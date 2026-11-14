EE.UU autorizó nuevamente el despegue de los vuelos tras la suspensión por “motivos de seguridad”

Tras la sorpresiva e inusual suspensión a nivel nacional de todos los despegues de los aeropuertos en EE.UU. por una “situación extraordinaria y motivos de seguridad” anunciada por la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) este viernes a la tarde, el organismo dio marcha atrás con la medida y autorizó el despegue de los casi 7.000 vuelos demorados y cancelados en todo el país.

La nueva medida fue comunicada por la FAA, en el cierre de la jornada, y ratificada en una conferencia de prensa por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, donde aseguraron no haber sufrido un ciberataque y que el normal funcionamiento de las comunicaciones de control del tráfico aéreo estaría operativo al 100% en las próximas horas. Previamente se habían informado “graves problemas” que impedían la comunicación entre los pilotos y los operadores en tierra.

Mullin descartó que el incidente estuviera relacionado con la caída de servidores de Microsoft. No hay ninguna conexión”, dijo y afirmó: “No vimos ninguna evidencia de que esto haya sido un ciberataque o un ataque de inteligencia artificial”. Sin embargo, ante la consulta de si podía garantizar con un 100% de certeza que no haya ocurrido esto, respondió: “No hay nada completamente seguro en este momento. No parece que haya sido eso”.

Por su parte, el secretario de Transporte, Sean Duffy, explicó que la falla se produjo por la antigüedad del sistema de control del tráfico aéreo. “Lo que tenemos es un sistema de control del tráfico aéreo increíblemente viejo”, sostuvo. y detalló: “Nuestros routers se sobrecargaron de datos y el sistema se cayó”. Además, precisó: “Empezaron a darnos datos inconsistentes y, por eso, apagamos el sistema”. En ese sentido, atribuyó el problema a que “los nuevos equipos y la nueva tecnología estaban sobrecargando el sistema más antiguo”.

En el primer anuncio, la FFA había señalado: “Todo el tráfico aéreo de salida debe permanecer en tierra hasta nuevo aviso”. Mientras que advirtieron que el aterrizaje de los vuelos internacionales entrantes al país se gestionaría caso por caso. La suspensión duró más de cinco horas.

Poco después del anuncio inicial, que generó un caos y confusión en los aeropuertos de Estados Unidos, Mullin, ya había señalado que los funcionarios de la administración de Donald Trump no sospechaban de una acción malintencionada y había advertido que tomaría “tiempo” resolver los problemas que afectaban al control del tráfico en el espacio aéreo más transitado del mundo.

“Esto no se solucionará en el transcurso de una hora. Va a requerir tiempo”, había declarado Mullin a periodistas en la Casa Blanca. Tras cerca de tres horas y media de anunciada la suspensión, un puñado de vuelos internacionales fueron autorizados a despegar.

“Hasta el momento, no hay indicios de que se trate de un ataque malicioso en nuestra contra. Por ahora, se trata simplemente de una interrupción en las telecomunicaciones”, había añadido el funcionario, aunque indicó que las autoridades no descartaban ninguna posible causa de la falla. Algo que volvió a repetir en la conferencia nocturna.

“¿Sabemos ya qué lo ha provocado? No, vamos a analizarlo. Pero no voy a hacer suposiciones”, sostuvo Mullin.

En diálogo con Peter Doocy, corresponsal de Fox News en la Casa Blanca, Trump dijo que la suspensión de los vuelos no parecía ser un ciberataque y que nadie se había atribuido la responsabilidad de un ataque de este tipo. “Añadió que más bien podría ser consecuencia de un sistema que depende de componentes antiguos y defectuosos, los cuales, afirmó, intentó actualizar”, escribió el periodista en X.

La suspensión, que había comenzado a las 15.54 (hora de la costa este), afectó a miles de vuelos que ya se encontraban en el aire, además de frenar las aeronaves que esperaban en tierra para despegar.

A las 22 (hora del este), casi 7000 vuelos en Estados Unidos habían sido cancelados o demorados, según FlightAware. Al momento de la suspensión, por la tarde, todavía quedaban unos 11.000 vuelos programados para despegar desde aeropuertos estadounidenses hasta el final de la jornada.

En tanto, según el sitio FlightRadar24 había más de 1000 aeronaves en vuelo con destino a aeropuertos de Estados Unidos al momento de la suspensión a nivel nacional.

Antes del anuncio, que generó amplia repercusión global, la FAA había suspendido el tráfico aéreo en dos aeropuertos de Chicago, al citar problemas técnicos, y reportó retrasos en las salidas —también debidos a fallos en los equipos— en Newark, Las Vegas, Teterboro, Orlando, Houston y Phoenix.

“Todos están a salvo. Se tiene constancia de todos los vuelos y el público no tiene absolutamente nada que temer. No hay motivo para que el público sienta miedo o se preocupe por sus seres queridos. Esto no es otro 11 de Septiembre. No me cansaré de repetirlo”, afirmó Mullin.

