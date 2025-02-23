El mundo en vilo ante el agravamiento de la salud del papa Francisco: necesitó oxígeno y una transfusión

Por Elisabetta Piqué, La Nación, Roma/GDA

El último parte médico sobre la salud del papa Francisco volvió a despertar una alarma global por un agravamiento de su cuadro, ocho días después de ingresar al policlínico Gemelli por una bronquitis que derivó en una neumonía bilateral.

Según el parte emitido pasadas las 19 locales (15 en Argentina y Uruguay), el pronóstico del Pontífice es reservado después de haber presentado una crisis respiratoria asmática durante la mañana de ayer sábado. “Las condiciones del Santo Padre siguen siendo críticas, por lo que, como se explicó ayer (viernes), el papa no está fuera de peligro”, indicó el parte.

“Esta mañana, el papa Francisco presentó una crisis respiratoria asmática prolongada, que requirió además la aplicación de alto flujo de oxígeno”, precisaron los médicos en el comunicado. “Los análisis de sangre de hoy también evidenciaron trombocitopenia, asociada a anemia, que requirió la administración de transfusiones de sangre”, agregaron.

“El Santo Padre sigue atento y pasó el día en su sillón aunque sentía más dolores que ayer. De momento el pronóstico es reservado”, concluyó el texto.

El Papa Francisco en la conferencia italiana del Estado general de la natalidad, en Roma. Foto: Archivo El País

Consultada por La Nación, la doctora Annalisa Bilotta, del hospital internacional Salvator Mundis de esta capital, opinó que, evidentemente la situación estacionaria del papa, de 88 años, se ha deteriorado en forma grave. “Es serio porque la última frase del comunicado dice que ‘el pronóstico es reservado’, quiere decir que no se sabe bien cómo evoluciona la situación del papa, que parece haberse agravado respecto de los días anteriores”, explicó.

Velas y una foto del papa Francisco se veían frente al Policlínico Agostino Gemelli, en Roma, ayer sábado 22 de febrero de 2025, donde el pontífice está hospitalizado desde el viernes 14 de febrero

“Se trata de una situación impredecible que debe ser monitoreada”, también indicó Bilotta, que precisó que una crisis respiratoria aguda significa falta de oxígeno.

“Evidentemente el Santo Padre no podía respirar y necesitaba una dosis muy grande de oxígeno, que le pusieron con flujos muy altos, es decir, a una cierta velocidad”, indicó. “Por otro lado, no especificaron el número de unidades de transfusión de sangre. Pero es claro que todo esto es resultado de los dos eventos patológicos que padece, que son, por un lado, la neumonía bilateral, y por otro, su bronquitis crónica”, añadió.

Fuentes del Vaticano intentaron bajar la alarma, destacando que ya ayer el cirujano Sergio Alfieri, en una conferencia de prensa para explicar la situación del pontífice, había dicho claramente que Francisco no estaba fuera de peligro y que, visto el cuadro complejo del papa, que tiene una neumonía bilateral que se suma a la bronquitis, era muy probable que pudiera haber situaciones de descompensación.

Por la mañana de ayer, tras indicar en un escueto comunicado que el papa “había descansado bien”, el Vaticano ya había hecho saber que hoy domingo el papa no recitará la tradicional oración mariana del Angelus.

1 / 7: El Papa Francisco lleva una rosa blanca a la Virgen María durante su audiencia general semanal en la plaza de San Pedro. (Foto: AFP.) 2 / 7: Papa Francisco. (Foto: AFP. ) 3 / 7: Vatican City (Vatican City State (holy See)), 25/12/2024.- Pope Francis gestures before leading the traditional 'Urbi et Orbi' prayer from the balcony of Saint Peter's Basilica on Christmas Day in Vatican City, 25 December 2024. (Papa) EFE/EPA/ANGELO CARCONI, tradicional oracion 'Urbi et Orbi' desde el balcon de la Basílica de San Pedro (Foto: ANSA/Angelo Carconi.) 4 / 7: El papa Francisco, durante la audiencia de Navidad (Foto: EFE/Vatican Media/Simone Risoluti) 5 / 7: El papa Francisco dirige la oración del Regina Coeli desde la ventana del Palacio Apostólico. (Foto: EFE) 6 / 7: Papa Francisco. (Foto: AFP) 7 / 7: El papa Francisco pide el fin de la guerra en Gaza y la liberación de rehenes (HANDOUT/AFP fotos)

Varias internaciones

Se trata de la cuarta internación del papa Francisco en el hospital Gemelli. Su primera internación fue el 4 de julio de 2021, por una diverticulitis. En operación se le sacó 33 centímetros de intestino. Volvió a ser operado siempre por el mismo médico en junio de 2023.

En los últimos inviernos su bronquitis crónica y una debilidad pulmonar que se remonta a cuando a los 21 años casi se muere por una neumonía -y luego, en una operación, le extirparon el lóbulo superior derecho de un pulmón-, ya lo habían obligado a suspender algunas audiencias.

Especulaciones de renuncia

El secretario de Estado vaticano, el cardenal Pietro Parolin, afirmó que hablar de una posible renuncia del papa Francisco es “una especulación inútil”.

“Todo me parece una especulación inútil. Ahora pensamos en la salud del Santo Padre, en su recuperación, en su regreso al Vaticano: éstas son las únicas cosas que cuentan”, declaró en una entrevista publicada ayer sábado al diario italiano ‘Corriere della Sera’. El “número dos” del Vaticano añadió que “es mejor que permanezca protegido y que tenga el menor número posible de visitas, para poder descansar y hacer así más eficaces las terapias a las que se está sometiendo”.

Respecto a los rumores de reuniones de cardenales y noticias falsas, el secretario de Estado aseguró: “Honestamente, debo decir que no sé si existen tales maniobras y trato, en todo caso, de mantenerme al margen”.

Por otra parte, observó, “creo que es bastante normal que en estas situaciones puedan difundirse rumores incontrolados o se haga algún comentario inapropiado: ciertamente no es la primera vez que sucede. Pero no creo que haya ningún movimiento en particular, y hasta ahora no he oído nada parecido”.

Papa Francisco en el día en que fue internado por problemas respiratorios. Foto: AFP