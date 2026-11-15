Cumbre trilateral inédita entre Trump, Putin y Xi Jinping: cuándo será y qué temas discutirán

El próximo jueves 19 habrá una reunión que todo el mundo seguirá con gran expectativa, se puede decir en estado de vilo. Ese día se sentarán cara a cara nada menos que el estadounidense Donald Trump, el ruso Vladimir Putin y el chino Xi Jinping, los tres presidentes más poderosos en funciones. La Casa Blanca y el Kremlin confirmaron ayer sábado la celebración de la cumbre trilateral inédita el próximo jueves.

“Se ha alcanzado un acuerdo para la celebración, el día 19, de una reunión trilateral entre los presidentes Putin, Xi y Trump. Ese encuentro tendrá lugar en Shenzhen en el marco de la cumbre de la APEC”, dijo ayer sábado el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, a la agencia Interfax.

El encuentro entre los líderes de Estados Unidos, Rusia y China, del que se venía especulando desde hace semanas, se llevará a cabo al margen del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) en la ciudad china de Shenzhen.

El evento marcará un nuevo paso en el regreso a la escena internacional de Putin, aislado por Occidente desde la invasión de Ucrania en febrero de 2022, poco más de un año después de su reunión con Trump en Alaska.

Irán y el arsenal nuclear

A los líderes de estas tres potencias nucleares no les faltarán temas sobre la mesa durante una cumbre que promete dejar una foto histórica, aunque los expertos ven poco probable que arroje resultados concretos.

“El presidente ha dejado claro que, entre otros temas, discutirá la reducción del arsenal de armas nucleares en el mundo. El presidente cree que esta proliferación es muy peligrosa”, declaró Olivia Wales, una portavoz de la Casa Blanca.

“Creo que el presidente sí tiene intención de hablar sobre Irán en la reunión trilateral con Xi Jinping y Vladimir Putin”, añadió por su parte otro funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato.

Según una fuente de la Casa Blanca, esta conversación entre los tres presidentes es necesaria teniendo en cuenta que Estados Unidos y Rusia son los que poseen los mayores arsenales de armas nucleares y China es el que más rápido crece a este respecto.

Acuerdo con EE.UU. Rusia duplica exportación de diésel Las exportaciones de diésel ruso prácticamente se duplicaron en octubre respecto a septiembre tras el acuerdo con Estados Unidos, que levantó una parte del embargo a los productos petrolíferos rusos, aunque se mantuvieron muy por debajo de los niveles anteriores a la invasión de Ucrania en 2022. La Agencia Internacional de la Energía indicó que en octubre Rusia exportó 270.000 barriles diarios de gasóleo, frente a los 140.000 de septiembre y a los 120.000 de agosto.

Ucrania

Esta declaración demuestra la voluntad de mantener la cuestión ucraniana en el marco de las conversaciones con Kiev y Moscú que se reanudaron la pasada semana y en las que los europeos esperan participar.

Tras las negociaciones ruso-ucranianas celebradas en Abu Dabi bajo mediación estadounidense, Washington aseguró contar con el visto bueno de Moscú para sumar a los europeos a la mesa.

Reunidos el viernes en Dublín, los líderes europeos acordaron acudir representados por cinco países (Francia, Alemania, Reino Unido, Polonia e Italia) y por delegados de la Unión Europea. “Por primera vez, en las próximas semanas habrá conversaciones de paz concretas en las que los europeos estarán representados”, celebró el canciller alemán, Friedrich Merz, quien lanzó una advertencia a Estados Unidos antes del viaje de Trump a Shenzhen: “Por favor, nada de sorpresas”.

¿Otra Yalta?

La cumbre trilateral del próximo jueves ha sido comparada con la Conferencia de Yalta de 1945 que puso fin a la Segunda Guerra Mundial y en la que las grandes potencias que derrotaron a la Alemania nazi se repartieron zonas de influencia en el mundo.

The Wall Street Journal reveló a mediados de octubre la idea de esta cumbre trilateral. Según el diario, fue el propio Putin quien, en pleno acercamiento con Trump, propuso el encuentro a sus homólogos para negociar el fin de la guerra en Ucrania, sin la presencia de Kiev ni de los europeos. Esa posibilidad despertó el temor a que Washington, Pekín y Moscú cedieran a la tentación de repartirse el mundo en una nueva Yalta, en alusión a la histórica conferencia de febrero de 1945 entre el estadounidense Franklin D. Roosevelt, el británico Winston Churchill y el soviético Stalin.

