Pablo Genta deja la presidencia de la ANP para liderar el proyecto del puerto de aguas profundas

El exsubsecretario de Transporte y Obras Públicas y actual titular del ente portuario, Pablo Genta confrimó a El País que dejará la presidencia de la Administración Nacional de Puertos (ANP) para asumir una nueva responsabilidad dentro del gobierno: liderar el proyecto de construcción de un puerto oceánico de aguas profundas en el departamento de Rocha. La iniciativa, que volvió a cobrar impulso en los últimos meses, busca posicionar a Uruguay como una salida directa al océano para las cargas de la región, especialmente de Paraguay y Bolivia.

Según informó la ANP en un comunicado, Genta tendrá a su cargo los estudios necesarios para determinar la viabilidad técnica, ambiental, de ingeniería y de mercado del proyecto. El jerarca había asumido la presidencia del organismo el 1° de abril de 2025, tras la renovación de las autoridades nacionales.

El proyecto de un puerto de aguas profundas en Rocha volvió a instalarse en la agenda logística nacional y regional por su potencial para fortalecer la integración entre Uruguay, Paraguay y Bolivia, además de generar una alternativa para la salida de mercaderías hacia los mercados internacionales.

En octubre, durante una visita oficial a Paraguay, Genta participó de reuniones junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, y la ministra interina de Relaciones Exteriores, Valeria Csukasi, en el marco de la reactivación del bloque Urupabol, integrado por los tres países.

En esas instancias, el gobierno uruguayo se comprometió a realizar los estudios necesarios para evaluar la viabilidad del puerto de aguas profundas como plataforma para movilizar las cargas regionales. También se acordó avanzar en la elaboración de un memorándum de cooperación portuaria e integración trinacional.

Este entendimiento contempla, además, el fortalecimiento del uso de la Hidrovía Paraguay-Paraná y la realización de un estudio integral sobre la logística regional, con el objetivo de mejorar la conectividad y las alternativas de transporte de mercaderías.

Hidrovía Paraguay-Paraná. Foto de Archivo.

Su gestión al frente de la ANP

Genta es ingeniero civil egresado de la Universidad de la República y cuenta con un posgrado en Planeamiento y Economía del Transporte de la Universidad Nacional de Córdoba. Además, fue subsecretario de Transporte y Obras Públicas entre 2010 y 2015.

Durante su gestión al frente de la ANP, el organismo registró un resultado positivo de US$ 57 millones en el ejercicio 2025, lo que representó un incremento del 32% respecto al año anterior, según destacó la administración portuaria.

Pablo Genta, presidente de la Administración Nacional de Puertos.

Entre los principales hitos del período se encuentran la digitalización de los trámites de importación a través de la Ventanilla Única de Comercio Exterior, el aumento de las inversiones en dragado y la recuperación de la flota propia.

Asimismo, la ANP destacó un crecimiento del 32% en la descarga de vehículos en Montevideo, un incremento del 14% en el tránsito de pasajeros y una situación de estabilidad en el movimiento de contenedores respecto a 2025.

En materia de inversiones, durante 2026 el organismo firmó contratos privados por US$ 113,5 millones destinados a la instalación de una terminal de graneles líquidos, un dique flotante para reparaciones navales y un depósito especializado de krill en el puerto de Montevideo.

Otro de los avances señalados por la ANP fue el llamado a licitación para elaborar el Plan Maestro de Desarrollo Portuario 2027-2040, que deberá establecer una estrategia de mediano y largo plazo para la infraestructura portuaria nacional.