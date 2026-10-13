Mirador panorámico: IMM gastará $7,5 millones en reparar fachadas ante “posibles desprendimientos en el edificio”

Ante el riesgo de “desprendimientos en el edificio”, la Intendencia de Montevideo gastará $7,5 millones, a través de una compra directa, en reparar las fachadas que dan hacia el mirador panorámico.

Según una resolución publicada el pasado viernes 9, esta decisión se tomó a partir de un informe del área de Seguridad Edilicia de la Secretaría General.

“Se determinó realizar una Compra Directa por Excepción para reparar las fachadas que dan sobre la terraza del Mirador Panorámico atendiendo a las probadas razones de urgencia que existen”, se lee en el texto.

La intendencia eligió para esa tarea a la empresa Noble Arte S.A., que está reparando fachadas en los patios internos del edificio y que es “especialista en restauración de edificios patrimoniales”.

La comuna le pidió que hiciera un presupuesto para las obras en la fachada que da a la terraza del mirador. La cotización de Noble Arte S.A. se encontró “dentro de los costos estimados por el Servicio de Conservación del Palacio”, según la resolución.

Por lo tanto, se solicitó al Servicio de Compras que haga la adjudicación por compra directa. La resolución, firmada por el intendente Mario Bergara, dice que el monto total es de $7.468.951.

Ante una consulta de El País, desde la intendencia dijeron que la urgencia se debe a la “precaución de posibles desprendimientos en el edificio", pero no informaron cuándo comenzarán las obras, ni si el mirador deberá cerrarse.

Mientras tanto, permanece abierto al público. En la fachada que da a la terraza se observan algunas roturas, como muestra la siguiente imagen.

Ejemplo de una de las partes de la fachada del Palacio Municipal, que tiene algunas roturas, y que da hacia el mirador panorámico.

El mirador, que está en el llamado Piso 22 del Palacio Municipal, recibe entre 26 y 27 mil personas todos los meses, según datos de la comuna.

Además de la terraza, donde se puede observar la ciudad, en el interior del piso hay una cafetería.