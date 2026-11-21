La fuga en camioneta que el lunes 16 de noviembre sembró caos en pleno Centro de Montevideo —cuando un conductor acorralado por la Policía subió a la vereda en 18 de Julio y Juan Paullier y luego escapó a contramano por 8 de Octubre— no fue un episodio aislado. Quien manejaba ese vehículo era "Santi Sánchez", un joven de 27 años que estaba requerido desde junio y cuya captura permitió a la Fiscalía de Homicidios de 3er Turno revelar una violenta disputa narco en Flor de Maroñas.

Detrás de esa persecución de unos 20 minutos, que involucró a 14 móviles policiales y terminó con la camioneta abandonada en Parque Guaraní tras recibir disparos en las ruedas, hay un expediente que empezó con un homicidio a balazos en abril, pero que fue revelando una trama mucho más oscura. Se trata de guerras territoriales entre bocas de droga, armas modificadas para disparar en ráfaga, personas retenidas contra su voluntad para vender droga y castigos que incluyen dedos cortados por deudas.

El operativo comenzó cerca de las 18:40 del lunes, cuando policías de Homicidios vieron al hombre conocido como "Santi Sánchez" manejando una camioneta gris con los vidrios bajos en Camino Maldonado y Libia. Al recibir la orden de detenerse, aceleró. En la huida por varios barrios chocó un móvil del PADO en Luis Alberto de Herrera y República Dominicana, y dejó el vehículo en Parque Guaraní para luego esconderse en la casa de su suegro.

La Policía rodeó la vivienda toda la noche esperando el amanecer para allanarla. A las 04:20 de la madrugada del martes, un dron detectó una moto acercándose y al sospechoso saliendo por el fondo de la casa con una mochila. Fue perseguido y atrapado a pie a unos 100 metros del lugar.

Llevaba un arsenal y un cargamento de droga. Tenía una pistola Glock 9 milímetros con la numeración limada y un dispositivo casero que la transformó de semiautomática en automática, con cargador extensible para 33 disparos. También tenía 44 balas de ese calibre y 17 calibre 40. Además, incautaron 210 chasquis, casi 800 gramos de droga en piedra y 182 gramos en polvo blanco (todo positivo a cocaína o pasta base), junto con $ 639.576 y US$ 150 en efectivo.

El crimen de abril: 25 vainas y la guerra con "Los Comegatos"

El hecho que disparó la investigación ocurrió cerca de las 02:00 de la madrugada del 17 de abril en calle Celiar esquina Del Fuerte, en Flor de Maroñas. Un joven de 23 años estaba sentado en la vereda tomando vino, frente a una vivienda donde funcionaba una boca de venta de drogas vinculada a una banda rival de Sánchez conocida en el barrio como "Los Comegatos".

Según la reconstrucción de la Fiscalía, encabezada por Silvana Mastroianni, dos hombres pasaron en una moto robada y dispararon. Policía Científica levantó 25 vainas 9 milímetros en la escena. Las pericias balísticas determinaron luego que esa misma arma había sido usada en otros tiroteos y en otro homicidio investigado por otra fiscalía. La víctima quedó internada y murió el 10 de mayo por las heridas.

Para la Fiscalía, "Santi Sánchez" manejaba la moto y su cómplice, "Pablo Banana" (de 41 años y con 12 antecedentes penales), iba atrás y disparó la ráfaga. Al escapar, ambos derraparon en la esquina, cayeron al suelo y huyeron corriendo, dejando la moto tirada. Un familiar de la víctima la guardó en su casa para entregarla a la Policía horas después.

Cámaras de videovigilancia y cinco testigos de identidad reservada sostienen la tesis fiscal. Uno de esos testigos declaró que días antes oyó a Sánchez y a "Pablo Banana" planificar el ataque mientras armaban chasquis en la boca ubicada en la intersección de las calles Pintado y Jiménez de Aréchaga. El motivo habría sido disputas territoriales y un conflicto previo con "Los Comegatos". El mismo testigo aseguró que, días después del tiroteo y cuando la víctima todavía luchaba por su vida, los escuchó reírse y jactarse del ataque "con un arma de cargador de 30 tiros".

Torturas, "semisecuestros" y dedos cortados

Más allá del homicidio, los testimonios reservados describieron el régimen en la boca dominada por Sánchez (quien acudía de noche) y en la que "Pablo Banana" operaba como su "perro". Cuando la Policía allanó ese punto el 25 de junio, incautó 326 chasquis de pasta base y cocaína y detuvo a otro joven de 25 años que escapaba por una ventana.

Según consta en las audiencias, a las que accedió El País, varios testigos relataron que en esa boca había personas retenidas u obligadas a vender droga en condiciones de "semisecuestro", y que se aplicaban torturas y amputaciones de dedos a consumidores por deudas. Por ese motivo fue que todos pidieron reserva de identidad para declarar y por qué la Fiscalía solicitó que lo hagan bajo modalidad de prueba anticipada.

Pero el mismo patrón de mutilaciones atraviesa a la propia familia de Sánchez. Al finalizar su audiencia del miércoles 18 de noviembre, su abogada pidió a la Justicia que no fuera derivado al exComcar, porque allí se encuentra en prisión preventiva el hombre imputado por haber secuestrado y cortado siete dedos de las manos a un primo suyo en Jardines del Hipódromo.