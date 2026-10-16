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IMM confirmó la fecha de la Noche de las Librerías 2026: cuándo es y cómo participar

La comuna capitalina habilitó un formulario digital para que librerías, espacios culturales e instituciones de Montevideo presenten sus propuestas para el evento del mes de noviembre.

El País
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16/10/2026, 14:49
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Mujeres mirando libros en medio de la calle durante la Noche de las Librerías 2025.
Mujeres mirando libros en medio de la calle durante la Noche de las Librerías 2025.
Foto: Intendencia de Montevideo.

La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que el viernes 13 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de las Librerías.

Durante la jornada, los locales participantes extenderán su horario habitual de funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

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La Noche de las Librerías está inspirada en una iniciativa impulsada originalmente por el Centro Cultural de España (CCE), institución que promovió y sostuvo sus primeras cinco ediciones, según informó la IMM, que asumió formalmente la coordinación del evento a partir de 2022.

Esta iniciativa busca visibilizar a estos comercios como polos centrales de la vida artística montevideana, reconociendo además la tarea diaria de los libreros como mediadores esenciales entre las publicaciones y sus lectores.

Grupo de personas revisa libros al aire libre durante la Noche de las Librerías 2025.
Grupo de personas revisa libros al aire libre durante la Noche de las Librerías 2025.
Foto: Intendencia de Montevideo.

En ese contexto, la comuna abrió la convocatoria para que librerías y espacios culturales de Montevideo inscriban sus actividades y formen parte de la programación oficial del evento. Los interesados tienen tiempo de completar el formulario digital habilitado por la IMM hasta el lunes 26 de octubre a las 17:00 horas.

Cómo formar parte de la grilla en la Noche de las Librerías 2026

Para formar parte de la grilla oficial, cada comercio debe completar el formulario de inscripción en línea e incluir al menos una propuesta para desarrollar durante la jornada.

Entre las opciones habilitadas por el organismo se contemplan lecturas, presentaciones de publicaciones, charlas, talleres, recitales, conciertos y otras expresiones vinculadas con el libro, la lectura y la vida cultural montevideana.

Al momento de realizar el trámite en la plataforma web, el responsable del comercio deberá detallar los siguientes datos de la propuesta:

  • Nombre de la actividad planificada.
  • Horario de inicio y desarrollo.
  • Breve descripción del evento.
  • Lista de participantes y expositores.

La comuna puntualiza que los costos económicos de la producción y realización de las actividades dentro de cada local estarán a cargo de cada espacio participante.

Personas mirando libros durante la Noche de las Librerías 2025.
Personas mirando libros durante la Noche de las Librerías 2025.
Foto: Intendencia de Montevideo.
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