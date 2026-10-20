ANP advierte que Colonia Express aún no recibió autorización para trabajar en el Puerto de Montevideo

El directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP ) aún no recibió un informe de sus áreas técnicas sobre la propuesta de Lumary S.A. (Colonia Express), en cuanto a cómo la empresa atracará su buque “ Montevideo Express ” en el Puerto de Montevideo sin “tocar” el muelle Maciel, que según informes técnicos, presenta problemas estructurales.

Este lunes por la tarde, la empresa anunció que logró la autorización “formal” para explotar la línea fluvial Montevideo-Buenos Aires, y que “muy pronto” serían puestos a la venta los primeros pasajes. Consultados por El País, detallaron que eso podría suceder en aproximadamente dos semanas, habilitando viajes de una ida y vuelta diaria.

“No ha habido autorización a la operatividad”

Tras varios conflictos legales con su competidora directa, desde Colonia Express dijeron que se llegó a la solución de una rampa adicional para descender los vehículos. El mismo día, jerarcas de la ANP señalaron que esta propuesta alternativa aún “no pasó” por el directorio, y que desconocen que el asunto esté solucionado por completo.

Este martes indicaron que la empresa sí presentó ante el organismo un expediente el pasado jueves 15 que plantea el uso de una rampa móvil ubicada en el Puerto, pero que “recién las áreas técnicas están haciendo su análisis”.

En ese sentido, por el momento “no ha habido una autorización (de la ANP) que permita la operatividad de la empresa” en el Puerto de Montevideo y no habrá hasta que ese trámite interno finalice y sea elevado al directorio, afirmaron.

La propuesta de Lumary “debe tener como elemento básico que no se van a apoyar en el muelle Maciel, una alternativa que lo evite”, y esto sólo será determinado por los técnicos del servicio descentralizado.

Recordaron además que Colonia Express también tiene otros asuntos burocráticos para resolver en el Ministerio de Transporte y Obras Públicas -cartera que autorizó la explotación de la línea fluvial-, como lograr el registro de operador portuario en Montevideo.

Mientras finalicen esos trámites, cuentan con “horarios potenciales” para operar en Montevideo y lugares en la terminal de pasajeros para “instalarse”. El problema continúa siendo, sin embargo, la bajada de vehículos en el muelle Maciel.

Un barco de Colonia Express partió este domingo en la mañana, mientras cientos esperaban a que llegara otro de Buquebus para cruzar a Buenos Aires Foto: El País

Es algo que la empresa podría resolver instalándose en “cualquier otro muelle público”, señalaron desde ANP. No obstante, Lumary explicó antes que contemplan únicamente ese lugar porque sería la única forma de que los pasajeros tengan “las mismas condiciones de servicio” que viajando con la competencia.

Si la alternativa de la “rampa” no genera afectaciones al muelle, será considerada por la ANP, y si -teóricamente- se llega a un acuerdo de privados para el uso del pontón, también, porque es una estructura que no se apoya en el Maciel, lo que justifica que Buquebus sí pueda operar en el lugar.