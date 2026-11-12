Colapso estructural y pérdidas totales en shopping de Colonia tras operativo de Bomberos en condiciones límite

La Dirección Nacional de Bomberos siguió trabajando en la madrugada de este jueves en el incendio que se desató en el Colonia Shopping, ubicado sobre la avenida Franklin D. Roosevelt, en Colonia del Sacramento.

En un comunicado emitido a las 6:00 de la mañana se informó que el trabajo contó con la participación de distintos destacamentos de Colonia y relevos que llegaron de Montevideo. Lo que ocurrió durante la noche fue el "colapso total de la estructura del techo del centro comercial", y esto generó "una mayor exposición del material combustible al oxígeno, favoreciendo el desarrollo de la combustión y la propagación del fuego".

El estado actual del siniestro: focos calientes y tareas de enfriamiento

Actualmente, según Bomberos, "el incendio se encuentra controlado" pero no extinguido porque hay "focos calientes que requieren tareas de remoción de escombros, remoción de material combustible y enfriamiento". En tanto, las pérdidas materiales son "prácticamente totales".

Zonas salvadas por el operativo: el resguardo clave a los cines, la plaza de comidas y depósitos linderos.

Un aspecto que destaca Bomberos en el comunicado es que "se logró evitar la propagación del fuego hacia varios depósitos de grandes dimensiones ubicados en predios linderos", así como se pudo "contener el avance del incendio hacia el sector de plaza de comidas y salas de cine".

Por otro lado, Bomberos destaca que al momento no se registran víctimas ni personas lesionadas.

Todo comenzó sobre las 18:00 del miércoles, cuando Bomberos se enteró, mediante un llamado al 9.1.1, que se había incendiado un local comercial del shopping.

"Al arribo de las primeras dotaciones, se constató fuego generalizado en el local comercial N.º 31, con una superficie aproximada de 300 m². De acuerdo con las primeras apreciaciones, el foco ígneo se habría originado en el sector de depósito, propagándose posteriormente hacia el salón principal", indicaba el primer comunicado emitido.

"Ante la magnitud del evento, se desplegó un operativo de combate del fuego con varios puntos de ataque simultáneos, desarrollándose maniobras de ataque ofensivo desde el interior del centro comercial, con el objetivo de contener el avance de las llamas y evitar su propagación hacia otros sectores de la estructura", añadía la información oficial, que agregaba que se trabajaba con "equipos de protección personal estructural y de respiración autónoma" porque el ambiente era de "elevada concentración de humo, altas temperaturas y condiciones de visibilidad reducida o nula".

Las maniobras para intentar controlar y extinguir el fuego se hicieron desde distintos sectores del centro comercial, operaciones que se desarrollaron "bajo condiciones de extrema complejidad".