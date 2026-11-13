Argentina vs. Uruguay en La Bombonera: día, hora, alineaciones probables y dónde ver un clásico poco amistoso

"No lo tomamos como un amistoso”. Esas palabras de Maxi Araújo en la previa al clásico que inicia a las 20:00 en La Bombonera reflejan lo que significa para Uruguay enfrentar a Argentina, sin importar el premio. Diego Forlán podría haberlo hecho más fácil, es decir, se está jugando su continuidad y optar por un rival de otro tenor para cerrar el año con la última fecha FIFA del año era una opción. Sin embargo, apostó por lo deportivo y por las chispas de la llama interior del futbolista que supo lo que es jugar este tipo de partidos que los rioplatenses viven siempre como una final. Uno del que, como quedó claro en las conferencias previas, la Celeste se quiere traer un triunfo. Hay, en parte, muchas ganas de revertir la imagen de lo que fue el Mundial 2026 y qué mejor que hacerlo ante la subcampeona del mundo, en su país y en un escenario en el que la selección busca repetir.

La penúltima vez que ambos equipos se vieron las caras también fue en La Bombonera. Ese 16 de noviembre del 2023, en el marco de la quinta jornada de las Eliminatorias, Ronald Araujo y Darwin Núñez (titulares hoy también), le dieron la victoria a un Uruguay que, con Marcelo Bielsa, había desplegado un fútbol que hacía tiempo no se le veía y ante un rival que venía de ser campeón del mundo.

Sin dudas que será un cruce distinto, sobre todo porque Scaloni también está en proceso de reconstruir a su selección tras la salida de Messi, en busca del sucesor del ‘10’, y con jugadores suspendidos (Leandro Paredes y Nahuel Molina). Y para Uruguay esta vez el contexto es distinto, con otro entrenador, que sabe que ganar este partido será una buena carta para su posible continuidad en marzo, pero con muchos jugadores que repiten de aquella vez y que tienen hambre de victoria.

En la conferencia de prensa previa al viaje, Forlán fue consultado sobre por qué aceptó en esta etapa de recambio jugar un partido caliente como siempre resulta contra Argentina, sabiendo que él se está jugando ganarse el puesto de DT en la mayor, a lo que respondió: “Cuando me comentaron de esta posibilidad dije automáticamente que sí. Son partidos espectaculares y ante una grandísima selección que viene de ser finalista del Mundial, campeón de América y del mundo en 2022. Siempre es importante medirse y confío mucho en la selección desde que estaba como jugador hasta hoy como entrenador”.

Hoy los equipos volverán a encontrarse luego de lo que fue la derrota celeste por 1-0 con gol de Thiago Almada en 21 de marzo del 2025, por la fecha 13 de las Eliminatorias Sudamericanas. Para el cruce, el equipo que Diego Forlán parará será con los titulares y se perfila de la siguiente manera: Christopher Fiermarín irá al arco, la defensa estará conformada por Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera y Joaquín Piquerez; Lucas Torreira y Rodrigo Bentancur harán el doble cinco; Federico Valverde y Maximiliano Araújo irán por delante de los laterales y Giorgian de Arrascaeta atrás de Darwin Núñez, que será el nueve.

Fiermarín en un entrenamiento de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

Lionel Scaloni, por su parte, tiene varias incógnitas para diseñar el equipo. La principal duda era el arco entre Dibu Martínez, que fue convocado pese a que continúa con la recuperación de la fractura de mandíbula que sufrió en octubre jugando para Chelsea, pero finalmente atajará Gerónimo Rulli, su sucesor natural. Además, sin Cristian “Cuti” Romero, afuera por lesión, la otra incógnita está en el sector izquierdo: si juega Nicolás Tagliafico o Facundo Medina.

Lionel Scaloni en la conferencia de prensa preamistoso con Uruguay. Foto: La Nación / GDA.

En el medio serán fijos Alexis Mac Allister y Enzo Fernández pero Exequiel Palacios y Valentín Barco se disputan el lugar restante. Ante la ausencia de Lautaro Martínez, también por lesión, el entrenador campeón del mundo en 2022 deberá rearmar el ataque que desde hoy comenzará a buscar su engranaje sin Lionel Messi. Nicolás Paz y Julián Álvarez tiene sus lugares asegurados pero falta un tercero, que estará entre Thiago Almada y Gianluca Prestianni.

Unas horas antes de que la selección uruguaya arribara al Hotel Marriott Ezeiza, Scaloni dio su conferencia de prensa y tras renovar con Argentina hasta 2030, elogió a la Celeste: “Creo que Uruguay es de las potencias futbolísticas, el que piensa lo contrario está equivocado. Mirando uno por uno a los jugadores, uno se da cuenta de que es una gran selección y tienen el espíritu competitivo del fútbol sudamericano, es igual que competir con las grandes selecciones”.

Pero además, dio una pista sobre cuál es su plan, sin olvidar el motivo del juego amistoso.

“La idea es ver algunos jugadores que siempre van a estar y, más allá del rival, que lo respetamos, es el momento para poder ver a estos chicos y exprimirse ante un rival importante. Es una linda prueba y se lo dijimos a los jugadores”, añadió. Con palabras parecidas, ambos entrenadores remarcaron la oportunidad. “Es un lindo desafío teniendo una gran selección como la que tenemos nosotros. Va a ser un partido complicado para nosotros y para ellos. Esperamos disfrutarlo”, remarcó Forlán en la previa a un nuevo clásico.

Alineaciones probables

Diego Forlán, DT de la selección uruguaya. Foto: Leonardo Mainé.

Argentina: Gerónimo Rulli; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Facundo Medina; Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Nicolás Paz, Julián Álvarez y Gianluca Prestianni o José Manuel "El Flaco" López.

DT: Lionel Scaloni.

Uruguay: Christopher Fiermarin; Guillermo Varela, Ronald Araujo, Mathías Olivera; Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Lucas Torreira, Rodrigo Bentancur, Maximiliano Araújo; Giorgian de Arrascaeta; Darwin Núñez.

DT: Diego Forlán.

Árbitro. Flavio de Souza (BRA).

VAR. Pablo Goncalves (BRA).

TV: DSports, DGO, Flow, AUF TV y Antel TV.