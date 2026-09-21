"La situación es insostenible": cámaras empresariales alertan sobre la "gravedad" del conflicto en el puerto

Ante la situación de conflictividad en el puerto de Montevideo, las cámaras empresariales emitieron este lunes una declaración en la que advirtieron acerca de la "gravedad, urgencia e implicancias", de lo que consideran una "crisis de producción y comercio exterior", generada por los cortes en el servicio portuario.

En el comunicado, al que adhieren la Confederación de Cámaras Empresariales, la Federación Rural, la Cámara de la Construcción, la Cámara de Comercio y Servicios, entre otras, señalan que la situación actual es "insostenible", tanto para la producción, como para el comercio y la economía del país.

En esa línea, subrayan que de los últimos 16 meses, 15 de ellos han registrado algún tipo de interrupción de los servicios en el puerto de Montevideo "con foco en particular en la terminal especializada en contenedores". "La medida de hoy extiende la afectación a todos los puertos del país y a todas sus actividades", agregan, en referencia al paro decretado por el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) vigente desde las 07:00 de este lunes.

Al mismo tiempo, señalan que en lo que va del 2026, se registraron en total 44 días con interrupciones, superando la cifra de 35 días en 2025. "En promedio, el 70% de los movimientos de contenedores se ve afectado", subrayan.

"Consideramos necesario insistir en la real dimensión de las consecuencias que tiene este escenario para el país y la sociedad en su conjunto: lo que pasa por nuestros puertos es trabajo de los uruguayos y consumo de los uruguayos", señalan las cámaras en el comunicado. Asimismo, aseguran tener reportes de "faltantes de insumos para la producción", así como envíos a seguro de paro y un aumento de costos.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

"La incertidumbre permanente, al tener cerrada intermitentemente nuestra principal conexión al mundo termina desgastando la confianza de nuestros clientes, deteriorando la imagen del país y conspirando contra las propias políticas de competitividad e intenciones de crecimiento de la economía que el gobierno busca promover", añade el comunicado.

Es por esto que consideran que el "esfuerzo" de las empresas "debería estar concentrado en crecer". "Sin embargo, la energía del día a día está puesta en sortear las barreras generadas por esta situación", lamentan. Además, apuntan a que "la falta de certezas" daña la conectividad y aleja al país de "desarrollarnos como un hub logístico".

"Es indispensable alcanzar un sistema portuario operativo, estable, previsible y confiable. Preservarlo es una responsabilidad colectiva porque está en juego el interés del país. La situación ha alcanzado un punto que exige una respuesta urgente y definitiva", finaliza el comunicado.

Terminal Cuenca del Plata mientras transcurre un paro del sindicato este sábado 4 de julio de 2026. Foto: Leonardo Mainé/El País

El conflicto portuario escala con convocatoria a paro nacional

El Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) informó el pasado viernes sobre la realización de un paro de 24 horas que se encuentra vigente desde las 07:00 de este lunes.

A su vez, anunciaron que el próximo jueves habrá una asamblea general a las 10:00, que incluirá el corte de actividades a partir de las 08:00. Según detallan, este encuentro tendrá lugar en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Según indican en un comunicado, la medida es "en contra de las resoluciones del MTOP y MTSS". En ese sentido, entienden que se trata de medidas "excesivas, arbitrarias" y que "limitan el derecho a la huelga", esto en referencia a la decisión del Poder Ejecutivo de establecer servicios mínimos en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), especializada en el movimiento de contenedores.

El conflicto en la Terminal Cuenca del Plata se agudizó desde enero de este año a la fecha con paralizaciones de 24 horas y parciales en el marco de la discusión de un nuevo convenio laboral. Las medidas provocaron las pérdidas para TCP de 371,5 horas, que afectaron 45 días de trabajo.