Gobierno ve con preocupación posible conflicto con Katoen Natie tras planteo de competidor de hacer otra terminal

El conflicto que mantiene en vilo al puerto de Montevideo sumó en las últimas horas un nuevo componente que, al menos para la visión que tienen en la Terminal Cuenca del Plata (TCP), complicó el estado de situación de ya difícil resolución en la principal terminal marítima, que tiene desde hace semanas a TCP —cuyo principal accionista, como se sabe, es Katoen Natie— enfrentado con el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra), y una acumulación de paros que viene batiendo récords.

Las partes están desde esta semana en intensivas reuniones en la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social —donde no solo no hay acuerdo sobre el convenio colectivo arduamente negociado, sino ni siquiera sobre qué tipo de dotación y guardia mínima debería asegurar el sindicato para garantizar la operatividad básica del puerto— con poco resultado hasta el momento y con cruce de declaraciones entre Katoen Natie e integrantes clave del gabinete de Yamandú Orsi.

Porque en su comparecencia este lunes a la comisión de Presupuesto del Senado —donde se está discutiendo la Rendición de Cuentas—, el ministro Juan Castillo y el subsecretario Hugo Barretto hicieron exposiciones que molestaron a la empresa. En particular el segundo, que aseguró que la declaratoria de esencialidad —una medida que divide las aguas en el Ejecutivo— era un extremo que no se había tomado, entre otros motivos, porque "nadie lo pidió en la mesa de negociación, ni siquiera la empresa, que es la más directamente afectada", y que "la huelga más efectiva (...) es aquella que causa mayor grado de perturbación".

Todo eso, dijo ayer Fernando Correa, gerente de Relaciones Institucionales de Katoen Natie, entrevistado por En Clave País, se interpretó como una "arenga a continuar (con) la profundización del conflicto y las medidas sindicales", y sin tener la necesaria "sensibilidad" con lo que está ocurriendo. "Hablar de perturbaciones cuando tuvimos 130 camiones toda la noche esperando poder entrar a TCP... Creo que hay que medir, y sobre todo desde la posición que se dice, que es desde el Ministerio de Trabajo", cartera desde la que se expresaron, cuestionó, dichos "realmente irresponsables".

Como reacción a este posicionamiento de los máximos jerarcas de Trabajo y a la opinión de Barretto sobre la esencialidad, la compañía ya avisó que solicitará su declaratoria y enviará una nota formal con este pedido en las próximas horas.

La competencia de Montecon y una advertencia

El nuevo componente, que entró a jugar mientras el escenario de negociaciones mantiene una alta incertidumbre (ver recuadro), se desencadenó ayer con el comunicado divulgado por Neltume Ports, uno de los accionistas de Montecon, en el que se anunció que ya está formalmente presentado un proyecto "para desarrollar la Montevideo Container Terminal (MCT)", que requerirá de una inversión estimada de US$ 900 millones y con el que se procurará "mejorar la competitividad del puerto de Montevideo, ampliar su capacidad para atender el crecimiento del comercio exterior y acompañar la estrategia de apertura comercial que impulsa el país".

La intención de Neltume es, en definitiva, construir una terminal especializada de contenedores, como la que ya gestiona TCP a partir del acuerdo al que, por su parte, arribó durante el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Esta noticia se dio a conocer en la misma semana en que se informó que Neltume llegó a un acuerdo con el gobierno por el cual renunció a sus intenciones de continuar con un arbitraje contra el Estado, que había sido impulsado, precisamente, por entender que el contrato que el Estado había suscrito con Katoen Natie —por el que se dio a TCP la concesión de la terminal hasta 2081 y se limitó cualquier competencia futura hasta ese año—, y que el Frente Amplio ha cuestionado desde que se dio a conocer en marzo de 2021 y continúa haciéndolo hasta la fecha, lesionaba los derechos comerciales de Montecon.

La preocupación que generó este hecho fue doble. En Katoen Natie porque entienden que, de avanzar, se estará "violando el contrato vigente que está firmado" con el Estado, dijo Correa consultado nuevamente por El País. Porque ese contrato estipula —más allá del fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, emitido en febrero y que encontró nula una cláusula que limitaba la competencia, establecida por decreto— la obligación de "proteger la ecuación económica" convenida en el acuerdo.

"Cuando hay ambigüedad en los mensajes suceden estas cosas —cuestionó Correa—. Lo que pedimos es saber cuál es el rumbo del gobierno en este tema, y que se respeten el contrato y las reglas de juego acordadas. Los actores pueden tomar sus decisiones, pero el gobierno tiene que ser consecuente".

La inquietud que generó este anuncio de Neltume en la Torre Ejecutiva, en tanto, llevó a Presidencia a adoptar la posición de reconocer las "leyes" y "contratos" en vigencia, y a trasladar ante consultas empresariales que "siempre se ha cumplido" con las normas.

Además, y según supo El País con base en fuentes oficiales, el gobierno tiene en este momento, y ante este escenario, el objetivo de evitar que se genere una nueva demanda arbitral.

Asimismo, desde el gobierno se remiten a las declaraciones que hizo días atrás el prosecretario de Presidencia, Jorge Díaz, cuando explicó el alcance del acuerdo firmado con Neltume, el que, de acuerdo a sus palabras, no implicó ningún tipo de condiciones para el Estado uruguayo.

"Es un desistimiento mucho más amplio; la situación es mejor de que si hubiéramos obtenido un laudo arbitral favorable al final del arbitraje", precisó el jerarca, que agregó que Neltume Ports "se compromete a que ni Montecon ni ninguna de sus empresas vinculadas iniciará en el futuro ningún juicio contra Uruguay por los hechos objeto del arbitraje en ninguna jurisdicción".

"Uruguay no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo, ni compensa ni compensará de ninguna forma a Montecon y a Neltume", dijo también.