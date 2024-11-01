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Noticias de Elecciones del BPS en El País Uruguay

BPS

Cuándo son las elecciones del BPS: cuándo se publica el plan circuital, habilitados y multas previstas

Banco de Previsión Social (BPS).

Elecciones del BPS 2026: quiénes deben votar, qué personas están exentas y qué multas se aplican

Cartel de BPS en la fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).

Elecciones del BPS: qué pasa si no voto y qué montos alcanzan las multas económicas

BPS

¿Cuándo son las elecciones del BPS 2026? Qué se vota, multas previstas y exoneraciones

Cartel de BPS en la fachada del edificio sede del Banco de Previsión Social (BPS).

Elecciones del BPS 2026: cuándo son, dónde se vota y quiénes están obligados a participar

Urna durante las elecciones Banco de Previsión Social (BPS).

Plazo clave para las elecciones obligatorias de BPS 2026 termina este lunes 14 de setiembre

Urna durante las elecciones Banco de Previsión Social (BPS).

Elecciones obligatorias de BPS 2026: qué hago si no estoy en el padrón y fecha límite para hacer cambios

Elecciones del BPS en Melo. Foto: Néstor Araújo

Quiénes no tienen que votar en las elecciones obligatorias del BPS 2026 y cómo saber quiénes deben hacerlo

BPS

Elecciones del BPS: cuándo vence el plazo para reclamos y cambios en los datos del padrón

Urna durante las elecciones BPS.

Cómo saber si tengo que votar en las elecciones del BPS y hasta cuándo se puede revisar los datos en el padrón

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