IMM confirmó la fecha de la Noche de las Librerías 2026: cuándo es y cómo participar
La comuna capitalina habilitó un formulario digital para que librerías, espacios culturales e instituciones de Montevideo presenten sus propuestas para el evento del mes de noviembre.
La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que el viernes 13 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de las Librerías.
Durante la jornada, los locales participantes extenderán su horario habitual de funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.
La Noche de las Librerías está inspirada en una iniciativa impulsada originalmente por el Centro Cultural de España (CCE), institución que promovió y sostuvo sus primeras cinco ediciones, según informó la IMM, que asumió formalmente la coordinación del evento a partir de 2022.
Esta iniciativa busca visibilizar a estos comercios como polos centrales de la vida artística montevideana, reconociendo además la tarea diaria de los libreros como mediadores esenciales entre las publicaciones y sus lectores.
En ese contexto, la comuna abrió la convocatoria para que librerías y espacios culturales de Montevideo inscriban sus actividades y formen parte de la programación oficial del evento. Los interesados tienen tiempo de completar el formulario digital habilitado por la IMM hasta el lunes 26 de octubre a las 17:00 horas.
Cómo formar parte de la grilla en la Noche de las Librerías 2026
Para formar parte de la grilla oficial, cada comercio debe completar el formulario de inscripción en línea e incluir al menos una propuesta para desarrollar durante la jornada.
Entre las opciones habilitadas por el organismo se contemplan lecturas, presentaciones de publicaciones, charlas, talleres, recitales, conciertos y otras expresiones vinculadas con el libro, la lectura y la vida cultural montevideana.
Al momento de realizar el trámite en la plataforma web, el responsable del comercio deberá detallar los siguientes datos de la propuesta:
- Nombre de la actividad planificada.
- Horario de inicio y desarrollo.
- Breve descripción del evento.
- Lista de participantes y expositores.
La comuna puntualiza que los costos económicos de la producción y realización de las actividades dentro de cada local estarán a cargo de cada espacio participante.
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