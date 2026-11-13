La calificadora Morningstar DBRS ratificó la nota de Uruguay, pero alertó sobre un desafío para el gobierno

La calificadora de riesgo Morningstar DBRS, una de las cinco agencias que evalúa la deuda uruguaya, ratificó la nota de Uruguay en BBB, un escalón por encima del grado inversor. Además, le mantuvo la perspectiva "estable", lo que significa que "los riesgos para las calificaciones crediticias de Uruguay están equilibrados", según señaló la agencia en el informe que acompaña la revisión de la calificación.

Entre las fortalezas del país, la calificadora destacó la estabilidad de sus instituciones, la previsibilidad de las políticas económicas y el control de la inflación. Sin embargo, identificó la situación fiscal como la principal debilidad del perfil crediticio y advirtió sobre los riesgos del plan del gobierno para reducir el déficit.

La calificadora consideró que la economía uruguaya está en condiciones de recuperar impulso hacia 2027, luego de un período de estancamiento a fines de 2025 y comienzos de este año, como consecuencia de una sequía que afectó principalmente al sector agropecuario. En ese sentido, proyectó una recuperación de las exportaciones de soja y señaló que las condiciones del mercado laboral y una mejora moderada de la inversión deberían contribuir al crecimiento de la demanda interna.

En sus proyecciones, citó las estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), que prevé que la economía uruguaya crezca 1,3% en 2026 y 2,4% en 2027.

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

También destacó el desempeño de la inflación, que se mantuvo dentro del rango objetivo del Banco Central (BCU) durante 39 meses consecutivos, con una única excepción en marzo de 2026. Para la agencia, la estabilidad de precios y la credibilidad de la política monetaria constituyen fortalezas del país.

Sin embargo, la agencia indicó que el frente fiscal es "el principal punto de vulnerabilidad" para el perfil crediticio de Uruguay. En ese sentido, indicó que el déficit fiscal del sector público consolidado, sin considerar los efectos de los llamados "cincuentones y cuarentones", se ubicó en 4,9% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025 y se espera que se mantenga en un nivel similar durante este año.

Morningstar DBRS señaló que el gobierno de Yamandú Orsi busca reducirlo a 3% del PIB para 2029 mediante un ajuste basado principalmente en el aumento de los ingresos. Si bien consideró que el objetivo es alcanzable, advirtió que el diseño del plan presenta riesgos porque concentra buena parte del ajuste en los próximos años y depende de que la recaudación evolucione según lo previsto.

Yamandú Orsi Foto: Leonardo Mainé

"El ajuste parece viable; sin embargo, a juicio de Morningstar DBRS, su diseño —centrado en los ingresos y con un ajuste concentrado en la etapa final del periodo— conlleva riesgos para el plan", sostuvo la calificadora. También señaló que las rigideces del gasto público y la posibilidad de que los ingresos sean inferiores a los esperados podrían dificultar la reducción del déficit.

En cuanto a la deuda, la agencia estimó, a partir de las proyecciones del FMI, que la deuda del sector público no financiero, que representa 68% del PIB en 2026, aumentará moderadamente y se estabilizará en torno a 70% durante los próximos cuatro años.

Entre los factores que respaldan la nota de Uruguay, Morningstar DBRS destacó las reservas internacionales del BCU, que alcanzan los US$ 18.000 millones, equivalentes a 20% del PIB, y la gestión de la deuda pública, que permitió reducir la exposición a los movimientos del tipo de cambio.

La calificadora también señaló algunos desafíos estructurales, entre los que mencionó los bajos niveles de inversión y productividad, la elevada dolarización del sistema financiero y la exposición del país a los cambios en los precios internacionales de los productos agropecuarios y a fenómenos climáticos adversos.

¿Qué podría hacer subir o bajar la nota de Uruguay?

Morningstar DBRS indicó que podría mejorar la calificación de Uruguay si el gobierno consigue reducir el déficit y colocar la deuda pública en una trayectoria descendente sostenida, o si aumenta la inversión y mejora las perspectivas de crecimiento económico.

Por el contrario, señaló que una evolución fiscal peor a la prevista o un debilitamiento de las reservas y otros mecanismos de protección frente a shocks externos podrían derivar en una rebaja de la nota.