Al acercarse el fin de la Segunda Guerra Mundial, los futuros vencedores —Josef Stalin de la Unión Soviética, Winston Churchill de Gran Bretaña y el presidente Franklin D. Roosevelt de Estados Unidos— se reunieron en la ciudad balneario de Yalta, en Crimea, para debatir el destino de la Europa de posguerra. Sus decisiones en febrero de 1945 contribuyeron a configurar el orden mundial durante el resto del siglo XX, convirtiendo a Yalta en sinónimo de una era de negociaciones entre grandes potencias protagonizadas por figuras de gran influencia. Este jueves, los líderes de las tres mayores potencias militares del mundo se reunirán de nuevo. En esta ocasión, el presidente Xi Jinping de China, cuyo país ha superado a Gran Bretaña en poderío militar, recibirá al presidente Donald Trump y al presidente ruso Vladimir Putin.

La cumbre trilateral celebrada en Shenzhen, China, en un momento geopolítico incierto marcado por las guerras y el auge de la inteligencia artificial, ha llevado a algunos analistas a calificarla de "Yalta 2.0".

Según los historiadores, ese paralelismo tiene sus límites. Para empezar, Yalta fue una reunión de aliados cuyos objetivos generales coincidían, afirmó Catherine Grace Katz, historiadora de la geopolítica del siglo XX y autora de un libro sobre esa cumbre. "O al menos, aparentemente seguían siendo aliados en aquel momento", añadió.

En febrero de 1945, las tres potencias aliadas estaban unidas en su lucha contra la Alemania de Adolf Hitler, cuya derrota parecía ya inevitable. Las tropas británicas y estadounidenses ya habían arrasado Francia y Bélgica, mientras que la maquinaria bélica soviética avanzaba imparable por Europa del Este, acorralando a Alemania por ambos flancos.

En Yalta, los aliados acordaron cómo sería el hemisferio norte una vez que se disipara el polvo de la guerra.

El presidente estadounidense Donald Trump estrecha la mano del presidente ruso Vladimir Putin mientras el presidente chino, Xi Jinping, asiste al banquete de bienvenida en la cumbre de la Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en Shenzhen, provincia de Guangdong, el 18 de noviembre de 2026. Foto: IORI SAGISAWA/AFP

Stalin accedió a unirse a la lucha contra Japón a cambio de territorio en el Pacífico Norte. Roosevelt, ya debilitado, a dos meses de su muerte y centrado en asegurar la rendición de Japón, ofreció a los soviéticos amplia libertad de acción sobre el futuro de Polonia. Esto sentó las bases para décadas de dominio soviético sobre Europa del Este.

David Reynolds, profesor de historia en la Universidad de Cambridge, especializado en la diplomacia del siglo XX, argumentó en contra de exagerar lo que se decidió en Yalta.

"'Yalta' es una palabra tristemente célebre que para muchos evoca el reparto de Europa y la entrega a Stalin, pero eso es una simplificación excesiva, dijo, y añadió: "El destino de la Europa de posguerra se decidió en el campo de batalla, no en la mesa de conferencias".

Según Reynolds, para cuando se celebró la conferencia de febrero, el Ejército Rojo estaba a punto de tomar Berlín, y tanto Roosevelt como Churchill habían admitido en privado la inevitabilidad del dominio soviético sobre Europa del Este.

Katz dijo: "Salvo expulsarlos físicamente de Polonia, Occidente no podía hacer mucho".

También señaló que un año antes, en una reunión en Moscú, Churchill y Stalin plasmaron su acuerdo secreto sobre los porcentajes en un trozo de papel. Esto provocó la división de Europa entre los bloques occidental y comunista, una división que finalmente se convirtió en el Telón de Acero y persistió hasta el final de la Guerra Fría.

Winston Churchill AP

Según ella, era mejor ver Yalta no como el momento único en el que "el mundo se dividió en estas esferas de influencia", sino más bien como la culminación de los acontecimientos en el campo de batalla y otras conversaciones bélicas.

Dicho esto, argumentó, Roosevelt perdió oportunidades para presionar a Stalin y obtener mayores concesiones en Yalta. El presidente le creyó a Stalin cuando este insistió en que los líderes polacos no podían asistir a la conferencia, afirmó, y desestimó a Churchill por estar demasiado preocupado por el futuro de Polonia.

"Roosevelt estaba lamentablemente poco preparado para tratar con Stalin y para comprender la historia rusa y los verdaderos objetivos de Stalin en lo que respecta a Polonia", dijo Katz. (Las sucesivas administraciones estadounidenses subestimarían de manera similar el compromiso de Moscú de mantener su influencia sobre Europa del Este, lo que culminó con la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Putin en 2022).

Reynolds afirmó que en Yalta también se ultimaron otras negociaciones cruciales, algo que a menudo se olvida.

Presidente estadounidense Franklin Delano Roosevelt en 1937. Foto: Britannica

Fue escenario de arduas negociaciones por parte de Churchill para asegurar protecciones que impidieran que Alemania fuera aniquilada en caso de una futura rendición, como Stalin había deseado, según afirmó. Churchill insistió en que Europa debía evitar una repetición desastrosa del Tratado de Versalles al final de la Primera Guerra Mundial, cuyos términos fueron tan punitivos para Alemania que muchos creen que sembraron las semillas de la Segunda Guerra Mundial.

"El objetivo de los Aliados no es destruir al pueblo alemán ni dejarlo sin los medios de subsistencia necesarios", declaró Churchill ante los legisladores británicos en febrero de 1945, tras su regreso a Londres desde Yalta. "Nuestra política no es la venganza; es tomar las medidas necesarias para garantizar la paz y la seguridad futuras del mundo".

Stalin fue el dictador más temido de la URSS. AP

Roosevelt también aprovechó la conferencia de Yalta para impulsar su proyecto de una nueva institución multilateral que intentaría resolver los conflictos mediante la deliberación en lugar de la guerra: las Naciones Unidas. Esta se estableció formalmente nueve meses después.

En otras palabras, la idea de que Yalta fue sinónimo del "reparto" de Europa por las grandes potencias simplifica en exceso la historia de los últimos años de la guerra, argumentó Reynolds. "Estos acontecimientos históricos perduran en la memoria, y todos los demás aspectos que no encajan en esa narrativa se olvidan", afirmó.

Leo Sands / The New York Times