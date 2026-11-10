Contenedores desbordados en Montevideo: director de la IMM reconoció "atraso" y respondió a críticas de Adeom

El director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo (IMM), Leonardo Herou, reconoció este martes que desde la comuna capitalina han tenido "algún atraso" en la recolección de basura, luego de que la ciudad amaneciera en los últimos días con cientos de contenedores llenos y desbordados.

"En las últimas horas hemos tenido algún atraso fruto de algunas situaciones, el fin de semana tuvimos menos tripulaciones de lo normal, dijo Herou en una rueda de prensa consignada por Telemundo (Teledoce).

Relató que esta problemática "tiene que ver con varias situaciones". En ese sentido, subrayó que el pasado domingo deberían haber salido 20 tripulaciones, aunque únicamente salieron dos de ellas.

"Lo que tiene que quedar claro es que no vamos a parar bajo ninguna circunstancia la transformación que hemos encarado en Montevideo", aseveró Herou, que hizo énfasis en que la IMM "está invirtiendo mucho" en equipamiento y ejemplificó con que se invertirán US$ 60 millones en contenedores, camiones y "equipamiento pesado" para la limpieza.

Leonardo Herou, director de Desarrollo Ambiental de la Intendencia de Montevideo. Foto: Estefanía Leal/El País.

Ante la consulta de si todos los camiones se encuentran operativos, Herou respondió: "Cuando uno tiene una flota, ya sea de camiones, ómnibus o un auto, es normal que haya roturas, los mismos camiones que estuvieron trabajando desde mayo hasta fines de octubre son los mismos que están ahora, no conozco ningún lugar donde en diez días pase algo tan distinto", puntualizó.

Críticas y respuesta a Adeom

Silvia Tejera, secretaria general de Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom), denunció este martes que la IMM tiene una "prioridad" a la hora de levantar la basura, y que está "centralizada en el Municipio CH". En esa zona, que abarca a barrios como Punta Carretas, Pocitos y Parque Batlle, hay "casi que un servicio diario", mientras que "en la periferia no", manifestó la funcionaria.

Sobre esta acusación, Herou dijo que se trata de "una tontería". "Estamos destinando muchísimos recursos, el cambio notorio que está teniendo Montevideo, que alcanza 55.000 hogares, se ha dado sobre todo en barrios del Municipio A, el Cerro cambió", indicó.

El mapa de la basura: los barrios más afectados por la acumulación de residuos

El mapa de contenedores de la IMM muestra que Carrasco y la Aguada están entre las zonas que tienen contenedores sin ser vaciados hace seis días o más. Otras áreas afectadas con la mayoría de sus contenedores sin ser levantados hace cinco días o más son Larrañaga, Jacinto Vera, Brazo Oriental, Pérez Castellanos, Maroñas, La Unión y Paso de las Duranas.

Tejera, dijo este martes que el sindicato ha tenido "una serie de asambleas" pero "son informativas" y duran "máximo una hora", lo que "no mueve la aguja en cuanto al tema del levante de la basura".

Asamblea de Adeom. Foto: Estefanía Leal / El País.

"Al igual que cualquier trabajador, estamos en un sindicato y tenemos nuestros derechos de poder hacer nuestras reivindicaciones, que muchas veces son con paro. No es el caso. Un paro generalizado en Limpieza hace muchísimo tiempo que no hay. Los últimos fueron cuando estuvimos discutiendo el convenio colectivo. No se nos puede atribuir a los trabajadores un atraso en la limpieza de Montevideo por una asamblea de una hora", expresó la sindicalista en diálogo con Informativo Sarandí (AM 690), aunque agregó que en una asamblea reciente se decidió no hacer horas extra en esta división.

Tejera atribuyó la situación a tres factores principales: el primero es "el desgaste de la flota" porque "implica que los servicios se pueden dar pero un camión quizás en el turno entró cuatro o cinco veces a taller". "La última semana, según los números que manejamos los trabajadores, de 20 camiones operativos solo cinco pueden cumplir su circuito con total normalidad. Si el camión está entrando y saliendo, hay servicios que no se dan", consideró. Sentenció que "los camiones no están respondiendo" y que tampoco hay suficiente personal, que "sigue siendo un reclamo histórico".