De Carrasco a Colón: la brecha de precios para poder alquilar y comprar inmuebles en Montevideo

¿Qué pasó en agosto con los precios de oferta de venta de inmuebles y de alquileres respecto a julio de este año? ¿Qué tendencia exhibió el mercado inmobiliario? ¿Cuáles son los barrios con precios de arrendamientos más caros y más baratos? Estas y otras respuestas surgen de los indicadores de Inmuebles Data, un proyecto de la sección Economía de El País y de Inmuebles de Gallito Luis que se publican mes a mes y relevan información de los principales portales inmobiliarios de Uruguay y analizan en el entorno de 120.000 propiedades, que constituyen la oferta de casas y apartamentos para compra venta y para alquiler en la capital del país.

El Índice Global de Inmuebles Data mostró una suba en la oferta de propiedades en agosto respecto a julio de 3,66%.

Precios de venta

El valor de venta de viviendas solicitado bajó en agosto respecto a julio. El Índice de Precios de Ventas de Inmuebles Data arroja que los valores en dólares de propiedades ofrecidas para la venta bajaron 1,25% en agosto.

En la comparación interanual (frente a agosto de 2025), los valores de venta (ofertados) de propiedades subieron 0,18%.

En tanto, el índice para apartamentos refleja una baja en los precios ofertados en agosto respecto a julio de 1,15%. Por su parte, el índice de precios de casas para la venta también mostró una baja de 0,75% en agosto respecto a julio.

En esta ocasión, el precio promedio de venta de una propiedad en Montevideo se ubicó en US$ 203.269 ante los datos mencionados anteriormente, elaborados por el economista Gabriel Verdún.

Montevideo, mercado inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente a la venta fue de US$ 119.222 en agosto, mientras que en los apartamentos de un dormitorio fue de US$ 159.136.

Por otro lado, para los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en US$ 225.771 en el mes de agosto. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en US$ 414.643, mientras que los apartamentos de cuatro dormitorios se ubicaron en US$ 616.207.

Al observar lo que sucede con las ofertas de ventas por barrios, el precio promedio del m2 más caro para apartamentos está en Carrasco (US$ 4.599 el m2), Puerto Buceo (US$ 4.526 el m2), Parque Rodó (US$ 4.325 el m2), Barra de Carrasco (US$ 4.318 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 4.288 el m2), Carrasco Norte (US$ 4.259 el m2), Punta Carretas (US$ 4.195 el m2), Pocitos (US$ 4.042 el m2), Villa Biarritz (US$ 4.005 el m2) y Golf (US$ 4.003 el m2).

En tanto, los 10 barrios más baratos por m2 en apartamentos son Colón (US$ 1.089 el m2), La Teja (US$ 1.117 el m2), Cerro (US$ 1.134 el m2), Malvín Norte (US$ 1.136 el m2), Lezica (US$ 1.249 el m2), Maroñas (US$ 1.254 el m2), Cerrito (US$ 1.288 el m2), Aires Puros (US$ 1.297 el m2), Sayago (US$ 1.393 el m2) y Villa Española (US$ 1.465 el m2).

En tanto, el precio promedio del m2 más caro para casas está en Carrasco Norte (US$ 3.360 m2), Golf (US$ 3.108 el m2), Punta Carretas (US$ 3.010 el m2), Pocitos Nuevo (US$ 2.973 el m2), Carrasco (US$ 2.744 el m2), Pocitos (US$ 2.531 el m2), Buceo (US$ 2.373 el m2), Parque Batlle (US$ 2.305 el m2), Malvín (US$ 2.178 el m2) y Arroyo Seco (US$ 1.975 el m2).

Por otro lado, los 10 barrios más baratos por m2 en casas en el mes de agosto fueron Nuevo París (US$ 680 el m2), Cerro (US$ 739 el m2), Punta Rieles (US$ 766 el m2), Piedras Blancas (US$ 771 el m2), Manga (US$ 798 el m2), Maroñas (US$ 878 el m2), Las Acacias (US$ 883 el m2), Villa Española (US$ 959 el m2), Lezica (US$ 976 el m2) y La Teja (US$ 993 el m2).

Precios de alquileres

El Índice de Alquiler de Inmuebles Data arroja que el precio promedio de los alquileres ofrecidos en Montevideo subió en agosto 0,7% respecto a julio. En tanto, en la comparación interanual (frente a agosto de 2025), el precio promedio de alquileres ofrecidos bajó 3,91%.

En este caso, el índice de alquileres para apartamentos subió 0,36% en agosto frente a julio y el índice de precios de alquiler para casas bajó 0,75% en la misma comparación.

Mercado Inmobiliario. Foto: Archivo El País.

Vale destacar que el precio promedio de un monoambiente en alquiler fue de $ 23.329 en agosto, mientras que los apartamentos de un dormitorio fue de $ 29.368.

Por otro lado, si nos referimos a los apartamentos de dos dormitorios, el precio promedio se ubicó en $ 40.065 en el mes de agosto. Con respecto a los de tres dormitorios, su precio promedio se ubicó en $ 70.828, mientras que los de cuatro dormitorios se ubicaron en $ 102.676.

En esta ocasión, el precio promedio para alquilar una propiedad en agosto en Montevideo fue de $ 36.550, en base a los datos mencionados anteriormente.

Ahora, ¿cuáles son los barrios más caros y los más baratos para alquilar según el informe Inmuebles Data?

Mercado inmobiliario: alquiler y compra/venta de apartamentos y viviendas en Montevideo. Foto: Archivo/El País

En relación a los apartamentos, Carrasco aparece como el barrio más caro de la lista ($ 78.485), seguido por Golf ($ 77.038), Puerto Buceo ($ 66.942), Punta Carretas ($ 49.915), Villa Biarritz ($ 48.570), Carrasco Norte ($ 48.226), Buceo ($ 43.737), Pocitos ($ 40.653), Punta Gorda ($ 37.904) y Parque Rodó ($ 35.641).

En contrapartida, los 10 barrios más baratos para alquilar apartamentos son Maroñas ($ 16.457), Colón ($ 17.518), La Teja ($ 18.487), Peñarol ($ 18.633), Malvín Norte ($ 19.025), Sayago ($ 20.678), Cerrito ($ 20.944), Unión ($ 22.586), La Comercial ($ 22.918) y Aguada (27.213).

Por otro lado, los 10 barrios más caros para alquiler de casa en Montevideo en agosto fueron Punta Carretas ($ 142.498), Carrasco ($ 139.336), Punta Gorda ($ 125.918), Carrasco Norte ($ 96.216), Pocitos ($ 94.018), Buceo ($ 73.183), Parque Batlle ($ 52.066), Malvín ($ 51.572), Unión ($ 48.722) y La Blanqueada ($ 40.706).

Por otro lado, los 10 barrios más baratos para alquiler de casa en agosto fueron Maroñas ($ 16.916), La Teja ($ 20.753), Nuevo París ($ 21.900), Colón ($ 22.428), Sayago ($ 25.283), Paso Molino ($ 26.285), Malvín Norte ($ 26.914), Tres Cruces ($ 33.342), La Comercial ($ 35.750) y por último Prado ($ 35.985).