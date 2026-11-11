Trágico siniestro de tránsito: murieron un niño de dos años y dos adultos y otra persona está grave

Un siniestro de tránsito fatal ocurrió en la mañana de este miércoles a la altura del kilómetro 80 de la ruta 12, entre las localidades de Tala y San Ramón, en el departamento de Canelones.

Según informó de manera primaria Policía Caminera, "se trata de una colisión frontal con dos automóviles involucrados". En uno de los vehículos fallecieron los tres ocupantes: dos personas mayores de edad y un niño de dos años. El conductor del segundo vehículo resultó "politraumatizado grave".

La ruta a esa altura quedó "totalmente obstruida", según informó Caminera.

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