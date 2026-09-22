Comunidad tecnológica ligada al creador de ChatGPT anunció desembarco en Uruguay y proyecta invertir US$ 1.000 millones

Después de unos dos años de búsqueda internacional, la comunidad vinculada al ecosistema tecnológico y la inteligencia artificial, Praxis, firmó un acuerdo con el desarrollo urbanístico +Colonia para instalarse en Uruguay, en lo que será su primera sede física a nivel mundial.

Según explicó este martes el CEO y fundador de +Colonia, Eduardo Bastitta, la comunidad está formada por unos 150.000 "praxianos" de todo el mundo, de los cuales unos 2.700 integrantes ya expresaron su interés y compromiso de trasladarse a la nueva urbanización.

El acuerdo implica la venta de unos 350.000 metros cuadrados (m2), equivalentes a más del 20% de la superficie total prevista para la urbanización de +Colonia en su conjunto. La mayor parte de las unidades que adquirirán los integrantes de la comunidad todavía no está construida, por lo que buena parte de la inversión proyectada —estimada en unos US$ 1.000 millones— estará destinada a la construcción de sus propias viviendas.

La venta de los terrenos aún no se concretó. El empresario informó que todavía falta hacer el fraccionamiento por lo que estimó que las primeras ventas serán durante el primer semestre de 2027 y explicó que no se prevé que Praxis adquiera toda la superficie de una sola vez, sino que avanzará en etapas durante varios años.

Este jueves habrá una reunión entre el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi y Dryden Brown, cofundador y CEO de Praxis, en el marco de su viaje a Estados Unidos para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Brown, quien prevé radicarse en Uruguay hacia finales de este año, será uno de los impulsores de la comunidad tecnológica que cuenta entre sus principales respaldos con Apollo Projects, el fondo de Sam Altman, CEO de OpenAI, la empresa detrás de ChatGPT, además de otros referentes tecnológicos, según explicó Bastitta.

Proyecto +Colonia

Mientras se estructura la primera etapa, +Colonia prevé incorporar a parte de la comunidad de Praxis a Distrito Génesis, el sector del proyecto que ya está en marcha con la construcción de los primeros edificios. El desarrollo urbanístico ubicado en Colonia del Sacramento, comenzó en 2022 y prevé la construcción de distintos barrios, áreas de vivienda, trabajo y servicios. Actualmente, tiene unos 100.000 m² en desarrollo y proyectos por unos US$ 300 millones movilizados.

Según Bastitta, algunos de los actuales propietarios de +Colonia que eventualmente quieran vender o alquilar sus unidades podrían hacerlo a nuevos integrantes de Praxis y señaló que el proyecto contempla además la posibilidad de que Praxis compre posteriormente más terrenos.

Praxis comenzó a buscar hace aproximadamente dos años un lugar físico que permitiera a los integrantes de una comunidad hasta ahora principalmente virtual compartir un espacio y pasar parte del año. Bastitta explicó que sus miembros tienen un perfil “bastante nómade” y que no tienen una definición ideológica específica.

“Para mí lo más importante que los unifica, porque yo conocía a varios ´praxianos´ y no necesariamente son del mismo perfil ideológico, no es que son todos libertarios ni son todos progresistas. Lo que los une a todos es que son muy inteligentes en general, son gente con mucha visión, muy preparada, que les ha ido bien. Y tienen una visión compleja acerca del futuro”, indicó.

Proyecto urbanístico +Colonia

La comunidad surgió en Estados Unidos y tiene presencia principalmente en ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Miami. Antes de elegir Colonia, evaluó distintas alternativas en otras regiones del mundo desde Groenlandia hasta distintas zonas de Europa, según relató el empresario argentino.

El empresario comparó el desarrollo de +Colonia con casos internacionales como los que ocurrieron en Venecia, Florencia y Silicon Valley y dijo que tanto Uruguay como Argentina pueden promocionarse conjuntamente como un "espacio de dos orillas", aprovechando las ventajas que ofrece cada país para así poder "captar a personas y jóvenes de todo el mundo".

En ese sentido, destacó atributos de Uruguay como el acceso al crédito hipotecario, el régimen de zona franca, la estabilidad, la moneda y la credibilidad, y sostuvo que la cercanía con Argentina permitiría a residentes de ambos lados aprovechar las oportunidades de los dos mercados.

Como ejemplo, señaló que empresarios internacionales y locales con capacidad de inversión ya adoptan ese esquema de residencia y actividad entre ambos países. “Todos los grandes jugadores que están viniendo de todo el mundo o incluso los grandes empresarios locales, no eligen ni Argentina ni Uruguay, eligen los dos”, afirmó.