Tampoco está previsto que Trump se reúna a solas con Putin, a diferencia de Xi, con quien almorzará el jueves.

Trump no se ha reunido con Putin desde la cumbre bilateral de agosto del año pasado en Alaska, mientras que con Xi se ha visto en dos ocasiones este año: en mayo, en Pekín, y el pasado septiembre en la Casa Blanca durante una visita de Estado.

Por su adhesión a la OTAN EE.UU. propuso a Ucrania que ceda territorios Estados Unidos propuso por primera vez que Ucrania ceda territorio a Rusia a cambio de su adhesión a la OTAN, declaró el presidente ucraniano Volodimir Zelenski, e insistió en que “la guerra debe terminar” antes de debatir la seguridad en Europa. En los últimos días hubo una intensa actividad diplomática para intentar poner fin a la guerra en Ucrania, desatada en febrero de 2022 por la invasión rusa. Los emisarios estadounidenses, Steve Witkoff y Jared Kushner, han encadenado varias reuniones en Abu Dabi con negociadores ucranianos y rusos. Luego viajaron a Moscú para reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, y a Dublín, donde mantuvieron un encuentro con Zelenski. El diálogo no propició avances decisivos para resolver el conflicto bélico más mortífero en Europa desde la Segunda Guerra Mundial, pero ha permitido que todas las partes coincidan en que los europeos deberían estar asociados a futuras negociaciones. Durante los encuentros, “los estadounidenses plantearon una pregunta: ‘¿Qué pasaría si Ucrania se uniera a la OTAN? ¿Se retiraría Ucrania del Donbás?’ Era la primera vez que se planteaba”, afirmó Zelenski a los periodistas el viernes con la condición de no publicar las declaraciones ayer el sábado. Según Zelenski, Ucrania debate “garantías de seguridad específicas por parte de la OTAN y la UE”. Si los países occidentales las confirman, “entonces preguntaré a la sociedad ucraniana qué opina: ¿lo aceptamos o no? No tengo derecho a tomar esa decisión por mi cuenta”, dijo.

La sombra de Nvidia

Según la Casa Blanca, durante esta visita, que llevará a Trump a Filipinas como primera parada de su gira asiática el próximo miércoles antes de viajar a la ciudad china de Shenzhen, no hay previsto un encuentro con el dictador norcoreano, Kim Jong-un.

Trump llega a la cumbre de la APERC con la derrota republicana en las elecciones de medio término aún fresca, con la tregua comercial con China recién prorrogada hasta enero, el diálogo sobre Inteligencia Artificial en marcha y el imprevisto escándalo del supuesto espionaje chino a Nvidia.

En este contexto, la reunión con Xi ofrecerá a Trump una nueva oportunidad para preservar la estabilidad de una relación bilateral que, pese a la distensión comercial, sigue condicionada por disputas tecnológicas y estratégicas.

La prórroga acordada en septiembre y hasta enero de 2027 de una tregua comercial alcanzada hace un año puso fin a meses de escalada arancelaria y represalias cruzadas, además de permitir una relajación de algunas restricciones chinas a la exportación de tierras raras y otros materiales.

“La situación de Nvidia no debería tener incidencia en el viaje”, aseguró otro funcionario estadounidense bajo condición de anonimato.

La vertiente tecnológica se ha visto alterada por la dimisión el jueves de Jensen Huang, cofundador y consejero delegado de Nvidia durante 33 años, tras conocerse su supuesta relación con Alice Huang, una empresaria señalada por los servicios de inteligencia estadounidenses como presunta agente china.

El control a las exportaciones de microchips está en el centro del escándalo que forzó la renuncia de Jensen Huang al frente del gigante de los semiconductores.

El Departamento de Justicia estadounidense ha precisado que todavía no ha determinado si la mujer trabajaba como espía, mientras las investigaciones sobre un supuesto desvío de semiconductores avanzados hacia China han reavivado las presiones para endurecer los controles tecnológicos.

El jefe de Tesla y SpaceX, Elon Musk, acompañará a Trump en su viaje a China, pero no participará en la reunión con Xi y Putin, señalaron funcionarios estadounidenses.

Con información de EFE y AFP