La jueza penal Marcela Vargas resolvió este martes admitir como testigos a dos funcionarias del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que entrevistaron a personas trans ante la comisión reparatoria de esa cartera, en el marco de una nueva audiencia de control de acusación del caso contra el exsenador Gustavo Penadés.

La definición había quedado pendiente tras la última instancia, realizada el 12 de noviembre. La defensa de Penadés —integrada por Laura Robatto y Homero Guerrero— apeló en la decisión de la magistrada.

Según los abogados, las dos funcionarias tomaron declaraciones en la Comisión Reparatoria para Personas Trans a personas con identidad reservada que no declararon ante las partes ni comparecerán en el juicio. Los abogados sostuvieron que habilitar esos testimonios implica introducir por vía oral el contenido de actas que no fueron controladas ni sometidas al "principio de contradicción". Argumentaron que esto se debe dado que aún no se discutió la admisibilidad de la prueba documental (las actas).

Los defensores también cuestionan que la Fiscalía no haya agregado el expediente administrativo completo del Mides. Según indicaron, reunía denuncias sobre distintos hechos y no únicamente vinculados a Penadés. También afirmaron que no se acreditó un vínculo directo entre esas actas y las víctimas de la acusación. Además, objetaron la pertinencia y conducencia de la prueba al señalar inconsistencias en las fechas de los relatos recogidos.

La jueza Vargas hizo lugar al pedido de la Fiscalía y admitió la comparecencia de ambas testigos al valorar su condición de funcionarias públicas, resolución que fue apelada por la defensa y deberá ser revisada por un Tribunal de Apelaciones.

Desde la Fiscalía de Delitos Sexuales de 3er Turno, encabezada por Isabel Ithurralde, habían planteado en la audiencia previa que el nombre de Penadés ya surgía en esas entrevistas del Mides antes de las denuncias públicas, y sostuvieron que el testimonio de las funcionarias apunta a acreditar la situación de vulnerabilidad de las personas trans y la violencia institucional. En esa misma línea, el abogado Juan Raúl Williman, quien representa a las víctimas junto a Soledad Suárez, había remarcado en la instancia anterior: "No estamos ante la evaluación, sino en la pertinencia de esta información en el juicio".

La audiencia de este martes fue breve, ya que había sido delimitada anteriormente. Previo al juicio, por el que Penadés enfrenta una causa por una veintena de delitos sexuales, todavía resta controlar numerosos testigos ofrecidos por la Fiscalía, toda la prueba documental y la prueba pericial, para luego pasar a la prueba ofrecida por las defensas de Penadés y Sebastián Mauvezín (representado por Rosanna Gavazzo).