Cardama: la Justicia cita al jefe de la Armada y a dos asesores de Lazo por el arresto de un contralmirante

El comandante en jefe de la Armada, José Luis Elizondo, y dos de los asesores que intervinieron en el caso Cardama, Damián Rojas y Daniel Marsiglia, fueron citados como testigos en el juicio que el contralmirante José Ruiz inició contra el Ministerio de Defensa Nacional. Ruiz busca que la Justicia anule los 15 días de arresto a rigor que la ministra Sandra Lazo le impuso en abril de 2025, cuando estaba a cargo del proyecto de construcción de las dos patrullas oceánicas en el astillero español.

El juez de lo Contencioso Anulatorio de 3er Turno, Nicolás Pallas, fijó las audiencias para el 2 y el 3 de febrero de 2027. Los dos asesores están citados para el segundo día. Elizondo, cuyo testimonio pidieron tanto Ruiz como el Ministerio, podrá elegir entre comparecer ese día o contestar las preguntas por escrito, lo que puede hacer por ser oficial en actividad.

Según el relato de Ruiz, que recoge la sentencia a la que accedió El Páis, Elizondo intervino en los dos episodios que Defensa le reprocha. Fue quien le transmitió el pedido de Lazo de presentarse en el ministerio con documentación sobre las patrullas y quien al día siguiente lo llamó para reclamarle un informe. En su demanda, presentada el 30 de junio de este año, el contralmirante cuestionó tanto los atrasos que se le atribuyen como la autoridad de quienes le hicieron los pedidos.

El 26 de marzo de 2025, Ruiz tenía previsto asistir a las 18:00 a un evento en la Embajada Británica. Según su versión, a las 17:17 recibió una comunicación de Elizondo. La ministra le pedía que se presentara a las 17:40 en la sede de la cartera y que llevara documentación. Ruiz estaba en Carrasco y los documentos estaban en Ciudad Vieja. Dice que avisó que le sería imposible llegar a esa hora.

Llegó al ministerio a las 18:30 y la reunión terminó a las 20:30 con un nuevo encargo. Según Ruiz, los asesores le pidieron un informe para el 28 de marzo y luego adelantaron la entrega para el 27. El contralmirante sostiene que fue él quien sugirió que podría tenerlo pronto cerca del mediodía. A las 14:30 de ese día, Elizondo lo habría llamado para reclamarle el documento. Ruiz afirmó que llegó al ministerio a las 15:00 y que unos 20 minutos después se lo entregó en mano a uno de los asesores.

La orden disciplinaria que Lazo dispuso el 22 de abril recoge otra versión. Allí se afirma que a Ruiz se le había indicado el día y la hora de presentación y que entregó el documento varias horas después de lo establecido. La causa que figura en la orden es “retardarse en concurrir a un acto de servicio, faltando a la cooperación y a la obediencia debida ante un superior”.

Quién podía darle la orden

Para Ruiz, importa quién le pidió el informe. En su demanda sostuvo que el encargo fue realizado por Rojas y Marsiglia, que ninguno era su superior y que no tenían vínculo funcional con el ministerio en ese momento. También aseguró que lo sancionaron sin una actuación previa documentada que le permitiera defenderse. Y añadió que cuando recurrió la decisión, la cartera tampoco diligenció las pruebas que había pedido.

Desde el Ministerio de Defensa, en tanto, se sostuvo que el régimen militar "habilita la aplicación de sanciones inmediatas" y que los dos episodios deben valorarse en conjunto. Agregó que en las primeras semanas de una nueva administración "era especialmente importante que los jerarcas convocados a reuniones de coordinación concurrieran en tiempo y forma". Sobre la entrega del informe, la cartera reconoció que "no se fijó un plazo expreso en la orden de servicios", pero sostuvo que Ruiz había incumplido una directiva vinculada a sus funciones.

En su resolución, el juez entendió que los antecedentes administrativos ya acreditaban el vínculo de los dos asesores con la cartera y que estaba fuera de discusión que no eran superiores de Ruiz. Lo que queda por resolver es qué autoridad tenían para formular esos requerimientos, si el contralmirante incumplió una orden y si la sanción que le impuso Lazo fue legítima.