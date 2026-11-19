Le hicieron creer que su padre había protagonizado un choque fatal para entrar a robar su casa de Punta Gorda
Tras contactar a una adolescente en el teléfono fijo y luego al celular, los ladrones llegaron en diez minutos, abrieron la caja fuerte y huyeron sin ser atrapados.
Una adolescente de 17 años fue víctima del cuento del tío cuando un estafador llamó por teléfono a la casa de una familia en Punta Gorda. El hombre, que se hizo pasar por un abogado, le dijo a la joven que representaba legalmente a su padre. Además, le dijo que su padre había atropellado a una mujer embarazada y que el bebé había fallecido.
El hecho ocurrió en la intersección de las calles Siria y Araucana, según informó Subrayado (Canal 10) y confirmaron a El País fuentes policiales. El hombre le pidió su número de celular, la llamó a ese teléfono y le exigió la dirección de la casa. Unos 10 minutos después los estafadores llegaron en un auto, la adolescente los dejó entrar y les mostró dónde estaba la caja fuerte.
Los delincuentes abrieron la caja con destornilladores. Además, uno de los ladrones abrió la heladera y tomó un vaso con agua.
Dinero, joyas y un disco duro
Los estafadores lograron robar unos US$ 5.000, joyas y el disco duro de las cámaras de videovigilancia y se fueron en el vehículo en el que llegaron. La adolescente no resultó herida.
Policía Científica trabajó en la vivienda en busca de huellas y evidencia que permita identificar a los estafadores y ahora trabajan los investigadores de la zona operacional II para detenerlos.
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