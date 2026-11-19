Peñarol se enfrenta ante Cerro Largo este jueves 19 de noviembre a partir de las 16:30 horas en el marco de la última fecha del Torneo Clausura. El partido se disputa en el Estadio Campeón del Siglo y cuenta con el arbitraje de Gustavo Tejera, quien estará escoltado en el VAR por Diego Dunajec y Héctor Bergaló.

El aurinegro, que tiene 66 puntos en la Tabla Anual, busca un triunfo que le asegure su lugar en la definición de la Liga AUF Uruguaya ante el vencedor de la semifinal entre Racing y Liverpool, que se medirán el próximo viernes 27 de noviembre.

Montevideo City Torque, que tiene 64 puntos, es otro de los que tiene posibilidades de ganar la acumulada al igual que Deportivo Maldonado (63).

Si el encuentro entre aurinegros y arachanes termina igualado y City Torque derrota a Progreso, quedarán los dos en el primer lugar con 67 puntos y deberán jugar una final por la Anual.

Otra situación que se puede dar es una derrota de Peñarol y un triunfo de City Torque. Si eso ocurre, el Ciudadano se quedará con la acumulada ya que superará al Mirasol por un punto.

Por otra parte, la chance para el Depor está latente, pero es más difícil. El equipo de Gabriel Di Noia tiene que ganarle a Boston River y esperar dos resultados: que pierda Peñarol y que City Torque no sume de a tres. Si esa combinación ocurre, alcanzará una final ante el Carbonero dejando al Ciudadano por fuera de una definición que sería para alquilar balcones.