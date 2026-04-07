"Una civilización entera morirá": la dura advertencia de Trump a Irán a horas de que venza su plazo definitivo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que "una civilización entera morirá" en Irán este martes si el régimen no acata su ultimátum.

"Una civilización entera morirá esta noche, para no volver jamás. No quiero que suceda, pero probablemente ocurrirá", escribió Trump en su plataforma Truth Social. "¿QUIÉN SABE?", agregó.

Trump no dio detalles, pero ya ha dicho que las fuerzas armadas estadounidenses podrían bombardear los puentes, las centrales eléctricas y otras infraestructuras civiles de Irán hasta regresarlo a la "Edad de Piedra".

El ultimátum vence a las 20:00 hora local de Washington (21:00 de Uruguay de este miércoles). Cuando periodistas le preguntaron el lunes sobre cuáles eran sus condiciones exactas, Trump respondió: "Un acuerdo que sea satisfactorio para mí".

Ese acuerdo que desactivaría la orden de bombardear debe incluir ante todo la renuncia de Irán a poseer un arma nuclear, enfatizó Trump.

El presidente ha dicho en ocasiones que reabrir el estrecho de Ormuz era también una condición indispensable, aunque también ha dicho que para Estados Unidos no es absolutamente necesario.

"Una civilización entera morirá": el mensaje de Donald Trump para Irán. Foto: captura de Truth Social

En su publicación en Truth Social el martes, el mandatario pareció dejar una puerta abierta a un acuerdo in extremis.

"Ahora que tenemos un Cambio de Régimen Completo y Total, donde prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá algo revolucionariamente maravilloso pueda suceder, ¿QUIÉN SABE?" explicó en su mensaje.

"Lo sabremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente llegarán a su fin", aseguró en alusión al tiempo transcurrido desde la instauración de la República Islámica y el inicio del Gobierno de los ayatolás en Irán.

"¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!" concluye su publicación.

Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante una conferencia de prensa sobre la guerra con Irán. Foto: SAUL LOEB/AFP

EE.UU. e Israel lanzaron hace más de un mes una ofensiva contra Irán en la que murieron el líder supremo, Alí Jameneí, —sustituido por su hijo, Mojtabá Jameneí—, gran parte de la cúpula militar iraní y miles de personas, entre ellos mujeres y niños, según recuentos de ONG.

EE.UU. e Israel atacan la isla de Kharg, principal terminal petrolera de Irán

La isla iraní de Kharg, la principal terminal petrolera del país persa, fue atacada este martes por Estados Unidos e Israel, a unas horas de que venza el plazo de Trump para bombardear las plantas eléctricas de Irán si no se abre el estrecho de Ormuz, entre otras condiciones.

Varios misiles lanzados desde aviones de combate y buques provocaron explosiones en distintos puntos del enclave energético, según informó la agencia Mehr.

La isla iraní de Kharg alberga la principal terminal de exportación de crudo del país. Foto: AFP

Según informa la cadena estadounidense Fox, los bombardeos han alcanzado bunkers, estaciones de radar y depósitos de munición, y no habría implicado un despliegue de tropas en la isla, solo los ataques aéreos.

La pequeña isla iraní de Kharg ocupa un lugar mucho mayor que su tamaño en el tablero geopolítico mundial. Con apenas 22 kilómetros cuadrados frente a la costa de la provincia de Bushehr, este territorio se convirtió en el principal centro de exportación petrolera de Irán y, en medio de las crecientes tensiones en Medio Oriente, en un objetivo estratégico observado de cerca por Estados Unidos e Israel.

Durante años, el acceso a la isla estuvo estrictamente controlado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), encargado de proteger las instalaciones que sostienen buena parte de la economía iraní.

Actualmente, cerca del 90% de las exportaciones de petróleo de Irán salen desde Kharg, lo que convierte a la isla en el principal enlace entre el crudo iraní y los mercados internacionales, especialmente el de China.

Con información de AFP y EFE