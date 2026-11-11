Cae miembro de banda narco del Marconi y Policía está en alerta a posibles venganzas y “demostraciones de poder”

La Policía detuvo este martes a Edgardo Fabián Bonino Castro, alias “El Meo”, integrante de una de las bandas que se disputan la venta de droga en el Barrio Marconi. Junto a él fue detenida su pareja y tres personas más.

El arresto de Bonino, mientras concurría como cliente a una automotora de Parque Miramar, fue parte de varios allanamientos en el marco de la Operación Trazador, por la que fue condenado por lavado de activos y tráfico interno de municiones, Pablo Leiva, asesor del edil nacionalista Gonzálo Gómez.

La Policía presume que los más de 265 kilos de droga incautados en esa operación fueron ingresados por Bonino desde Paraguay.

Por distintas circunstancias, en los últimos días vienen cayendo varios integrantes de la banda que integraba “El Meo”.

El domingo 4 de octubre fue asesinado en Buenos Aires, Carlos Andrés Migales, integrante de un grupo conocido como la Mafilia. Bonino mantenía una estrecha relación con él, al punto de que le salvó la vida durante un ataque en Jardines del Hipódromo. Bonino repelió la agresión a balazos, por lo que terminó requerido, confirmó a El País su abogada, Fabiana González Raggio.

Por otro lado, ayer fue detenida en Uruguay la viuda de Migales, también como parte de los operativos de la Operación Trazador. La mujer presenció el crimen junto a sus hijos en un apartamento de Palermo y fue quien alertó a la Policía. Sin embargo, en la tarde quedó en libertad.

El jueves 5 de noviembre, en tanto, fue asesinado en el Barrio Marconi, Christopher Mayer Fuentes, que compartía banda con Bonino. El asesinato ocurrió a 50 metros de un despliegue policial por otra balacera registrada en la zona. En el lugar se encontraron 18 vainas de munición calibre 9 milímetros. Mayer acumulaba 12 antecedentes penales por delitos como soborno, rapiñas y hurtos.

Mientras los policías trabajaban en la escena, se desataron incidentes entre varias personas. Los involucrados intercambiaron golpes y lanzaron piedras, algunas de ellas dirigidas contra los efectivos, que recurrieron al uso de munición no letal para controlar la situación.

Los tres integran una banda que se disputa el control del narcotráfico en el Barrio Marconi y a su vez tiene vínculos con otras organizaciones poderosas como Los Puglia, que operan en Villa Española.

Su principal rival en el Marconi es otra organización denominada los Gonçalvez, que a su vez responden a un hombre que vive en un barrio privado de Canelones donde, meses antes, se había investigado la incursión de un grupo de falsos policías.

En Uruguay circulaban ofrecimientos de importantes sumas de dinero por la muerte de Migales y de otros integrantes de su grupo. Se presume que estas rondaban el medio millón de dólares. Debido a eso Migales eligió refugiarse en Buenos Aires.

Demostración de poder

En este contexto, la Policía está en alerta ante posibles venganzas o actos de exhibición de fuerza en el Marconi por parte de la banda integrada por Bonino.

El lunes en la madrugada el sistema ShotSpotter de la Policía detectó ráfagas de hasta 200 tiros en el lugar. Las descargas, registradas en audios por vecinos del barrio Marconi y las Acacias, provenían de armas automáticas y semiautomáticas y no dejaron heridos.

Una de las principales hipótesis que maneja la Policía es que fue una demostración de poder tras el asesinato de Mayer Fuentes. “Quisieron demostrar que siguen activos”, dijo a El País una fuente policial.

El domingo, efectivos de la Guardia Republicana realizaban tareas de patrullaje en la zona cuando detectaron a dos hombres que portaban armas de fuego. En ese momento, uno de los sospechosos abrió fuego contra los policías, que respondieron a los disparos.

Tras el enfrentamiento, los agentes lograron detener a uno de los involucrados, de 24 años, a quien le incautaron un arma de fuego con 13 municiones vivas, informó Telemundo. El otro hombre consiguió escapar armado a través de los pasajes del barrio.

Luego de los incidentes, la Guardia Republicana, el Grupo Especial de Operaciones, y agentes de la Dirección de Investigaciones de la Policía realizaron un operativo este lunes en el Barrio Marconi, en busca de armas y municiones. Tras el despliegue no se volvieron a registrar disparos en la zona.