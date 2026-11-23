El Secretariado Ejecutivo del Pit-Cnt emitió un comunicado en la medianoche del domingo tras conocerse los resultados de las elecciones los representantes sociales del Banco de Previsión Social (BPS), que marcaron la derrota del movimiento sindical en el sector de los activos.

El resultado de los activos: los votos de Lorena Roqueta frente a Carlos Clavijo

El Pit-Cnt tenía la representación de los activos en el BPS con un equipo encabezado por Carlos Clavijo, quien iba por la continuidad en las elecciones de este domingo. Sin embargo, su lista 11 obtuvo 372.936 votos, cifra inferior a los 454.917 que obtuvo la lista 15, encabezada por Lorena Roqueta, del sector "Hay otro camino", que ahora pasará a tener este cargo con el apoyo de los principales partidos políticos de la oposición en Uruguay.

Tras conocerse estos resultados, el Pit-Cnt señaló que "el movimiento sindical reconoce y respeta el resultado expresado por la ciudadanía".

"En los próximos días se iniciará, en el marco de los ámbitos orgánicos de la democracia sindical, un proceso de análisis cualitativo de los resultados, con el propósito de construir una síntesis superadora que contribuya a fortalecer la unidad y la lucha de la clase trabajadora organizada y la defensa histórica de sus intereses y derechos", apunta el escrito.

Sin embargo, también se emitió una advertencia a la ganadora: "El movimiento sindical seguirá con atención que la representación de los trabajadores en el BPS no sea objeto de beneficio para intereses ajenos a los trabajadores y trabajadoras".

El argumento del Pit-Cnt sobre desinformación, trolls y campañas mediáticas

Por otro lado, el Pit-Cnt indicó que "este resultado, sin desconocer la incidencia de otros factores explicativos, no puede analizarse al margen de la persistente campaña de deslegitimación del movimiento sindical, promovida por operadores mediáticos y sectores importantes del sistema político".

"A ello se suma la inversión de importantes recursos económicos en operaciones de manipulación informativa y desinformación masiva, orientadas a construir una realidad contaminada mediante el uso de trolls, bots y noticias falsas. Estas prácticas forman parte de una estrategia que no solo erosiona las estructuras históricas de representación social, sino que también debilita las bases mismas de la democracia. Se trata de un fenómeno de enorme relevancia, cuyos efectos trascienden ampliamente esta instancia electoral y que, por tanto, merece una profunda reflexión por parte del conjunto de la sociedad y sus instituciones", añade la publicación, que fue compartida por el presidente del Pit-Cnt, Marcelo Abdala, en redes sociales.

Hojas de votación de las listas 11 y 15 en el marco de las elecciones del BPS. Foto: Ignacio Sánchez/El País.

Finalmente la central obrera expresó que "el movimiento sindical seguirá siendo la garantía de la defensa de los derechos de los trabajadores y se mantiene firme en la lucha por un sistema previsional que mejore la cobertura y la suficiencia de las prestaciones sociales", y por tanto reiteró "la necesidad de ir hacia un nuevo modelo de financiamiento de la seguridad social que acompañe las transformaciones tecnológicas del mundo del trabajo y que revierta el peso de las exoneraciones millonarias al gran capital y los costos crecientes del modelo privatizador de las AFAP".