Tiroteo y atrincheramiento en Washington D.C.: reportan un muerto y cinco heridos cerca de la Casa Blanca

Cinco personas resultaron heridas de bala dutrante un tiroteo este jueves cerca de una zona concurrida de Washington, D.C., según informó la policía de la capital, lo que provocó un amplio despliegue policial en el barrio de Logan Circle. Jeffery Carroll, jefe interino de la policía de Washington, indicó que hay al menos un muerto. La persona fallecida había recibido un disparo en el interior del gimnasio.

Uno de los cuatro heridos se encontraba en estado crítico, mientras que la vida de los otros tres no corre peligro, según Carroll. De acuerdo a las autoridades, el presunto autor de los disparos se atrincheró en un edificio de la calle 15. Fue ncontrado con una herida de bala.

El presunto autor, del quien desconoce aún su identidad, se había atrincherado durante más de una hora mientras los negociadores de la policía hablaban con él. Los oficiales escucharon un disparo y forzaron la entrada al apartamento. Presumen que se habría disparado a sí mismo.

Según la policía, el tiroteo tuvo lugar en la intersección de las calles 15 y P. La zona de Logan Circle, donde ocurrió, es un barrio residencial a menos de un kilómetro de la Casa Blanca, donde se encuentran cafeterías y otros negocios.

Las fuerzas del orden acuden al lugar de un tiroteo en Logan Circle, el 12 de noviembre de 2026, en Washington, D. C. AFP

El tiroteo se produjo frente a VIDA, un gimnasio del barrio, según declaró Brooke Pinto, concejala de Washington, en una publicación en las redes sociales.

Cerca del lugar del tiroteo, decenas de vehículos policiales y de las fuerzas del orden bloquearon las calles, incluyendo varios vehículos del equipo SWAT. Una alerta de emergencia enviada a los teléfonos celulares de la zona instruyó a la población a permanecer en sus casas.

Los helicópteros sobrevolaban la zona mientras las ambulancias llegaban al lugar.

Phil Morton, un testigo de 37 años, dijo que acababa de llegar al trabajo cuando escuchó una "caravana de coches de policía" y el sonido de los neumáticos fuera de su oficina.

Morton, ingeniero de seguridad vehicular, dijo que inicialmente pensó que el alboroto podría deberse a una caravana presidencial.

En la calle, Morton dijo que era un caos, y añadió que vio una gran presencia policial y agentes con armas largas. La situación se había calmado un poco hacia las 9:30 de la mañana (hora local), pero las varias manzanas aledañas seguían acordonadas, comentó.

UPDATE: The suspect believed to be responsible for this morning’s deadly shooting in Washington, D.C., was found with a gunshot wound after barricading himself inside an apartment building for more than an hour as police negotiators spoke with him.



Officers heard a gunshot and… https://t.co/C34s7CRVzL pic.twitter.com/KZDJ3iAACA — Breaking911 (@Breaking911) November 12, 2026

La zona que rodea el gimnasio VIDA es una tranquila intersección de calles en el centro de la ciudad, con restaurantes, una iglesia y una escuela primaria en las cercanías.

Con información de AFP y The New York Times