Basketball Champions League Americas. Boca Juniors organizará la sede en el Estadio Obras, con capacidad para 3100 espectadores, pese a presentar fuera de plazo su candidatura, según afirmaron Ricardo Vairo, y Luis "Gallo López". A raíz del Superclásico a jugarse el domingo 19 de abril, el 17 se jugarán las semifinales, y el 18 la final, o el partido por el tercer puesto.

La noticia la dio a conocer El Espectador y confirmaron fuentes del club a Ovación. Nacional enfrentará a Franca en primera instancia, mientras que en la otra llave, Flamengo enfrentará al local.

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