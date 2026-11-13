"Triste noticia": jerarcas del INAU cuestionan la privación de libertad de las jóvenes que agredieron a Ripoll

Dos autoridades del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionaron que la Justicia haya decidido una medida preventiva de privación de libertad para tres adolescentes que residían en un hogar del instituto y protagonizaron una agresión contra Valeria Ripoll y su hija.

Claudia Romero y Mauricio Fuentes, presidenta y vicepresidente del INAU, calificaron como "una muy triste noticia" el dictamen judicial emitido este jueves.

"En el Sistema de Protección Especial existen problemas que son estructurales y persistentes que Uruguay necesita resolver, y asumimos nuestra cuota parte de responsabilidad sabiendo que no somos ajenos a esa situación; esto provoca aún mayor vulnerabilidad a niñas, niños y adolescentes que han vivido experiencias de gran dolor y daño", indica la carta, que luego añade que el sistema "arrastra debilidades" sobre las cuales se está "trabajando con acciones de corto, mediano y largo plazo".

Mauricio Fuentes y Claudia Romero. Foto: Ignacio Sánchez.

"Desde luego, la violencia como medio para la resolución de conflictos es un hecho injustificable que debe ser abordado con diversas herramientas y en diferentes ámbitos para que no se produzcan ni reiteren: esto es incuestionable. Pero nada de ello justifica la exposición pública ni el ensañamiento", señala la publicación de las autoridades.

Romero y Fuentes manifestaron que "la privación de libertad de una adolescente debe ser una medida de último recurso".

"Y esto no es solamente una recomendación: es una exigencia jurídica respaldada en el Artículo 37 de la Convención sobre los Derechos del Niño. La privación de libertad deja laceraciones permanentes en la vida de las adolescencias; adolescencias que ya de por sí cargan historias de vulneración", expresaron ambos directores del INAU.

Finalmente hicieron un llamado "a todos los actores a abordar esta situación con la responsabilidad institucional que amerita y privilegiando, como siempre debiera ser, la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes".

Tres adolescentes que residen en hogar del INAU fueron formalizadas

La Justicia, a pedido de la Fiscalía de Adolescentes de 2º Turno, dispuso la formalización de tres adolescentes residentes de un hogar del INAU por agredir a Ripoll y su hija en la puerta de su casa.

Se presume que cometieron tres infracciones graves a la ley penal, tipificadas como dos delitos de lesiones personales, en reiteración real entre sí, y ambos en concurso formal con un delito de violencia privada, en calidad de autoras, según informó Fiscalía en un comunicado.

La Justicia dispuso que las tres adolescentes fueran internadas en dependencias del Instituto Nacional de Inclusión Social Adolescente (Inisa) por un plazo de 30 días desde que fueron detenidas, como medida cautelar mientras que avanza hacia la eventual condena.

La disposición se hizo valorando "la existencia de riesgos para la seguridad de las víctimas, así como un eventual entorpecimiento de la investigación, teniendo en cuenta la posible incidencia sobre testigos", añadió Fiscalía.

Qué pasó con Valeria Ripoll y las adolescentes del Inau

La excandidata a vicepresidenta por el Partido Nacional y actual panelista de Esta boca es mía (Canal 12) fue víctima de una agresión el pasado viernes en la puerta de su domicilio, ubicado en la zona de Agraciada y San Fructuoso. La dirigente terminó con un hematoma en el rostro luego de un altercado con adolescentes que residen en un hogar del INAU cercano a su vivienda.

El episodio se produjo luego de una serie de incidentes que, según denunció Ripoll, se repiten con frecuencia en el barrio y tienen como protagonistas a estas adolescentes.

A través de un comunicado emitido el día posterior, el Directorio del Partido Nacional expresó su "más enérgico repudio" ante la agresión. El partido reclamó explicaciones a las autoridades del INAU y pidió que se adopten medidas para garantizar la seguridad de los vecinos y la supervisión de las adolescentes que viven en un establecimiento cercano.

"Manifestamos nuestra plena solidaridad con Valeria y su familia ante estos hechos absolutamente inadmisibles", señaló el Directorio en el comunicado, fechado el 7 de noviembre.

El partido sostuvo que la gravedad de lo ocurrido se acentúa porque, según indicó, las situaciones de violencia ya habían sido denunciadas en reiteradas oportunidades, sin que las autoridades tomaran medidas efectivas para evitar nuevos episodios.

Valeria Ripoll En Clave País. Foto: Darwin Borreli/El País.

En ese sentido, reclamó al INAU una explicación sobre lo sucedido y la adopción inmediata de medidas que garanticen tanto la seguridad de los vecinos como la "adecuada atención y supervisión" de las adolescentes bajo su responsabilidad.

La declaración indicó que la protección de las familias, la integridad física de las personas y la convivencia pacífica son responsabilidades esenciales del Estado que "no admiten omisiones ni dilaciones".