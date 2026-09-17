Sindicato de TCP resolvió levantar el paro y reanuda la operativa en la terminal de contenedores

Katoen Natie informó que se reestablecerá la operativa en la Terminal Cuenca del Plata (TCP) este jueves a las 23:00 horas. El regreso de los servicios llega luego de que el sindicato de TCP resolviera el pasado miércoles iniciar un paro de actividades por tiempo indeterminado.

"TCP realizará las coordinaciones necesarias con su personal para retomar plenamente la atención de buques, camiones y demás servicios de la terminal", indicó Katoen Natie en un comunicado difundido en la red social X.

Aún así, subrayan que la empresa "continuará monitoreando la situación", e informarán "cualquier novedad que pueda afectar el normal desarrollo de las operaciones".

Puerto de Montevideo. Foto: Archivo El País.

Preocupación en gobierno y sistema político

Tal como informara El País, en el gobierno y el sistema político en general persiste la general preocupación por el conflicto entre la TCP y su gremio de trabajadores —con el directo respaldo del Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra)—, que desde enero de este año negocian un convenio colectivo, hasta el momento sin ningún éxito y, ahora mismo, sin miras de acercamiento.

El último capítulo de esta polémica, que ha llevado a Katoen Natie —el socio mayoritario de TCP—, en base a los perjuicios económicos generados por las medidas de paro y asambleas tomadas por el sindicato en estos últimos meses, a evaluar los daños para eventualmente promover una demanda de resarcimiento, tuvo como protagonista al gobierno de Yamandú Orsi, que declaró los servicios mínimos esenciales que deberán cumplir los trabajadores en caso de nuevas huelgas, y a Supra con su anuncio de fuerte oposición a esa medida.

Movilización del sindicato portuario. Foto: Archivo El Pais

Es un conflicto que tiene componentes de alta complejidad —así lo valoran, puertas adentro, en la Torre Ejecutiva— en la medida en que no puede leerse sin tener en cuenta la cantidad de actores en juego en el puerto, lo que incluye, entre otras cosas, una tensión sistémica con Montecon —cuyo principal accionista, Neltume Ports, comunicó la semana pasada que presentó al gobierno un proyecto de inversión por US$ 900 millones para hacer un muelle especializado de contenedores similar al que opera TCP, una noticia que se dio a conocer pocas horas después de conocerse que la firma desistía de sus intenciones de iniciar un arbitraje contra el Estado.

La no resolución de un problema que aún no tiene señales de un posible entendimiento es un asunto que preocupa en el gobierno, que por estas horas "ajusta la agenda" de los ministros de Trabajo (Juan Castillo) y Transporte (Lucía Etcheverry), y del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, con la intención de cumplir con el pedido de Supra de mantener con ellos una reunión formal tras su "profundo rechazo" a la declaración de los servicios mínimos. Fue una determinación que, no obstante, recibió el apoyo del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira —quien se había mostrado distante con la línea del gobierno, cuando la esencialidad estaba arriba de la mesa—, más allá de que hay senadores del oficialismo, como el dirigente socialista Gustavo González, que han reivindicado el camino de protesta que lleva adelante el sindicato.