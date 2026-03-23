LUB: una jornada clave pensando en los playoffs y la permanencia; Nacional y Malvín juegan por Liguilla

Jornada clave por la Liga Uruguaya de Básquetbol donde se disputan tres partidos (todos desde las 20:15) por el Reclasificatorio que no solo podrían definir un cupo en los playoffs, sino que también podrían decretar descensos. Además, habrá un partido por la Liguilla, pero en este caso desde las 21:15.

Entre los equipos que pelean abajo, hay tres partidos que tendrán cara a cara a Biguá con Welcome, Unión Atlética con Cordón y Urunday frente a Goes. El equipo de Villa Biarritz podría asegurarse esta noche su cupo en la próxima instancia si gana o si pierde y no triunfa Goes, mientras que el albiceleste (si pierde) y la "W" (si pierde y gana Unión Atlética) son los que podrían perder la categoría.

Por su parte, en la Liguilla será el turno de que Nacional reciba a Malvín en el Polideportivo del Gran Parque Central con el tricolor buscando su tercera victoria al hilo y el Playero intentando recuperarse de la derrota ante Peñarol de su última presentación.

Biguá 50-45 Welcome

El Pato es el único que podría asegurarse hoy su cupo en los playoffs y para eso debería ganar. Incluso perdiendo podría conseguirlo siempre y cuando no gane Goes.

Unión Atlética 52-41 Cordón

La UA mantiene la ilusión de pelear por uno de los cupos en playoffs y para eso sabe que es obligatorio ganar, en caso de hacerlo también se concretará el descenso directo del albiceleste.

Urunday 49-43 Goes

El Estudioso se juega una chance muy importante de sumar pensando en seguir en competencia, mientras que el Misionero —dos puestos abajo en la tabla— buscará la victoria que lo mantenga con la ilusión de ingresar en los playoffs.