Básquetbol: Skyler Hogan será baja para el clásico por lesión, Peñarol tiene confirmado a un reemplazo temporal

Skyler Hogan será baja en el clásico del próximo martes, donde Peñarol recibirá a Nacional en el Palacio, en un atrasado de la tercera fecha, de la Liguilla de la Liga Uruguaya de Básquetbol. El Carbonero, que mantiene en sanidad a Nicola Pomoli, ahora no tendrá a su extranjero perimetral, pero como reemplazo llegará un viejo conocido de Leandro García Morales, Mikh McKinney, que fue dirigido por el DT aurinegro en Astros de Jalisco de México, donde el exjugador dio se inició como entrenador.

La noticia de la lesión la dio a conocer Básquet Caliente y confirmaron fuentes del club a Ovación. Por su parte, McKinney, que llegaría el fin de semana, viene de defender a Dorados de Chihuahua en la Liga de Básquetbol Estatal de Chihuahua. Su equipo, que había terminado la fase regular invicto, cayó en las finales con Apaches 4-1. Su último partido fue el 29 de marzo, donde anotó 21 puntos, para coronar un promedio de 15,3 en la temporada, siendo el goleador de su equipo, a lo que agrega 4,3 asistencias.

El extranjero, que se desempeña en México desde 2021, hizo su debut profesional en Bélgica, y luego tuvo pasos por la G-League, y las ligas de Macau, Canadá y Egipto.

Peñarol viene de no poder jugar su partido frente a Aguada del lunes, por humedad en su escenario, y acumula tres triunfos consecutivos (Hebraica Macabi, Malvín y Defensor Sporting). Además viene de ganar los dos clásicos de la temporada. El aurinegro, con un récord de 22-4 es el líder del torneo, pese a la quita de dos unidades que sufrió en los playoffs del torneo pasado, y está muy cerca de asegurar su posición, al ser inalcanzable para sus escoltas, y estar cinco unidades por encima de Aguada y Nacional, que aún tienen seis partidos por jugar.

Por su parte, el tricolor llega con la baja de Connor Zinaich, pero tiene en la recamara a cuatro extranjeros, para decidir cual de los tres colocar en cancha: Ernesto Oglivie, Erik Thomas, James Feldeine y Ezequiel Bell. El Bolso viene de ganarle en la hora a Malvín, y su último encuentro frente al Aguatero, no pudo iniciar por problemas en los relojes.