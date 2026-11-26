El exdirector nacional de Sanidad Policial Leonardo Anzalone declaró este miércoles que autorizó el ingreso de Víctor Hernández al Hospital Policial tras un pedido verbal de "una asesora de Charles Carrera" 24 horas antes de la internación, pero aseguró que nunca habló ni se reunió con el exsenador y descartó que existieran "órdenes políticas". Igualmente, ante una pregunta final de la Fiscalía, admitió sobre la cadena de mando: "Si el asesor de la Secretaría General me da esa orden, asumo que viene de Carrera".

El testimonio abrió la quinta audiencia del juicio contra el exsenador frenteamplista, acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno, representada por Sandra Fleitas, Romina Cabrera, Verónica García y Valeria Bovio (de la Unidad de Litigación), por fraude y utilización indebida de información privilegiada. Actualmente están presentando su prueba testimonial ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante. Los representantes legales de Carrera son Juan Manuel González Rossi, Lucía Fernández y Eduardo Decia.

Anzalone, quien asumió la dirección nacional en setiembre de 2012, relató que la solicitud bajó "de forma vertical" con una fundamentación médica. Le comunicaron que una persona "vinculada a la Policía" había sufrido una herida de bala, que quedó parapléjica y requería rehabilitación "durante tres o cuatro meses" porque Rocha no contaba con capacidad para atenderla.

Aunque reconoció que le llamó la atención que el pedido llegara por esa vía y dijo no recordar otro caso similar, explicó que no lo frenó por disciplina jerárquica y "ética médica de no tirarlo a la calle".

Según explicó, ni él ni su equipo cuestionaron la premisa sanitaria porque conocían el nivel de los hospitales de ASSE en cada departamento y tampoco preguntó cuál era el vínculo policial de Hernández por tratarse de una estructura vertical. "Si me hubieran pedido que le diera 30 mil dólares, o renuncio o le doy los 30 mil dólares con todas las consecuencias que tenga, pero acá estamos hablando de salud", graficó.

El exjerarca insistió en que la renovación de la autorización especial no partía del área técnica médica, sino de las respuestas que llegaban desde Secretaría General cuando su equipo avisaba que el paciente había alcanzado una meseta y que el jefe de Fisiatría ya planteaba que no se podía hacer más por su recuperación. Según declaró, les transmitían que no se le diera el alta, sino que se lo mantenga hasta conseguir otro centro donde derivarlo. "Si yo lo sacaba en ese momento tenía dos problemas. Generaba omisión de asistencia y no estaba cumpliendo con la directiva que se me dio", sostuvo Anzalone.

Durante el contraexamen de la defensa, el médico —quien dijo desconocer quién dispuso la entrega de los tickets de alimentación— cruzó con dureza a la exdirectora jurídica del hospital Carmencita Díaz, que el lunes había declarado que advirtió al jerarca sobre un posible juicio y que Carrera coordinaba las internaciones. "Lo que dijo la doctora no es cierto", aseguró con firmeza Anzalone, quien calificó sus dichos de "fantasías". Sostuvo que Díaz nunca lo asesoró en el caso y negó rotundamente haber mantenido esa conversación.

También calificó de "falacia" la versión de que se le otorgó el grado de suboficial ayudante a Hernández para habilitar su atención. Tras ser consultado explicó que el sistema informático asignaba por defecto la categoría de oficial a cualquier usuario con autorización especial para que Tesorería liquidara aranceles, sin implicancia policial ni privilegios asistenciales. Agregó que siempre existieron autorizaciones especiales (estimó unas 900 por año), que quedaban registradas en papel y contó que al revisar antecedentes encontró "criterios laxos" de gestiones anteriores. Descartó, por otra parte, que el caso de Hernández hubiera ingresado como venta de servicios o por complementación con ASSE.

Al relatar su conocimiento sobre las distintas etapas de la internación de Víctor Hernández, sostuvo que su egreso en 2017 fue "una tranquilidad" para la institución, ya que "hacía tiempo" pedían que se le de el alta por considerar que no necesitaba estar internado.

El alta del Clínicas y la pericia forense

Luego de Anzalone declaró la médica forense que elaboró un informe el 24 de abril de 2026 tras entrevistar a Hernández y estudiar su historia clínica. Señaló que la lesión medular dejó una paraplejia irreversible, pero precisó que en el Hospital de Clínicas ya había recibido el alta con indicación de "paciente entrenado, familiar entrenado" y retorno para control ambulatorio. "Dada la buena evolución se decide alta a domicilio", citó del documento, sin ninguna mención a un traslado hacia otro centro.

La perito afirmó que "por supuesto" pudo haber recibido el alta mucho antes en el Hospital Policial y cuestionó que se la firmaran a distancia sin examinarlo. Relató que al llevarle sus pertenencias le dijeron "no te venimos a buscar, estás de alta", y advirtió que en los días previos pudo haber presentado alguna complicación clínica. Sin embargo, destacó que hoy Hernández lleva una vida independiente, es autoválido, vive solo, trabaja en el municipio de La Paloma, no presenta secuelas psicológicas y manifestó conformidad con la atención recibida. Ante preguntas de la defensa, dijo desconocer por qué los médicos del Policial mantuvieron la internación.

Cuatro juicios civiles desde Contencioso

El cierre de la jornada estuvo a cargo de Sofía Ortiz, abogada del Departamento Contencioso del Ministerio del Interior, quien detalló los cuatro juicios civiles promovidos por la cartera tras la comisión investigadora parlamentaria impulsada por el senador Jorge Gandini sobre el período 2010–2017 y una orden directa por expediente del entonces subsecretario Guillermo Maciel.

Ortiz explicó que, tras depurar una lista inicial de siete personas enviada por el Parlamento —donde también figuraban Eduardo Bonomi, Gustavo Leal y Estela González, sin que supiera por qué esos casos se descartaron—, se demandó a cuatro personas que no tenían derechos asistenciales ni autorizaciones especiales. Estos fueron Charles Carrera (quien pagó el monto reclamado), Susana Pereyra (exesposa de Bonomi que ya pagó por medio de un convenio), Lidia Alonso (secretaria de Bonomi condenada por sentencia a abonar) y Fernando Gil (único proceso aún en trámite, próximo a alegatos luego de que el Ministerio rechazara una oferta menor al 25%).

Por último, aclaró que no intervino en la causa de Hernández y que redactó ampliaciones de la denuncia penal para incorporar nueva prueba por orden ministerial. Ortiz precisó que las demandas civiles respondieron a una orden directa del entonces subsecretario Guillermo Maciel, y contó que, cuando el jerarca dejó el cargo, ella solicitó nuevas directivas y recibió la instrucción ministerial de continuar con las actuaciones