Dos cámaras fijas de control de prohibido estacionar y detenerse cambian de ubicación este martes

La Intendencia de Montevideo (IMM) anunció que a partir de este martes 20 de octubre comenzarán a funcionar en sus nuevas ubicaciones las dos cámaras fijas que controlan la prohibición de estacionar y detenerse.

La reubicación de estos equipos de fiscalización, junto a cinco radares de control de velocidad, fue anunciada en agosto y a partir de allí comenzó el traslado. Este martes comenzarán a funcionar las cámaras fijas en dos nuevos puntos de la ciudad, mientras que los radares de velocidad todavía no fueron cambiados.

Se trata de dos cámaras fijas que estaban en zonas de carriles Solo Bus, pero como ahora esas áreas se fiscalizan con equipos que van a bordo de algunos ómnibus, se entendió que no eran necesarios allí, como sí lo son en otros puntos de la ciudad.

"La reubicación responde a la posibilidad de optimizar los recursos disponibles y mejorar la fluidez en el tránsito. Dado que dos equipos estaban ubicados en carriles Solo Bus, se trasladan a nuevas ubicaciones donde el incumplimiento de la prohibición de estacionamiento genera enlentecimientos. De esta forma se prioriza la fluidez con una redistribución de los recursos", informó la IMM.

En concreto, la cámara ubicada en Avenida Italia y Avelino Miranda se moverá a Presidente Berro y Avenida Italia, mientras que la de Colonia y Fernández Crespo se trasladará hacia Urquiza y Garibaldi.

Todavía están en proceso de instalación los equipos de fiscalización de velocidad y luz roja. "Estos equipos aún no están operativos y se informará oportunamente cuando comiencen a funcionar", explicó la IMM.

Las nuevas ubicaciones de los equipos se trasladarán de la siguiente manera:

De José Pedro Varela e Irureta Goyena (este) hacia Uruguayana y Turini .

. De Avenida Italia y Almirón (oeste) hacia Luis Alberto de Herrera y Ayacucho (sur).

(sur). De Larrañaga y José Pedro Varela (sur) hacia Millán y Garzón (oeste).

(oeste). De Bulevar Artigas y Hocquart (norte) hacia Caramurú y Hernani (este).

(este). De Bulevar Batlle y Ordóñez e Instrucciones (norte) hacia Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco (sur).

La IMM explicó que varios de los radares se moverán a zonas que tienen cerca varios centros educativos como Millán y Garzón, Caramurú y Hernani y Joaquín Suárez y Juan Carlos Blanco.

¿De cuánto es la multa por estacionar donde está prohibido y por exceso de velocidad?

La multa por estacionar en un lugar prohibido es de dos unidades reajustables (UR), o sea unos $ 3.800, lo mismo que estacionar en la entrada a un inmueble. La multa por estacionar en veredas es de tres UR, unos $ 5.850, lo mismo que estacionar sobre un cruce peatonal y frente a una parada de transporte colectivo.

En tanto, las multas por exceso de velocidad también varían. Quienes excedan hasta 20 kilómetros por hora el límite de velocidad permitido deberán pagar cinco UR, unos $ 9.750, entre 21 y 30 kilómetros por hora, ocho UR, unos $ 15.600, por encima de los 31 km/h y hasta el doble menos uno, 12 UR, o sea $ 23.400, y por encima del doble del límite de velocidad permitido, 15 UR, unos $ 29.250.

La multa por no respetar señales luminosas como la luz roja de un semáforo puede implicar una multa de seis UR, es decir, $ 11.700, lo mismo que no respetar los carteles de pare o ceda el paso.