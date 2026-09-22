De Carrasco a Colón: la brecha de precios para poder alquilar y comprar inmuebles en Montevideo

¿Qué pasó en agosto con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a julio de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles de Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.
El Índice Global de Inmuebles Data mostró una suba en la oferta de propiedades en agosto respecto a julio de 3,66%.
Precios de venta
El valor de venta de viviendas solicitado bajó en agosto respecto a julio. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta bajaron 1,25% en agosto.
En la comparación interanual (frente a agosto de 2025), los valores de venta (ofertados) de propiedades subieron 0,18%.
En tanto, el índice para apartamentos refleja una baja en los precios ofertados en agosto respecto a julio de 1,15%. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta también mostró una baja de 0,75% en agosto respecto a julio.
En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 203.269 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.
Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente a la venta fue de US$ 119.222 en agosto, mientras que en los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 159.136.
Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 225.771 en el mes de agosto. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 414.643, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 616.207.
Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Carrasco (US$ 4.599 el m2), Puerto Buceo (US$ 4.526 el m2), Parque Rodó (US$ 4.325 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.318 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.288 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.259 el m2), Punta Carretas (US$ 4.195 el m2), Pocitos (US$ 4.042 el m2), Villa Biarritz (US$ 4.005 el m2) y Golf (US$ 4.003 el m2).
En tanto, los 10 barrios más baratos por m2 en apartamentos son Colón (US$ 1.089 el m2), La Teja (US$ 1.117 el m2), Cerro (US$ 1.134 el m2), Malvín Norte (US$ 1.136 el m2), Lezica (US$ 1.249 el m2), Maroñas (US$ 1.254 el m2), Cerrito (US$ 1.288 el m2), Aires Puros (US$ 1.297 el m2), Sayago (US$ 1.393 el m2) y Villa Española (US$ 1.465 el m2).
En tanto, el precio promedio del m2 más caro para casas está en Carrasco Norte (US$ 3.360 m2), Golf (US$ 3.108 el m2), Punta Carretas (US$ 3.010 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.973 el m2), Carrasco (US$ 2.744 el m2), Pocitos (US$ 2.531 el m2), Buceo (US$ 2.373 el m2), Parque Batlle (US$ 2.305 el m2), Malvín (US$ 2.178 el m2) y Arroyo Seco (US$ 1.975 el m2).
Por otro lado, los 10 barrios más baratos por m2 en casas en el mes de agosto fueron Nuevo París (US$ 680 el m2), Cerro (US$ 739 el m2), Punta Rieles (US$ 766 el m2), Piedras Blancas (US$ 771 el m2), Manga (US$ 798 el m2), Maroñas (US$ 878 el m2), Las Acacias (US$ 883 el m2), Villa Española (US$ 959 el m2), Lezica (US$ 976 el m2) y La Teja (US$ 993 el m2).
Precios de alquileres
El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo subió en agosto 0,7% respecto a julio. En tanto, en la comparación interanual (frente a agosto de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 3,91%.
En este caso, el índice de alquileres para apartamentos subió 0,36% en agosto frente a julio y el índice de precios de alquiler para casas bajó 0,75% en la misma comparación.
Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente en alquiler fue de $ 23.329 en agosto, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 29.368.
Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 40.065 en el mes de agosto. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 70.828, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 102.676.
En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en agosto en Montevideo fue de $ 36.550, en base a los datos mencionados anteriormente.
Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?
En relación a los apartamentos, Carrasco aparece como el barrio más caro de la lista ($ 78.485), seguido por Golf ($ 77.038), Puerto Buceo ($ 66.942), Punta Carretas ($ 49.915), Villa Biarritz ($ 48.570), Carrasco Norte ($ 48.226), Buceo ($ 43.737), Pocitos ($ 40.653), Punta Gorda ($ 37.904) y Parque Rodó ($ 35.641).
En contrapartida, los 10 barrios más baratos para alquilar apartamentos son Maroñas ($ 16.457), Colón ($ 17.518), La Teja ($ 18.487), Peñarol ($ 18.633), Malvín Norte ($ 19.025), Sayago ($ 20.678), Cerrito ($ 20.944), Unión ($ 22.586), La Comercial ($ 22.918) y Aguada (27.213).
Por otro lado, los 10 barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en agosto fueron Punta Carretas ($ 142.498), Carrasco ($ 139.336), Punta Gorda ($ 125.918), Carrasco Norte ($ 96.216), Pocitos ($ 94.018), Buceo ($ 73.183), Parque Batlle ($ 52.066), Malvín ($ 51.572), Unión ($ 48.722) y La Blanqueada ($ 40.706).
Por otro lado, los 10 barrios más baratos para alquiler de casa en agosto fueron Maroñas ($ 16.916), La Teja ($ 20.753), Nuevo París ($ 21.900), Colón ($ 22.428), Sayago ($ 25.283), Paso Molino ($ 26.285), Malvín Norte ($ 26.914), Tres Cruces ($ 33.342), La Comercial ($ 35.750) y por último Prado ($ 35.985).
Así se elabora Inmuebles Data
¿Cómo se construyen los indicadores de Inmuebles Data de El País y Gallito Luis? Por un lado, se relevan todos los anuncios de venta y alquiler de casas y apartamentos en Montevideo de los principales sitios inmobiliarios del país. Esto implica aproximadamente unos 120.000 anuncios mensuales. Luego, se depura esa base de datos, eliminando a todos los avisos que les falte información sobre precio, barrio, superficie, dormitorios y/o baños, así como aquellos que tienen más de cinco baños o siete dormitorios.
Después se realiza una “primera limpieza” quitando por ejemplo los apartamentos de más de 500 metros cuadrados y US$ 1.250.000 de precio de venta o $ 500.000 de alquiler y las casas de más de 1.000 metros cuadrados y US$ 2 millones de precio de venta o $ 500.000 de alquiler. Esto es a los efectos de evitar distorsiones en los promedios, sobre todo cuando en algunas zonas hay menos avisos.
Posteriormente, con la base de datos que quedó se agrupa por tipo de propiedad (casa, apartamento) y tipo de operación (venta y alquiler) y se dejan solo los barrios en los cuales hayan al menos cinco propiedades en cada grupo.
Esto puede causar que en algunos meses, en los barrios donde hay muy pocas propiedades, no esté la información.
Después se corre un proceso de remoción de valores atípicos por barrio, tipo de operación y tipo de propiedad basado en el rango intercuartílico. Allí se obtiene la base de datos final de cada mes y con ella se calculan los índices y valores estadísticos.
Se pueden explorar todos los indicadores, así como los precios promedio por barrio y su evolución en el sitio de Inmuebles Data.
¿Encontraste un error?