IMM anuncia inversión de U$S 38,5 millones para la construcción y reparación de veredas

La Intendencia de Montevideo (IMM) dio comienzo al Plan Veredas con el objetivo de mejorar las condiciones de la circulación peatonal en términos de accesibilidad, seguridad e inclusividad en toda la capital.

Este plan forma parte de una de las prioridades presentadas por Mario Bergara ante la Junta Departamental en marzo de 2026, y tendrá un costo total de US$ 38,5 millones.

La iniciativa propone conectar centros educativos, de salud y culturales, mediante recorridos accesibles, además de la construcción de sendas peatonales en barrios o principales calles que actualmente no cuenten con veredas, rampas o mejoras en la accesibilidad.

Dentro del presupuesto establecido por las autoridades de IMM, se estableció que cerca de US$ 15 millones corresponden al programa de asentamientos, US$ 14 millones al programa de avenidas, mientras que US$ 9,5 millones serán del programa de barrios.

En ese sentido, el plan establecido por los organismos se divide en tres líneas de intervención que contemplan situaciones y necesidades de la sociedad.

Cómo funcionará el Plan Veredas propuesto por IMM

La primera etapa del proyecto estará enfocada en las veredas comprendidas dentro de asentamientos de mayor vulnerabilidad o precariedad. Centrado en mejorar la conexión peatonal con avenidas, servicios y paradas de transporte público.

En ese sentido, se estableció que se priorizará a los asentamientos que incluyen Casabó, Santa Catalina y Tres Ombúes, en el municipio A; Casavalle y Marconi, en el municipio D; Malvín Norte y su entorno, en el municipio E; la zona del Hipódromo y Piedras Blancas, en el municipio F; y Torre 8, Garín y Maldonado, en el municipio G.

Veredas rotas en calles del Centro de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Por otro lado, la segunda parte de las obras se enfocará en veredas ubicadas en avenidas y sus derivaciones, con el objetivo de mejorar los recorridos peatonales de las principales vías de circulación. Luis Batlle Berres, General Flores, Camino Carrasco, e Instrucciones son algunas de las avenidas priorizadas, aunque se aclara que las obras no abarcarán toda su extensión, sino los sectores más necesitados.

Por último, en la tercera parte de las intervenciones se realizarán tareas de mantenimiento y reparación en barrios consolidados. Esta etapa prevé comenzar entre los meses de octubre y noviembre de 2026 en la calle Grecia y Ángel Salvo, dentro del Municipio A, y en un sector de la calle Minas en el Municipio B.

Plazos de ejecución y coordinación de la IMM para las reparaciones de veredas

Previo al comienzo de las obras, se realizará un relevamiento para conocer el estado de las veredas en los barrios, zonas o municipios seleccionados. No obstante, dentro del programa de barrios, la comuna establecerá una comunicación con los vecinos para informar sobre las intervenciones.

Trozos de baldosa en medio de veredas rotas en Montevideo. Foto: Archivo El País.

En ese contexto, el organismo brindará 10 días para presentarse en el Centro Comunal correspondiente en caso que decidan realizar la reparación de la vereda por sus propios medios. Tras ese plazo, la comuna quedará habilitada para realizar la obra. Además, el costo de las reparaciones podrá tener una financiación de hasta 10 años.

“Va a haber para cada barrio y para cada cuadra una comunicación puerta a puerta, donde la persona va a tener un teléfono y un sitio web donde dirigirse, y podrá ver su padrón, su vereda y cuánto le va a salir el arreglo de su vereda”, explicó el director de Espacios Públicos de la Intendencia, Marcelo Roux.

La intención del proyecto busca realizar intervenciones de forma equitativa en toda la capital, priorizando los lugares de mayor necesidad. Por ello, establece que en zonas donde no existan veredas, las obras serán totalmente subsidiadas. Mientras que en barrios donde ya existe infraestructura, se realizará reparación y mantenimiento.

En lo comunicado por la comuna, se establece que se comenzará con la ejecución en esta etapa y en el caso del programa de barrios, las intervenciones previstas para 2027, 2028 y 2029.