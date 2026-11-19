Peñarol es el único que depende de sí mismo y tiene que ganar este jueves para abrochar la Tabla Anual, en una jornada que tendrá tres encuentros 16:30 con el Carbonero recibiendo a Cerro Largo en el Campeón del Siglo, Deportivo Maldonado visitando a Boston River en el Campeones Olímpicos de Florida y Montevideo City Torque a Progreso en el Parque Abraham Paladino.

Si gana se asegurará la acumulada y jugará las finales de la Liga AUF Uruguaya, pero si empata o pierde, se le puede complicar el año. Tuvo varias chances de abrochar antes la definición y el equipo de Diego Aguirre llega al encuentro de estar tarde con cambios respecto al once que enfrentó a Defensor Sporting.

Primero porque Washington Aguerre y Eric Remedi regresan tras sus suspensiones, segundo porque Leonel jaime volverá a ser titular tras ir al banco ante el violeta y, tercero, porque la Fiera decidió no incluir en el equipo inicial a Lucas Ferreira, quien viene siendo de los jugadores más regulares.

El defensa de 26 años viene de cometer un error en el cierre del partido ante Defensor por la fecha 14 del Clausura, acción que lo frustró al punto de que se retiró del Franzini entre lágrimas. Según informó Carve Deportiva y confirmó Ovación, no irá desde el arranque ante los Arachanes y en su lugar volverá al once Nahuel Herrera.

De esta manera, tras la llamativa decisión técnica de Aguirre, el equipo formaría de la siguiente forma: Washington Aguerre

Ignacio Alegre, Germán Pezzella, Nahuel Herrera, Maximiliano Olivera

Eric Remedi, Nicolás Fernández; Javier Cabrera, Leonel Jaime, Eduardo Darias; Matías Arezo o Abel Hernández.