Donald Trump, Vladimir Putin y Xi Jinping, los tres jefes de Estado más poderosos, se reunieron esta madrugada en la ciudad china de Shenzhen, en una cumbre que muchos analistas ya comparar con la de Yalta de 1945, cuando los aliados que derrotaron a la Alemania nazi -Estados Unidos, Reino Unidos y la desaparecida Unión Soviética- definieron el mundo que siguió a la Segunda Guerra Mundial.

Pero más allá de si corresponde o no esta comparación -el tiempo lo dirá-, Trump, Putin y Xi ya hicieron historia con el solo hecho de reunirse en torno a una mesa, y con la foto del día previo, donde el presidente estadounidense saluda con un apretón de mano al ruso ante la atenta mirada del mandatario chino.

El saludo se dio durante un banquete organizado por Xi con motivo del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

Más temprano durante esta misma jornada, Xi Jinping acudió personalmente a recibir a Trump a pie de pista, una deferencia extremadamente rara para un presidente chino, con la que le devolvía la cortesía tras un gesto similar de Trump en septiembre en Washington.

Para Putin asistir a esta reunión es un reconocimiento del estatus de potencia mundial de Rusia a pesar de su debilitamiento económico, provocado por las sanciones que le aplica Occidente por la invasión a Ucrania.

“Una rehabilitación política de este tipo sería una victoria, incluso en ausencia de concesiones sobre el futuro territorial de Ucrania o las sanciones”, estima Tsiporah Fried del Hudson Institute.

Sobre Ucrania, el presidente ruso ya ha dado muestras de que no está dispuesto a cedar los territorios anexados hasta ahora, y que tampoco tiene que el país invadido se integre a la OTAN.

“Quiere hablar sobre Ucrania sin que Ucrania esté presente en la mesa de negociaciones. Quiere que Rusia, Estados Unidos y China decidan el destino geopolítico de todos los demás”, afirma Fredrik Wesslau del ECFR.

Esto no significa que el diálogo vaya a ser “una discusión secreta entre grandes potencias con el fin de repartirse el mundo”, predice Wang Wen de la universidad china Renmin.

De hecho, aunque todos ellos consideran que el orden multilateral ha llegado a su fin, y que sus tres países tienen intereses en territorios vecinos (Estados Unidos en Canadá o Groenlandia, Rusia en Ucrania, China en las aguas filipinas o vietnamitas), Xi Jinping no quiere aparecer como una potencia imperialista.

Cuatro ejes Asia-Pacífico, los temas de la cumbre Comercio. Las tensiones económicas marcarán la cumbre. Trump trastocó el orden comercial mundial al imponer aranceles generalizados a muchos países, a lo que China ha respondido con contramedidas y amenazas de restringir exportaciones cruciales. Varios países como Canadá y los tres miembros latinoamericanos del foro (México, Perú y Chile) también buscarán ampliar sus alianzas comerciales, incluida China, para reducir su dependencia de Estados Unidos. Ucrania. El gobierno ucraniano está preocupado por quedar marginado. El canciller Andrii Sibiga afirmó que el encuentro entre los líderes de Estados Unidos, China y Rusia “solo alentará a Putin a continuar esta guerra”. China, que insiste en que es una parte neutral, nunca ha condenado la invasión rusa. Armas nucleares. La administración de Trump está decidida a impulsar la desnuclearización en la cumbre, tras haber criticado el rápido crecimiento del arsenal atómico de China. Sin embargo, los analistas se muestran escépticos respecto a que Trump, Putin y Xi puedan alcanzar un acuerdo tripartito para reducir el armamento. IA. Los países han pedido una gobernanza y una regulación más estrictas de la IA, a medida que crece la preocupación por su potencial uso militar.

Trump lleva tiempo diciendo que quiere abordar con Rusia y China el control de armamentos, ya que poco queda de los tratados de la Guerra Fría.

Le preocupa un mundo en el que Estados Unidos se enfrentaría al mismo tiempo a los poderes nucleares ruso y chino, lo que algunos analistas llaman “el problema de los tres cuerpos”.

“Vamos a hablar de desnuclearización”, aseguró Trump.

Pero China no tiene ninguna intención de atarse las manos en un acuerdo trilateral. China aún no ha alcanzado una paridad estratégica con Estados Unidos y Rusia, y además, como recuerda Tong Zhao, de Carnegie, “privilegia las discusiones nucleares bilaterales con Estados Unidos” porque le permite usar el tema “como palanca diplomática”.

“El país puede suspender las discusiones en reacción a políticas estadounidenses a las que se opone en asuntos considerados prioritarios”, como las ventas de armas a Taiwán, explica.

Trump también quiere hablar de Irán pero, sobre todo, superar la derrota electoral republicana en las elecciones de medio mandato.

“Así es como los presidentes se relanzan”, afirma Edgard Kagan del CSIS.

La cumbre de esta madrugada fue seguida con atención por Ucrania, los países europeos y Taiwán, que temen quedar al margen de acuerdos entre los tres gigantes que los excluyan.

Xi y Putin pasaron más de dos horas juntos ayer miércoles, incluido el almuerzo. Según funcionarios rusos, tenían previsto discutir temas de energía, finanzas y política exterior, incluyendo la situación en Ucrania y Corea del Norte.

Xi y Putin abogaron por un “orden multipolar más justo” en el que sus países “asuman los deberes que corresponden a las superpotencias”.

Además, el líder chino dejó en claro en qué lado su país se siente más cómodo. La relación de China con Rusia “ofrece más estabilidad y certidumbre a un mundo plagado de cambios”, y por ello apostó por que ambas potencias nucleares “profundicen la cooperación integral” y “asuman las responsabilidades y los deberes que corresponden a las potencias”, dijo Xi.

Con información de EFE y AFP