Informes preliminares de fuentes al tanto del asunto citadas por la CNN indican que no se trató de un ciberataque, mientras que la cadena confirmó que Trump fue informado al respecto.

Las interrupciones en todo el país afectan tanto a los radares de control de tráfico aéreo como a las frecuencias de radio, que han dejado de funcionar simultáneamente, según una de las fuentes del sector al tanto de la situación a la que se enfrentan los controladores, añadió la CNN.

Caos. La suspensión de los vuelos nacionales generó confusión en la mayoría de los aeropuertos de EE.UU. Foto: AFP fotos

“La FAA ordenó una parada en tierra a nivel nacional para todos los aeropuertos de Estados Unidos tras un problema de comunicaciones que afecta a todos los centros de control de tráfico aéreo de rutas. Los técnicos de la FAA están investigando el problema. Publicaremos actualizaciones de inmediato a medida que dispongamos de información”, informó el secretario de Transporte, Sean Duffy, en su cuenta en X.

La medida de este viernes es la segunda suspensión a nivel nacional de todos los vuelos de salida desde los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001. La anterior ocurrió el 11 de enero de 2023, cuando la FAA paralizó todos los despegues de vuelos domésticos durante 95 minutos para alertar a los pilotos sobre cuestiones de seguridad.

La parada terrestre nacional actual ya superó en extensión a aquella de 2023, al superar las cuatro horas.

En la misma línea que Mullin, el FBI no considera que el problema de comunicación que afecta al control del tráfico aéreo se deba a un ciberataque o a una actividad delictiva, según una fuente familiarizada con el asunto citada por Bloomberg. Una de las líneas de investigación es si la interrupción fue causada por una actualización de software, señaló la fuente.

La interrupción del tráfico aéreo de este viernes se produce apenas unos días después de que la FAA anunciara que comenzaría a implementar, a escala nacional, una herramienta de inteligencia artificial (IA) destinada a ayudar a los controladores a evitar retrasos, señaló el diario The New York Times.

La herramienta se presentó por primera vez hace dos meses en los aeropuertos del área de Washington (el Ronald Reagan y Dulles, ubicados en el vecino estado de Virginia). Fue precisamente en una jornada en la que fallos en las comunicaciones del tráfico aéreo provocaron la inmovilización de cientos de vuelos, tras averiarse un circuito y descubrirse que unos contratistas habían seccionado accidentalmente una línea de fibra óptica que debía servir como respaldo.

El año pasado, el Congreso aprobó 12.500 millones de dólares para modernizar el obsoleto sistema de comunicaciones de la FAA. Este viernes, el organismo y la Casa Blanca solicitaron al Congreso otros 30.100 millones de dólares para resolver otros problemas.

Tras más de tres horas de suspensión en tierra, la FAA le solicitó a Eurocontrol, su homólogo europeo, que suspendiera todos los vuelos con destino a Estados Unidos desde 42 países del Viejo Continente.

La sorpresiva medida de este viernes generó incertidumbre entre miles de viajeros de todo Estados Unidos. “Estamos tratando de ver qué hacemos ahora. Parece que esta noche regresaremos a casa”, comentó a la agencia Bloomberg Anna Skinner, de 24 años, quien tenía previsto volar desde el aeropuerto LaGuardia, en Nueva York, a Chicago junto a su novio para visitar a su familia y celebrar su aniversario.

“Si la suspensión de las operaciones en tierra continúa durante la tarde-noche, es probable que se necesite todo el fin de semana para resolver las perturbaciones en las redes de las aerolíneas”, señaló a Reuters Robert Mann, analista de aviación y director de la firma de consultoría R.W. Mann & Company.

“¿Por qué hay una parada en tierra?”, preguntó un piloto esta tarde en el aeropuerto internacional de Dallas-Fort Worth, según las grabaciones del control de tráfico aéreo en ATC.com. “No conocemos el motivo. Sólo sabemos que es indefinido y que afecta a todo Estados Unidos”, respondió un controlador de tráfico aéreo.

United y American Airlines, dos de las principales compañías aéreas norteamericanas, indicaron en comunicados publicados en X que los vuelos que ya se encontraban en el aire continuarían su trayecto.

“Todo el personal de American estará volcado en la tarea de lograr que los pasajeros puedan continuar su viaje lo antes posible, una vez que la FAA levante esta suspensión de vuelos a nivel nacional”, señaló la empresa.

Alaska Airlines, en tanto, informó que sus vuelos dentro del estado de Alaska y aquellos que conectan con el de Hawái no se vieron afectados por la suspensión de vuelos a nivel nacional.

En un comunicado, la aerolínea señaló que los vuelos desde la costa oeste hacia Hawái han podido continuar operando y que los vuelos internacionales con salida desde Honolulu recibieron autorización para despegar.

Guillermo Idiart / La Nación (GDA)