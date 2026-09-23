Praxis, una “nación digital” que encontró en Colonia su “ciudad eterna” y eligió el “proyecto más libertario del mundo”

Quieren construir una nueva civilización y encontraron en Colonia su “ciudad eterna”. Praxis es una comunidad surgida en internet que dice estar integrada por más de 150.000 personas, entre emprendedores e inversores vinculados a la inteligencia artificial y las criptomonedas. Se autodefine como “la primera nación digital del mundo” y proyecta crear “la gran ciudad de la era post-AGI” —es decir, posterior a la llegada de la inteligencia artificial general—, cuyos primeros pasos prevé dar en 2027.

Esta comunidad de “seguidores de las utopías tecnológicas”, como la definió The New York Times, eligió el proyecto urbanístico +Colonia para comenzar a construir su primera sede física, después de haberse organizado principalmente en el mundo virtual.

“La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay”, dijo Dryden Brown, el estadounidense de 30 años que lidera la comunidad este martes. En su cuenta de X, Brown explicó su visión sobre el futuro: “Vivimos el momento de cambio tecnológico más profundo de la historia de la humanidad, pero nadie es plenamente consciente de ello porque, en la práctica, no hay visionarios en nuestra sociedad que hayan planteado cómo podría ser la vida tras la llegada de la inteligencia artificial general. Por decir lo obvio, la inteligencia artificial va a acabar con todos los empleos y esto sucederá muy pronto. Por tanto, debemos empezar a pensar en el futuro desde ya”.

We are building a new city in Uruguay.



Grateful for the trust of our members and investors, and the perseverance of our team.



Join us in the great city of the post-AGI era, starting in 2027. https://t.co/7FCbXG6ifz — Dryden (@drydenwtbrown) September 22, 2026

Durante aproximadamente dos años, Praxis buscó un lugar donde establecerse físicamente. Entre los destinos que evaluaron estuvieron Groenlandia, Grecia y otras zonas de Europa y el Mediterráneo, hasta que la búsqueda se trasladó a América del Sur, una región que apareció como una alternativa atractiva por su distancia de los principales focos de conflicto, explicó este martes Eduardo Bastitta, el empresario argentino que desarrolla +Colonia, durante una conversación con medios de comunicación de Uruguay y Argentina, entre ellos El País.

“Probablemente sea la principal comunidad que se formó alrededor de la aceleración tecnológica, especialmente de la inteligencia artificial”, dijo el CEO de +Colonia sobre Praxis.

Según Bastitta, la comunidad no tiene una única idea política, pero reúne a personas que comparten la preocupación por lo que puede ocurrir en el mundo en los próximos años. Lo que tienen en común los “praxianos”, dijo, es que “son personas muy inteligentes, con mucha visión, muy preparada, a la que le ha ido bien y que tiene una visión compleja acerca de lo que va a pasar en el futuro”.

Obras en marcha en el proyecto urbanístico, +Colonia. +Colonia.

En su página oficial, Praxis plantea como objetivo crear nuevos sistemas culturales, económicos y de organización para el mundo. “Bitcoin le dio a nuestra generación su propia moneda. Estamos usando la IA para crear nuestro propio país. Una nación que nace en línea, une a las personas a través de una cultura compartida y utiliza la IA para facilitar la acción colectiva y crear una nueva ciudad en el mundo físico”, señala Praxis.

En 2024, The Wall Street Journal informó que Brown había conseguido compromisos de financiamiento por US$ 525 millones para su proyecto de ciudad. Ayer, Praxis anunció un acuerdo con +Colonia que contempla, en una primera etapa, la adquisición de unos 350.000 metros cuadrados (m²) dentro del desarrollo, donde los miembros de la comunidad construirán sus viviendas.

Esa superficie representa más del 20% de la urbanización prevista para todo el proyecto, según explicó Bastitta, quien estimó en US$ 1.000 millones la inversión en las viviendas que los “praxianos” construirán allí.

Dryden Brown, líder de Praxis.

Este jueves, según confirmó Bastitta, Brown se reunirá en Nueva York con el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, en el marco de la participación del mandatario en la Asamblea General de las Naciones Unidas.

"El proyecto más libertario del mundo”

El desembarco de Praxis en Uruguay se produce, además, en un contexto regional en el que otros empresarios vinculados al mundo tecnológico han elegido instalarse en el Río de la Plata. Recientemente, Peter Thiel, cofundador de PayPal junto con Elon Musk, anunció que se instaló en Buenos Aires, en un movimiento que medios argentinos vincularon con su cercanía política al gobierno de Javier Milei.

