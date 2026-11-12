Radares de la IMM que fueron reubicados vuelven a multar este viernes: conocé las ubicaciones

Cinco radares que fiscalizan la velocidad y luz roja que fueron reubicados volverán a multar a partir de este viernes, según informó la Intendencia de Montevideo (IMM). Se trata de equipos que fueron movidos "con el objetivo de optimizar los recursos disponibles y mejorar la cobertura del sistema".

Antiguamente, explicó la IMM, estaban en intersecciones donde había fiscalización en ambos sentidos de circulación, y se decidió mantener un solo equipo en esos puntos.

Recientemente se reubicaron siguiendo criterios de "seguridad vial en lugares donde es necesario reforzar el control de velocidad, la presencia de centros educativos y las denuncias y solicitudes ciudadanas".

Estos radares, señaló la comuna, quedaron en funcionamiento el pasado martes pero hasta este jueves simplemente debían monitorear, sin multar. A partir de este viernes 13 de noviembre "comenzarán a fiscalizar efectivamente".

¿Dónde están ubicados los radares que fiscalizan desde este viernes?

Los radares antiguamente estaban en José Pedro Varela e Irureta Goyena (sentido este), Avenida Italia y Almirón (sentido oeste), Larrañaga y José Pedro Varela (sentido sur), Bulevar Artigas y Hocquart (sentido norte) y José Batlle y Ordóñez e Instrucciones (sentido norte).

Ahora se posicionan en Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sentido sur), Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco (sentido sur), Caramurú y Hernani (sentido este), Uruguayana y Flangini y Millán y Garzón (sentido oeste).

En tanto, desde el martes 20 de octubre comenzaron a funcionar en sus nuevas ubicaciones las dos cámaras fijas que controlan la prohibición de estacionar y detenerse.

Se trata de dos cámaras fijas que estaban en zonas de carriles Solo Bus, pero como ahora esas áreas se fiscalizan con equipos que van a bordo de algunos ómnibus, se entendió que no eran necesarios allí, como sí lo son en otros puntos de la ciudad.

"La reubicación responde a la posibilidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la fluidez en el tránsito. Dado que dos equipos estaban ubicados en carriles Solo Bus, se trasladan a nuevas ubicaciones donde el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento genera enlentecimientos. De esta forma se prioriza la fluidez con una redistribución de los recursos", informó la IMM.

En concreto, la cámara ubicada en Avenida Italia y Avelino Miranda se movió a Presidente Berro y Avenida Italia, mientras que la de Colonia y Fernández Crespo se trasladó hacia Urquiza y Garibaldi.

Instalan radar en curva peligrosa de Punta Gorda. Foto: Intendencia de Montevideo.

¿Cuánto cuestan las multas de la IMM por exceso de velocidad y luz roja?

La multa por estacionar en un lugar prohibido es de dos unidades reajustables (UR), o sea unos $ 3.800, lo mismo que estacionar en la entrada a un inmueble. La multa por estacionar en veredas es de tres UR, unos $ 5.850, lo mismo que estacionar sobre un cruce peatonal y frente a una parada de transporte colectivo.

En tanto, las multas por exceso de velocidad también varían. Quienes excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido deberán pagar cinco UR, unos $ 9.750, entre 21 y 30 kilómetros por hora, ocho UR, unos $ 15.600, por encima de los 31 km/h y hasta el doble menos uno, 12 UR, o sea $ 23.400, y por encima del doble del límite de velocidad permitido, 15 UR, unos $ 29.250.

No respetar señales luminosas como la luz roja de un semáforo puede implicar una multa de seis UR, es decir, $ 11.700, lo mismo que no respetar los carteles de pare o ceda el paso.