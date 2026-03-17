BCLA: Nacional se postuló para organizar el Final Four; hay otra sede posible y se intentará cambiar de fecha

Nacional se postuló para licitar por el Final Four de la Basketball Champions League Americas, donde se definirá el campeón del torneo. El tricolor, fue uno de los cuatro equipos que manifestó su interés por la sede, pero solo la propuesta de Flamengo es la que corre con chances, que fue campeón en Río de Janeiro, en la pasada edición. Las otras dos llegaron por parte de Astros de Jalisco, pero quedó eliminado, y de Boca Juniors, que la presentó fuera de fecha, por lo que no está considerado.

Ovación accedió a la información de que la directiva del club, dio el visto bueno para hacer el gasto y traer a Uruguay la definición. Paysandú es una de las sedes que se manifestó como opción. Si bien hay optimismo para esta opción —con la que el tricolor ya llegó a un acuerdo con la Intendencia, en caso que sea necesario— y que Ricardo Vairo —presidente de FIBA Americas— haga su fuerza, parece muy difícil que la Heróica pueda competir contra la red hotelera que posee Río de Janeiro.

Por lo que el Antel Arena parece ser la sede más probable. El obstáculo para Nacional, es que el 18 de abril, donde el Bolso buscará organizar la fase final del torneo, está ocupado por Roxette. Recordar que FIBA Americas había fijado el 18 y 19 de dicho mes para jugar las semifinales y luego la final del torneo, por lo que se intentará un cambio de fecha para poder competir ante la intención del vigente campeón de América. Por su parte, Boca también había manifestado también su intención de jugar en otra fecha, debido a que el 19 se juega el Superclásico de fútbol, del Torneo Apertura ante River Plate, aspecto que puede favorecer al tricolor en la decisión final. Entre el 14 y el 16 parecería ser la fecha señalada, a raíz de la cancelación del show de Paulo Londra fijado para el 16.

Según la información a la que pudo llegar a Ovación, el punto de la fecha parecería ser el aspecto decisivo, para definir donde se jugará el Final Four. Si se logra el cambio, Montevideo corre con ventaja, pero en caso de que no, queda descartada la capital uruguaya, al no estar disponible el Antel Arena, por lo que iría a Río de Janeiro.