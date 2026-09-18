Nuevo paro en la Terminal Cuenca del Plata: operará bajo el régimen de servicios mínimos desde este viernes

Katoen Natie informó que el sindicato de la Terminal Cuenca del Plata (TCP)- Nelsury, les comunicó que realizarán un paro de 24 horas que tendrá su inicio este viernes a las 23:00.

Según detallan en un comunicado publicado en su cuenta de X, durante el tiempo que dure el paro "la terminal operará bajo el régimen de [servicios] mínimos establecidos" por la resolución del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP).

"TCP comunicará de inmediato cualquier novedad que pueda afectar el desarrollo o la normalización de las operaciones", subrayan en el comunicado.

PARO DE ACTIVIDADES

POR 24 HORAS VIERNES 18 23:00HS



Estimados usuarios:



Terminal Cuenca del Plata informa que el Sindicato TCP-NELSURY comunicó que hoy, viernes 18, a partir de las 23:00 horas comenzará un paro por 24 horas.



La medida se mantendrá hasta mañana, sábado 19 a… — Katoen Natie TCP (@ktntcp) September 18, 2026

El Supra también para

Paralelamente, el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) informó este viernes que realizaran un paro de 24 horas el próximo lunes 21. Esta medida comenzará a regir desde las 07:00 de ese día.

A su vez, anunciaron que el jueves 24 habrá una asamblea general a las 10:00, que incluirá el corte de actividades a partir de las 08:00. Según detallan, este encuentro tendrá lugar en la explanada de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

Según indican en un comunicado, la medida es "en contra de las resoluciones del MTOP y MTSS". En ese sentido, entienden que se trata de medidas "excesivas, arbitrarias" y que "limitan el derecho a la huelga".

Movilización del sindicato portuario. Foto: Archivo El Pais

Preocupación en gobierno y sistema político

Tal como informara El País, en el gobierno y el sistema político en general persiste la general preocupación por el conflicto entre la TCP y su gremio de trabajadores —con el directo respaldo del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra)—, que desde enero de este año negocian un convenio colectivo, hasta el momento sin ningún éxito y, ahora mismo, sin miras de acercamiento.

El último capítulo de esta polémica, que ha llevado a Katoen Natie —el socio mayoritario de TCP—, en base a los perjuicios económicos generados por las medidas de paro y asambleas tomadas por el sindicato en estos últimos meses, a evaluar los daños para eventualmente promover una demanda de resarcimiento, tuvo como protagonista al gobierno de Yamandú Orsi, que declaró los servicios mínimos esenciales que deberán cumplir los trabajadores en caso de nuevas huelgas, y a Supra con su anuncio de fuerte oposición a esa medida.

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Es un conflicto que tiene componentes de alta complejidad —así lo valoran, puertas adentro, en la Torre Ejecutiva— en la medida en que no puede leerse sin tener en cuenta la cantidad de actores en juego en el puerto, lo que incluye, entre otras cosas, una tensión sistémica con Montecon —cuyo principal accionista, Neltume Ports, comunicó la semana pasada que presentó al gobierno un proyecto de inversión por US$ 900 millones para hacer un muelle especializado de contenedores similar al que opera TCP, una noticia que se dio a conocer pocas horas después de conocerse que la firma desistía de sus intenciones de iniciar un arbitraje contra el Estado.

La no resolución de un problema que aún no tiene señales de un posible entendimiento es un asunto que preocupa en el gobierno, que por estas horas "ajusta la agenda" de los ministros de Trabajo (Juan Castillo) y Transporte (Lucía Etcheverry), y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con la intención de cumplir con el pedido de Supra de mantener con ellos una reunión formal tras su "profundo rechazo" a la declaración de los servicios mínimos. Fue una determinación que, no obstante, recibió el apoyo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira —quien se había mostrado distante con la línea del gobierno, cuando la esencialidad estaba arriba de la mesa—, más allá de que hay senadores del oficialismo, como el dirigente socialista Gustavo González, que han reivindicado el camino de protesta que lleva adelante el sindicato.