Delgado planteó a Orsi citar a los partidos para acordar una ley que habilite los allanamientos nocturnos

El presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado, mantuvo este miércoles en Torre Ejecutiva una reunión con el presidente Yamandú Orsi. El encuentro forma parte de una serie de citas individuales que el mandatario tuvo con líderes de partidos políticos, en lo que es la previa de su viaje a Nueva York para participar de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU)

Días atrás, Orsi también se reunió con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, el presidente de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, el secretario general del Partido Colorado, Andres Ojeda, y el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

"Vinimos a escuchar al presidente, que nos había invitado a hablar de política internacional, y le dimos en ese tema nuestra posición", indicó Delgado en una rueda de prensa a la salida del encuentro.

El dirigente nacionalista manifestó al mandatario que era "importante" que el presidente de Uruguay "pida una reapertura democrática en Cuba" y que reclame "elecciones libres con garantías" en Nicaragua tras las declaraciones del presidente de ese país, Daniel Ortega, así como un "cronograma de apertura electoral en Venezuela". "Esos temas nos parecen claves en política internacional", acotó.

El presidente Yamandú Orsi junto al presidente del Directorio del Partido Nacional, Álvaro Delgado. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Allanamientos nocturnos y respaldo a Ferrero

En otros temas, Delgado dijo que habló con el presidente sobre seguridad pública y acerca de la fiscal de Corte, Mónica Ferrero. "Para nosotros el respaldo a la fiscal de Corte es clave, porque es una persona que nos da garantías a todos, además necesita instrumentos", sostuvo.

Delgado manifestó a Orsi que el país necesita "un instrumento para poder trabajar contra el narcotráfico y el crimen organizado, lo necesita la Fiscalía y la Policía", subrayó.

"Sugerimos que la Presidencia de la República cite a los partidos políticos a una comisión multipartidaria, para poder acordar un texto para una ley que habilite los allanamientos nocturnos", indicó Delgado. Detalló que la creación de esta ley está prevista en la Constitución, y necesita una mayoría de dos tercios en la Asamblea General para ser aprobada. Además, también se deberá plebiscitar al requerir aprobación popular.

Delgado concurrió a Torre Ejecutiva para mantener un encuentro con el presidente Orsi. Foto: Leonardo Mainé/El País.

Apuntó a que los allanamientos nocturnos son "un instrumento fundamental" para la Policía, la Fiscalía y la seguridad pública.

"Hablamos también del tema puerto, para nosotros ya no hay mucho margen, hay casi 80 días de paro entre el año pasado y este. Uruguay está perdiendo, el país está parado y creo que es momento de que si no se arregla, se declare la esencialidad por parte del Poder Ejecutivo", reclamó.

Delgado, dijo que "seguramente" Orsi no coincida con algunas de las propuestas. "Nosotros le dijimos lo que el Partido Nacional pensaba", indicó.

La crítica de Delgado a la mediación del MTSS en el puerto

En diálogo con El País, Delgado dijo que le manifestó al presidente que está ocurriendo "una embestida sindical" que condiciona "la actividad en Uruguay".

"El gobierno no está actuando en consecuencia, le dije que era mi impresión, y que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) no está cumpliendo su deber de mediar y solucionar los conflictos", manifestó Delgado.

Consideró que se está "dejando que las cosas pasen" y que no se está "previniendo ni acordando".