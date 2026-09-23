Colonia Express sale a polemizar con Buquebus con cifras en la batalla por línea Montevideo-Buenos Aires

La empresa Colonia Express fue autorizada por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) para explotar la línea de transporte fluvial internacional —de pasajeros y vehículos— entre Montevideo y Buenos Aires, pero no tiene lugar para atracar en el puerto de Montevideo porque el pontón (que permite desembarcar vehículos) en el muelle Maciel es propiedad de Buquebus. En el medio de esa batalla entre las dos navieras (la empresa de Juan Carlos López Mena no autoriza el uso del pontón), Colonia Express salió a polemizar con cifras.

En un comunicado Colonia Express afirmó que actualmente concentra el 53% del mercado de pasajeros que se moviliza por el puerto de Colonia. Durante 2025, más de 2,1 millones de pasajeros transitaron por el puerto de Colonia de los 2,94 millones movilizados por las terminales de Montevideo, Colonia y Carmelo, según datos de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Para la empresa esa participación alcanzada en Colonia es resultado de un proceso de crecimiento sostenido desde su llegada al mercado uruguayo en 2007. Su director, Sebastián Planas dijo que la entrada de Colonia Express significó para los pasajeros uruguayos una mayor oferta de frecuencias y servicios, junto con una estrategia más orientada al turismo.

Planas señaló que uno de los factores que explica esto es la cantidad de frecuencias que ofrece: cinco servicios diarios, todos los días. “Nosotros alcanzamos el 53% porque claramente estamos más enfocados en el cliente. La calidad del servicio y la atención a bordo se destacan”, sostuvo.

Colonia Express. Foto: archivo.

El director de Colonia Express también marcó diferencias entre el modelo de servicio de la empresa y el de su principal competidor. En particular, destacó que la compañía apuesta por una experiencia más abierta a los pasajeros, que incluye, entre otros aspectos, el carácter pet friendly y una menor orientación al consumo dentro del free shop.

Sobre la posibilidad de competir con la empresa de López Mena en la línea fluvial Montevideo-Buenos Aires, Planas explicó que aún están a la espera de la resolución de la ANP para poder operar, ya que si bien se llegó a un acuerdo, aún no se plasmó en una resolución.

Para poner en marcha este servicio, la empresa realizó una inversión de US$ 12 millones, destinada a la adquisición y adaptación del buque Montevideo Express, una embarcación con capacidad para aproximadamente 600 pasajeros y 70 vehículos.

Monumento a Artigas frente a la fachada del edificio sede de la Administracion Nacional de Puertos, ANP, ubicado en la rambla portuaria en la Ciudad Vieva de Montevideo, ND 20250502, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

La compañía destaca que esta inversión forma parte de una apuesta de largo plazo por el mercado uruguayo y por una mayor conectividad con Argentina.

Para Planas la llegada de un nuevo operador a la ruta Montevideo-Buenos Aires también representa una oportunidad para ampliar la oferta de horarios y servicios.

La propuesta de Colonia Express busca, además, que ambos servicios no coincidan en sus horarios. El Montevideo Express llegaría a Buenos Aires después de la salida del servicio de Buquebus y regresaría a Montevideo antes de que este vuelva a salir hacia la capital uruguaya durante la tarde.

“Ampliar la conectividad entre Uruguay y Argentina tiene un impacto directo en las personas: más alternativas para viajar, más opciones para elegir y una oferta más competitiva. La compañía entiende que incorporar nuevos servicios y operadores beneficia al pasajero y, al mismo tiempo, favorece el intercambio turístico y económico entre ambos países”, concluyó Planas.