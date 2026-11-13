Orsi se reunirá en el Santiago Bernabéu con Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid

El presidente de la República Yamandú Orsi mantendrá una reunión el domingo a las 18:00 horas (de España) con el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, en el Santiago Bernabéu, informó El Observador y confirmaron a Ovación fuentes del gobierno.

El encuentro surgió por invitación del club en el marco de la visita del mandatario uruguayo a Madrid para participar en el Fórum Europa auspiciado por la empresa Solaria, que prevé invertir US$ 5,7 mil millones para un parque tecnológico en Uruguay.

Florentino Pérez es el presidente de la compañía Actividades de Construcción y Servicios SA. Orsi será el segundo presidente en reunirse con el dirigente merengue, ya que en 2012 José Mujica mantuvo un encuentro con Pérez.

En esa oportunidad el exmandatario, que fue acompañado de una delegación del gobierno y del empresario Francisco Casal, recibió una remera firmada por Cristiano Ronaldo y un reloj. Por su parte, Mujica obsequió a los anfitriones una camiseta de la selección uruguaya y un mate.

Orsi tras la firma del acuerdo con la empresa Solaria. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Orsi en evento de Solaria

Según informó en su página web Nueva Economía Fórum, organizadora del evento, la asistencia de Orsi será el próximo lunes 16 por la mañana. La salida al exterior superará las 48 horas, debiendo ser aprobada por el Senado. En una nota remitida a Carolina Cosse, el presidente realizó la solicitud de ausentarse desde el sábado 14 al martes 17 por motivos del viaje.

Con respecto al proyecto de la española Solaria, anunciado el pasado 14 de octubre, Orsi se reunió este lunes en Torre Ejecutiva con los intendentes de Canelones, Francisco Legnani; de San José, Ana María Bentaberri, y Florida, Carlos Enciso, para iniciar un cronograma de coordinación, informó Presidencia.

Según recordaron, el parque tecnológico incluirá en esos departamentos centros de datos de 500 megavatios bajo régimen de zona franca, que se abastecerán con generación de energía fotovoltaica propia. Se espera que la iniciativa genere 3.100 puestos de trabajo durante la construcción y 1.500 empleos fijos una vez el parque esté activo.