Bastitta, que fue asesor de Milei y se define como libertario, dijo este martes durante la conversación con medios que “no hay proyecto de smart city en el mundo más libertario que +Colonia”.

El empresario también planteó lo que consideró un “error conceptual” que, según dijo, comparten “muchos libertarios” al pensar que una ciudad chárter o una zona franca constituye, por sí misma, un proyecto libertario. “Si hay algo menos libertario que cobrar altos impuestos es cobrárselos altos solo a algunos. Es lo menos libertario que hay. Ese concepto de que yo me instalo y le pido al Estado que me traiga beneficios impositivos y prebendas es lo menos libertario. Hay una confusión enorme en eso, en todo el mundo”, afirmó.

El CEO de +Colonia, Eduardo Bastitta junto al presidente de la República, Yamandú Orsi. Foto: Camilo dos Santos Ayala / Presidencia de la República.

En cambio, dijo que lo que ofrece +Colonia se basa en el concepto de “las dos orillas” que permite que una persona pueda vivir en Colonia, tener una empresa en Buenos Aires, aprovechar el crédito hipotecario y la estabilidad de Uruguay y, al mismo tiempo, mantener negocios con Argentina o irlos cambiando según las ventajas que ofrezca cada país.

“En todo momento y frente a cada situación yo tengo esa opción de pisar un poquito más en cada orilla sin forzarme a mudarme lejos. Este es el concepto de las dos orillas, hacer competir a los dos países, a los dos Estados, en mi propio beneficio”, explicó.

Bastitta puso como ejemplos a Thiel, que compró una casa en Buenos Aires y también construye una propiedad en Punta del Este, y a Marcos Galperin, fundador de Mercado Libre, que mantiene actividades entre Uruguay y Argentina.

“Todos los grandes jugadores que están viniendo de todo el mundo o incluso los grandes empresarios locales, no eligen ni Argentina ni Uruguay, eligen los dos”, afirmó.

En esa lógica, el empresario planteó que +Colonia puede competir con zonas residenciales de Buenos Aires, como Pilar, Escobar o Saavedra. La apuesta, explicó, es que la conectividad fluvial permita que Colonia funcione como una extensión de la vida económica y social de Buenos Aires.

Los riesgos ante un futuro incierto

La búsqueda de Praxis no responde únicamente a la necesidad de encontrar un lugar donde construir su ciudad. Según Bastitta, detrás de la decisión hay una percepción compartida entre los miembros de la comunidad en cuanto a que el mundo que viene estará atravesado por cambios tecnológicos y riesgos que pueden alterar la forma en que las personas trabajan, viven y se relacionan con los gobiernos.

“Hay quienes dicen que la inteligencia artificial va a generar una hecatombe de máquinas contra humanos. Y eso es un riesgo”, explicó Bastitta. Pero, según planteó, también existe otra preocupación en cuanto a que la respuesta de los gobiernos frente a esos avances derive en nuevas regulaciones, mayor intervención estatal o restricciones de las libertades.

Proyecto +Colonia

A eso se suma, en su interpretación, el escenario geopolítico. “Por primera vez en muchísimo tiempo tenemos dos superpotencias compitiendo, guerras que ya empiezan a aparecer, muchos dicen que ya arrancó la Tercera Guerra Mundial”, señaló. Sin embargo, Bastitta aclaró que no existe una única visión entre los integrantes de Praxis sobre lo que ocurrirá en el futuro.

“Si le preguntamos a los160.000 praxianos, ¿qué opinan? Vas a tener 160.000 opiniones distintas de qué es lo que va a pasar en el mundo. Me parece que donde todos coinciden es que se viene un mundo complejo y con riesgos”, afirmó.

Frente a esa incertidumbre, la respuesta de Praxis, según Bastitta, es construir comunidad. Antes de pensar en una ciudad física, desarrollaron una comunidad virtual y organizaron encuentros en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Londres, con el objetivo de generar espacios de intercambio entre personas que comparten inquietudes sobre el futuro. “Ellos tratan de crear comunidad. Dicen: ‘bueno, conozcámonos, generemos espacios de conversación, ámbitos de conocimiento mutuo’”, explicó.