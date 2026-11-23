"Lo vas a tener internado acá y cuando falten pocos meses para los cuatro años te va a hacer el juicio igual". Esa fue la advertencia que, según declaró este lunes, le hizo la entonces directora del Departamento Jurídico del Hospital Policial, Carmencita Díaz, al director nacional de Sanidad Policial, Leonardo Anzalone, cuando este le explicó que la internación de Víctor Hernández respondía a una decisión del Ministerio del Interior para evitar una demanda.

El testimonio abrió la cuarta audiencia del juicio contra el exsenador frenteamplista Charles Carrera —acusado por la Fiscalía de Delitos Económicos de 2do Turno por fraude y utilización indebida de información privilegiada— ante el juez de Crimen Organizado Alejandro Asteggiante.

Díaz, quien encabezó el área jurídica del centro hasta 2017, contó que "todo el hospital" comentaba el caso y que enfermeros, nurses y encargados de servicio acudían a su oficina por "malos tratos, insultos, visitas fuera de hora y problemas de convivencia" con los hermanos Hernández.

La exjerarca sostuvo que los asuntos del hospital los trataba Anzalone con el entonces subsecretario de Interior, Jorge Vázquez, y con Carrera —entonces director de Secretaría del ministerio—, quien dijo que coordinaba temas vinculados a la internación y que "tenía mayor llegada". Afirmó que nunca fue consultada formalmente por el caso de Hernández y que, de haberlo sido, habría dictaminado que no correspondía. También dijo que cuando la situación por los reclamos internos se volvió "asfixiante", le respondió a Anzalone que era un tema del ministerio y que debía resolverlo la cartera.

Díaz insistió en que el Hospital Policial es una unidad policial y no un hospital público, recordó que algunos funcionarios pagaron "una sobrecuota durante años" y señaló que la estadía de los hermanos "resintió el funcionamiento del servicio".

Durante el contraexamen de la defensa de Carrera, representada por Juan Manuel González Rossi, Lucía Fernández y Eduardo Decia, admitió que nunca habló directamente con Carrera, Vázquez ni el exministro Eduardo Bonomi. Al ser consultada por la atención a civiles, dijo que en el hospital se atendieron el expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera "por motivos de seguridad", la exministra de Interior Daisy Tourné mientras se encontraba en ejercicio y también "la primera pareja de Charles Carrera".

Además, describió un "descontrol" en los convenios de venta de servicios bajo la gestión de Anzalone —de quien dijo que "entregó el hospital a ASSE"—, con "cuentas corrientes en rojo, juicios por falta de pago de ASSE, prestaciones sin facturar durante un año" y un gasto anual estimado en $ 100 millones por la atención a personas privadas de libertad.

Consultada por la defensa de Carrera sobre los mecanismos de excepción, reconoció que nunca promovió un juicio contra personas que recibieron autorización especial y explicó que los tickets comenzaron a liquidarse una vez que Hernández fue ingresado al sistema informático por orden de la dirección, sin que ella supiera quién dispuso la medida.

El alta a distancia y los cuatro tomos de historia clínica

Como segundo testigo declaró el médico Álvaro Tondo, quien ingresó como adjunto a la subdirección nacional de Sanidad Policial y, tras un cambio de organigrama, pasó a dirigir el área de Cuidados Críticos del Hospital Policial. Tondo señaló que el centro es un hospital de agudos, que Hernández ingresó para fisioterapia y rehabilitación —llegando a acumular una historia clínica de cuatro tomos— y que no tenía indicación médica para permanecer internado.

Afirmó que "seguramente mucho tiempo antes pudo haber recibido el alta" para continuar su rehabilitación de forma ambulatoria y consideró que no es habitual una internación tan prolongada por ese motivo. "Creo que en ningún lado", resumió. Además, relató que colaboró posteriormente en el costeo de la asistencia, revisando consultas, medicamentos y días de estadía para valorizarlos según el arancel de venta de servicios.

En el contraexamen realizado por la defensa de Carrera, Tondo explicó que Anzalone resolvió que se debía dar el alta Hernández porque llevaba 12 días sin regresar al hospital, y que tampoco volvió después a atenderse. Dijo que revisó la historia clínica y verificó que estaba en condiciones de continuar en su casa sin que corra riesgo su vida. "Si consideraba que no estaba en condiciones, aunque me lo pidieran, no la hubiera firmado", aseguró. Relató que si bien "no es lo más frecuente" darle el alta a un paciente sin verlo, esto se puede realizar mirando la historia clínica.

El cierre de la jornada estuvo a cargo de la escribana del Hospital Policial Fernanda Cuello. Declaró que realizó una constatación en la habitación de Hernández a pedido de la directora técnica del centro y tras una solicitud de Anzalone para inventariar la habitación. Durante la audiencia leyó una lista de objetos que se encontraban en la habitación.

Según relató, junto al jefe de Seguridad y otros tres funcionarios retiraron del placard ropa, zapatos, macetas, elementos sanitarios y cajas. Luego, ella misma viajó a Rocha junto al jefe de Seguridad y un chofer para entregar personalmente las pertenencias, los medicamentos y el certificado de alta definitiva. Aclaró que no le llamó la atención el pedido de inventariar la habitación, pero sí que le pidieran trasladarlos personalmente a otro departamento. "Es la única vez que me pidieron que entregara las pertenencias a un paciente", dijo. Por ese motivo decidió labrar un acta notarial.