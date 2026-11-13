"Escuché un estallido": el dramático testimonio tras el tiroteo en EE.UU. que dejó un uruguayo herido

Un uruguayo de 53 años oriundo del departamento de Rocha fue herido ayer jueves en un tiroteo en Washington, en el que murió una persona. El uruguayo es Gonzalo Lorenzo, quien fue alcanzado en un hombro por los disparos durante el ataque en un gimnasio del barrio Logan Circle, informó Telemundo de canal 12.

Lorenzo hace 26 años que vive en Washington y tiene tres hijas. Su esposa también es uruguaya, y ayer informó a canal 12 que Lorenzo será operado del hombro pero que está fuera de peligro. El uruguayo tiene una pequeña empresa de construcción junto a otros latinoamericanos y se dedica a levantar casas de madera. Estaba trabajando en un edificio vecino al gimnasio donde se dio el tiroteo.

El atacante mató a una persona e hirió a otras cuatro -entre ellos al uruguayo- en un barrio del centro de Washington, antes de atrincherarse en su apartamento y quitarse la vida, informó la policía.

El tiroteo, a 1,5 km de la Casa Blanca, desató una enorme respuesta policial en la capital de Estados Unidos, donde se vieron vehículos llegando a la escena a toda velocidad y helicópteros sobrevolando la zona.

Jeffrey Carroll, jefe interino de la policía de Washington, dijo a periodistas que el atacante mató a tiros a una persona e hirió a otras cuatro en un gimnasio ubicado al lado de su apartamento en la zona de Logan Circle, antes de atrincherarse en su vivienda.

Luego, el hombre disparó al menos dos veces contra la policía a través de la puerta de su casa, antes de pegarse un tiro. Fue declarado muerto en el lugar, según la policía.

Medios estadounidenses identificaron al autor del tiroteo como Matt Lambert, un médico de urgencias que mantenía una disputa con la comunidad de propietarios de su edificio porque consideraba que el inmueble carecía de mantenimiento.

Estos medios publicaron mensajes de una cuenta de X vinculada a Lambert en los que el atacante se quejaba del moho y de otros problemas causados por el agua. La última publicación de esa cuenta es un “manifiesto” en el que se detallan los problemas de su apartamento. El jefe de policía indicó que la víctima mortal recibió un disparo en el interior del gimnasio.

La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, condenó este “acto sin sentido de violencia armada” y dijo que la Casa Blanca había sido informada sobre el incidente.

El tiroteo ocurrió durante la ajetreada hora pico de la mañana, lo que provocó un gran caos en el tráfico a medida que la policía cerraba las calles de la zona.

La policía evacuó a algunos residentes del barrio, mientras que a otros se les indicó que no salieran a la calle.

Personas dentro de las instalaciones del gimnasio describieron una escena caótica después de que el sospechoso comenzara a disparar.

“Estaba en la cinta de correr del Vida y oigo un fuerte golpe, y pienso que es como si una pelota hubiera explotado o un cuadro se hubiera caído al suelo”, dijo a medios un testigo que vio a una de las víctimas en el suelo.

“Estamos consternados. Esta mañana, una persona ha perdido la vida en nuestra ciudad a causa de un acto de violencia armada sin sentido”, dijo la alcaldesa de Washington, Muriel Bowser.

El Washington Sun citó a un socio del gimnasio VIDA Fitness, quien afirmó que se encontraba en una cinta de correr en las instalaciones cuando comenzó el tiroteo.

Michael Carney dijo que oyó un “estallido” y que luego vio a alguien en el suelo del gimnasio que había recibido un disparo en la cabeza.

“Todo el mundo se escondía detrás de las macetas y cosas así”, explicó Carney.

Los estudiantes de las escuelas cercanas fueron confinados por motivos de seguridad y las autoridades pidieron a los vecinos que aseguraran sus puertas y no se acercaran a las ventanas.

Con información de AFP y EFE