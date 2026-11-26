Lorena Roqueta, electa directora en representación de los trabajadores activos en el Banco de Previsión Social (BPS), pasó este jueves por En Clave País, el streaming de El País, y respondió acerca de la información que se conoció públicamente este miércoles vinculada a que años atrás cumplió una condena por un delito de transporte de drogas.

Roqueta es abogada y escribana y trabaja en la Intendencia de Colonia. La información sobre su procesamiento la dio a conocer El Observador, que contactó en primera instancia a Roqueta y ella respondió que había sido "sobreseída" por este delito, tras ser procesada en 2012. Pero horas después, en diálogo con Montevideo Portal, se contradijo y reconoció que sí había sido condenada, y que debido a eso cumplió tareas comunitarias.

La explicación de Lorena Roqueta sobre el cambio de versión tras su condena de 2012

Según contó este jueves, se sentía "desestabilizada tras la campaña" y con "cansancio" cuando le escribió la primera periodista, y que por eso dio una contestación errónea: "Fue un error específico, en lugar de decir que extinguió el delito, dijo sobreseída".

Consultada acerca de por qué no comentó sobre esta condena durante la campaña electoral para que la gente conociera sus antecedentes antes de votar, Roqueta respondió que no lo vio necesario. "Nadie habla de su vida privada ni tiene por qué, para mí es un hecho que sucedió en 2012, que en Tarariras (Colonia, donde vivía) resonó porque todo el mundo se conoce y en Colonia también tuvo su impacto", apuntó.

Lorena Roqueta, electa representante de los trabajadores activos en el BPS. Foto: Nahuel Arrué

"Esto forma parte de mi vida privada, de mi padecimiento, de mis errores y de mi crecimiento. Yo lo tenía enterrado este tema", expresó. Señaló que para ella "es un tema de superación" haber sufrido una condena por estupefacientes y luego haber avanzado en su carrera profesional y política.

El operativo policial y cómo quedó vinculada a la causa

Su versión de los hechos indica que en 2012 se vio involucrada en una causa por drogas que involucraba a su familia, tanto a su pareja de entonces como a su hermano, con quien hasta el día de hoy mantiene un vínculo pese a que está en situación de calle: "Lo veo a diario, pasa a buscar comida y bañarse en casa".

Roqueta afirmó que ella nunca fue detenida transportando droga ni encontraron estupefacientes en su casa. Según comentó, ella vivía en Montevideo y estaba en segundo año de facultad cuando la Policía se presentó en su domicilio de la capital porque habían agarrado a su hermano en Colonia.

"Ahí es cuando empiezo a tener conocimiento de esta situación", aseveró. Siempre según su versión, fue trasladada para declarar en Colonia y, al tiempo que procesaron a su hermano y a su novio, también cayó ella porque "muchas veces" viajó con su pareja y él "llevaba droga" aunque ella lo desconocía. Fue "algo que ataron conmigo", sentenció.

"Mi pareja no consumía, transportaba, y mi hermano en Colonia la comercializaba", expresó, y aseveró que ella no tenía responsabilidad, pero la asumió para "salvar" a su hermano. Explicó que en aquel momento pensaba que asumir una cuota de la responsabilidad haría que disminuyera la pena sobre su hermano, pese a que ya estudiaba abogacía y además contaba con un abogado en el juicio. "Fue un shock tan grande para mí que dije que sabía porque si no la pena se acrecentaba en él", recordó.

Lorena Roqueta, electa representante de los trabajadores activos en el BPS. Foto: Nahuel Arrué

Roqueta reafirmó que lo que buscó es que el juicio fuera "lo menos perjudicial" para su hermano: "Obviamente tuvo un perjuicio en mí. Fue una mala decisión, hice todo lo que pude para poder ayudarlo en ese momento".

Con respecto a su familia, explicó que tenía otro hermano que falleció a los cinco años. Su hermano que cayó por drogas sufrió una "niñez de violencia extrema" porque "padeció violencia física continua" de parte de su madre, quien "se volvió alcohólico" cuando murió uno de sus hijos. En tanto, la madre de Roqueta estuvo "muy enferma" desde que ellos eran pequeños. "Así como mi padre se volvió alcohólico cuando murió su hijo, mi hermano empezó con adicción pura cuando murió mi madre", recordó.