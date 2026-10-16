IMM confirmó la fecha de la Noche de las Librerías 2026: cuándo es y cómo participar

La Intendencia de Montevideo (IMM) confirmó que el viernes 13 de noviembre de 2026 se llevará a cabo una nueva edición de la Noche de las Librerías.

Durante la jornada, los locales participantes extenderán su horario habitual de funcionamiento hasta la 1:00 de la madrugada del sábado 14 de noviembre.

La Noche de las Librerías está inspirada en una iniciativa impulsada originalmente por el Centro Cultural de España (CCE), institución que promovió y sostuvo sus primeras cinco ediciones, según informó la IMM, que asumió formalmente la coordinación del evento a partir de 2022.

Esta iniciativa busca visibilizar a estos comercios como polos centrales de la vida artística montevideana, reconociendo además la tarea diaria de los libreros como mediadores esenciales entre las publicaciones y sus lectores.

Grupo de personas revisa libros al aire libre durante la Noche de las Librerías 2025. Foto: Intendencia de Montevideo.

En ese contexto, la comuna abrió la convocatoria para que librerías y espacios culturales de Montevideo inscriban sus actividades y formen parte de la programación oficial del evento. Los interesados tienen tiempo de completar el formulario digital habilitado por la IMM hasta el lunes 26 de octubre a las 17:00 horas.

Cómo formar parte de la grilla en la Noche de las Librerías 2026

Para formar parte de la grilla oficial, cada comercio debe completar el formulario de inscripción en línea e incluir al menos una propuesta para desarrollar durante la jornada.

Entre las opciones habilitadas por el organismo se contemplan lecturas, presentaciones de publicaciones, charlas, talleres, recitales, conciertos y otras expresiones vinculadas con el libro, la lectura y la vida cultural montevideana.

Al momento de realizar el trámite en la plataforma web, el responsable del comercio deberá detallar los siguientes datos de la propuesta:

Nombre de la actividad planificada.

Horario de inicio y desarrollo.

Breve descripción del evento.

Lista de participantes y expositores.

La comuna puntualiza que los costos económicos de la producción y realización de las actividades dentro de cada local estarán a cargo de cada espacio participante.