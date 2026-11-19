Peñarol se enfrenta ante Cerro Largo este jueves 19 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el marco de la última fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa en el Estadio Campeón del Siglo y cuenta con el arbitraje de Gustavo Tejera, quien estará escoltado en el VAR por Diego Dunajec y Héctor Bergaló.
El aurinegro, que tiene 66 puntos en la Tabla Anual, busca un triunfo que le asegure su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya ante el vencedor de la semifinal entre Racing y Liverpool, que se medirán el próximo viernes 27 de noviembre.
Montevideo City Torque, que tiene 64 puntos, es otro de los que tiene posibilidades de ganar la acumulada al igual que Deportivo Maldonado (63).
Si el encuentro entre aurinegros y arachanes termina igualado y City Torque derrota a Progreso, quedarán los dos en el primer lugar con 67 puntos y deberán jugar una final por la Anual.
Otra situación que se puede dar es una derrota de Peñarol y un triunfo de City Torque. Si eso ocurre, el Ciudadano se quedará con la acumulada ya que superará al Mirasol por un punto.
Por otra parte, la chance para el Depor está latente, pero es más difícil. El equipo de Gabriel Di Noia tiene que ganarle a Boston River y esperar dos resultados: que pierda Peñarol y que City Torque no sume de a tres. Si esa combinación ocurre, alcanzará una final ante el Carbonero dejando al Ciudadano por fuera de una definición que sería para alquilar balcones.
El posible equipo de Cerro Largo para enfrentar a Peñarol
Los liderados por Bruno Silva tienen este posible once para enfrentar a Peñarol en condición de visita: Pedro González; Alexis Piegas, Lucas Correa, Martín Gianoli, Santiago Franca; Alexander Hernández, Mario García, Santiago Marcel, Brian Lozano o Axel Pandiani; Elías de León, Alexis Segovia.
El probable once de Peñarol para ir en busca de la Tabla Anual
El probable equipo que pondrá Diego Aguirre este jueves es el siguiente: Washington Aguerre; Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera; Eric Remedi, Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias; Matías Arezo o Abel Hernández.
Cómo llega Cerro Largo al partido ante el aurinegro
El Cerro Largo de Bruno Silva viene de empatar 2-2 ante Progreso en el Estadio Ubilla y lleva dos partidos sin ganar contando también la caída 3-1 contra Racing por la fecha 13.
El arachán busca alejarse definitivamente de la zona del descenso considerando que está apenas dos puntos por encima de Cerro y Wanderers, que tienen 85.
Cómo llega Peñarol al cruce ante el arachán
El equipo liderado por Diego Aguirre viene de igualar 1-1 en su visita a Defensor Sporting en el Franzini. Cuando parecía que se llevaba la victoria y por consiguiente la Tabla Anual, un error de Lucas Ferreira en el cuarto minuto de adición le terminó dando la igualdad al Tuerto por intermedio de Xavier Biscayzacú.
Acumula cinco partidos sin ganar en el marco del Clausura y la última vez que lo hizo fue el 4 de octubre en el triunfo 1-0 ante Racing en el Estadio Centenario.
¡Bienvenidos al minuto a minuto de Peñarol vs. Cerro Largo!
El equipo de Ovación y El País les da la bienvenida al minuto a minuto del partido entre Peñarol y Cerro Largo por la fecha 15 del Torneo Clausura. Se juega en el Estadio Campeón del Siglo y puede verse en vivo a través de DSports, DGO, Flow y Flow streaming, Nuevo Siglo, TCC, Montecable, Multiseñal, Disney+ y Antel TV.